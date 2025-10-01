Jorge Rial áspero no, lo que sigue contra Susana Giménez: "Le dan premios y no hace un carajo"

La equivocación con el nombre del cantante cordobés fue el detonante perfecto para que Rial largara todo lo que tenía guardado. Y lo hizo obviamente sin anestesia. "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida y que se lo perdonemos todos", arrancó filoso.

Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premios y no hace un carajo, se la rasca todo el tiempo, no le gusta laburar porque es una vaga".

Y como si fuera poco, Rial también le pegó por sus constantes críticas al país: "Habla mal del país todo el tiempo y le siguen rindiendo pleitesía a estos dinosaurios... no podés subir y decir Rucau, si no lo conocés, no lo nombres y chau", cerró diciendo.

JORGE RIAL, INDIGNADO CON SUSANA GIMÉNEZ: "Es una vaga, no le gusta laburar"



Publicación en X de @AmericaTV.

