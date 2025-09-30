Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

Sin embargo, el capítulo más filoso llegó cuando habló con "Intrusos". Ahí, sin anestesia y con la cámara como testigo, Lozano disparó sin piedad: "Muchas injusticias, empezando por mí. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien, merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora, sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas".

image Verónica Lozano y Susana Giménez.

El dardo contra la diva de los teléfonos fue directo, certero y sin atenuantes. Sin embargo, la realidad es que esta polémica recién empieza. Porque cuando se tocan temas tan sensibles como la transparencia de los premios más importantes de la televisión argentina, las réplicas no tardan en llegar. Y Lozano, con su planteo frontal, acaba de abrir una grieta que promete seguir expandiéndose en los próximos días.

