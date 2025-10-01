Jorge Rial áspero no, lo que sigue contra Susana Giménez: "Le dan premios y no hace un carajo"

La 53° edición de los Premios Martín Fierro dejó más polémica que celebración. Mientras la noche del lunes 29 de septiembre se desarrollaba en el imponente Hotel Hilton de Puerto Madero, nadie imaginaba que el triunfo de Susana Giménez desataría una ola de críticas que todavía no para de crecer. Jorge Rial no se guardó nada y destrozó a la diva en su programa "Argenzuela" (Radio 10), pero la cosa no quedó ahí: Verónica Lozano también salió con los tapones de punta, aunque con un tono bastante más diplomático que el ex conductor de "Intrusos".
Arranquemos por lo que pasó esa noche. Susana se llevó dos estatuillas: una por "Interés General" y otra por "Labor en conducción femenina". Esta última terna incluía a Verónica Lozano, quien quedó afuera pese a su trabajo durante todo el año. El malestar no tardó en llegar, y las declaraciones que vinieron después pusieron en jaque la credibilidad de APTRA, la asociación que entrega los galardones más codiciados de la televisión argentina.
Lozano fue la primera en expresar su bronca, aunque intentó mantener cierta compostura. En su programa "Corta por Lozano", la conductora no pudo disimular su descontento: "Sácame todo. Se nota y mucho", comenzó sin rodeos. La frase ya marcaba el clima de lo que venía. Después, dejó caer una bomba que puso en tela de juicio todo el sistema de votación: "Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están, en estos momentos, por reunirse y decir '¿Para qué votamos? Si después hacen lo que quieren'".
La acusación es gravísima. Básicamente, Lozano está sugiriendo que los votos de los miembros de APTRA no tienen el peso que deberían tener, y que las decisiones finales responden a otros intereses. Pero no se quedó ahí. Con una mezcla de resignación y enojo, agregó: "Muchas injusticias, empezando por mí. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien, merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora, sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas".
Tras los premios Martín Fierro, Jorge Rial cuestiona el trabajo de Susana Giménez
Pero si Lozano fue crítica con elegancia, Rial directamente sacó la bazuca y disparó. Todo comenzó cuando Susana Giménez agradeció uno de sus premios. En ese momento, la conductora cometió un error que para Rial fue la gota que rebalsó el vaso: "El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau… ¿Cómo? Luck Ra… ese… perdóname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre".
La equivocación con el nombre del cantante cordobés fue el detonante perfecto para que Rial largara todo lo que tenía guardado. Y lo hizo obviamente sin anestesia. "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida y que se lo perdonemos todos", arrancó filoso.
Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premios y no hace un carajo, se la rasca todo el tiempo, no le gusta laburar porque es una vaga".
Y como si fuera poco, Rial también le pegó por sus constantes críticas al país: "Habla mal del país todo el tiempo y le siguen rindiendo pleitesía a estos dinosaurios... no podés subir y decir Rucau, si no lo conocés, no lo nombres y chau", cerró diciendo.
