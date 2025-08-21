Copa Sudamericana: ¿Conmebol descalifica a Independiente y "U" de Chile?

La sanción de Conmebol se hará esperar

De acuerdo a los protocolos de Conmebol las sanciones por los hechos de violencia entre Independiente y Universidad de Chile no saldrán en las próximas horas y el ente rector del fútbol sudamericano se tomará su tiempo.

Por protocolo Conmebol armará una comisión de investigación (puede ser 1 o 3 personas) que les pedirá pruebas a ambos clubes, luego llamará a distintos dirigentes a declarar y recién ahí estudiará el caso. Una vez que tenga el veredicto sancionará a uno o ambos clubes con las decisiones que haya tomado.

Esto deja en claro que Conmebol no tomará una decisión a corto plazo, y más teniendo en cuenta que para disputar los cuartos de final falta mucho, o sea no es la semana que viene. Visto y analizando todo esto llegamos a la conclusión que la nota que circula seguramente es falsa.