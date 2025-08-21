La velocidad de la información en estos días con internet está a la orden del día, y cuando suceden cosas como las de anoche entre Independiente y Universidad de Chile la información vuela. Eso paso con este partido, está circulando una nota que sería de Conmebol con las sanciones a los clubes. Conmebol no publicó nada y se duda de la veracidad de la nota.
¿SANCIONES?
Copa Sudamericana: ¿Conmebol descalifica a Independiente y "U" de Chile?
Se viralizó una nota que sería de Conmebol con las posibles sanciones para Independiente y “U” de Chile por los hechos de violencia.
¿Las sanciones de Conmebol a Independiente y “U” de Chile?
La nota que está circulando por internet dice las sanciones que recibirían los clubes. Ambos serían eliminados de la actual Copa Sudamericana y no podrían participar de las dos próximas temporadas en competencias internacionales, además Independiente tiene clausurado el estadio indefinidamente.
Pasando en limpio lo que dice la nota que no se sabe el origen y si finalmente es o no de Conmebol es:
- Independiente y Universidad de Chile eliminados de Copa Sudamericana 2025.
- Independiente y Universidad de Chile no participarán en las temporadas 2026 y 2027 de competencias internacionales.
- Independiente tiene el estadio clausurado de forma indefinida por Conmebol.
- Alianza Lima pasa directamente a semifinales de Copa Suadamericana 2025.
Pero aclaramos, la nota no es oficial, no se sabe si es falsa o si es de Conmebol y se filtró antes que se publicara.
La sanción de Conmebol se hará esperar
De acuerdo a los protocolos de Conmebol las sanciones por los hechos de violencia entre Independiente y Universidad de Chile no saldrán en las próximas horas y el ente rector del fútbol sudamericano se tomará su tiempo.
Por protocolo Conmebol armará una comisión de investigación (puede ser 1 o 3 personas) que les pedirá pruebas a ambos clubes, luego llamará a distintos dirigentes a declarar y recién ahí estudiará el caso. Una vez que tenga el veredicto sancionará a uno o ambos clubes con las decisiones que haya tomado.
Esto deja en claro que Conmebol no tomará una decisión a corto plazo, y más teniendo en cuenta que para disputar los cuartos de final falta mucho, o sea no es la semana que viene. Visto y analizando todo esto llegamos a la conclusión que la nota que circula seguramente es falsa.