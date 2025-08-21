Polémica con la CBF (Confederación de Brasil) por Independiente vs U de Chile

Lo que debía ser un partido de fútbol entre Independiente y Universidad de Chile, terminó siendo una de las páginas más negras de los últimos tiempos en Conmebol. La violencia hizo que se expresaran Gianni Infantino y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que generó polémica.
Independiente vs Universidad de Chile ya repercutió en todo el mundo. Se expresó Gianni Infantino y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) generó polémica.
También la Conmebol emitió un comunicado anunciando que en la proximidad habrá una resolución al respecto. Todos los caminos conducen a una suspensión de ambos equipos aunque aún la Casa Madre del fútbol de Sudamérica debe anunciarse.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se expresó en contra de lo sucedido en Independiente vs Universidad de Chile y generó revuelo:
"La barbarie de anoche en Avellaneda contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados. Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad.", expresó un fragmento de su comunicado.
Muchos, repudiaron, sobre todo por lo que sucede en Brasil cuando equipos de otros lugares de Conmebol van allí. Sin ir más lejos, la semana pasada los hinchas de Godoy Cruz sufrieron con la policía.
Gianni Infantino, presidente de FIFA, también lanzó un comunicado vinculado a lo sucedido en Avellaneda.
“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires... esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, expresó.
Conmebol e Independiente vs Universidad de Chile
El comunicado de Conmebol expresó lo siguiente
"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.
La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.
En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Aún se esperan las sanciones correspondientes, aunque todos los caminos conducen a una suspensión de ambos equipos. Las próximas horas serán decisivas según afirma la Casa Madre del fútbol de Sudamérica.
