Polémica con la CBF (Confederación de Brasil) por Independiente vs U de Chile

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CBF_Futebol/status/1958506666258817443&partner=&hide_thread=false Posicionamento da CBF diante dos fatos ocorridos na noite desta quarta-feira (20), no jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana



Leia a nota completa:https://t.co/ncVFh991rk pic.twitter.com/yrViNCW6AE — brasil (@CBF_Futebol) August 21, 2025

Gianni Infantino, presidente de FIFA, también lanzó un comunicado vinculado a lo sucedido en Avellaneda.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires... esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, expresó.

image

Conmebol e Independiente vs Universidad de Chile

El comunicado de Conmebol expresó lo siguiente

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CONMEBOL/status/1958529271195951146&partner=&hide_thread=false Comunicado CONMEBOL. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 21, 2025

Aún se esperan las sanciones correspondientes, aunque todos los caminos conducen a una suspensión de ambos equipos. Las próximas horas serán decisivas según afirma la Casa Madre del fútbol de Sudamérica.

+ EN GOLAZO 24

Independiente vs U de Chile: Néstor Grindetti, Gastón Edul y la Conmebol

Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"

Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente

Boca hace festejar a Ángel de Brito: Qué pasó con Nicolás Figal

Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos