Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

Verónica Lozano no se guardó absolutamente nada. Después de quedarse con las manos vacías en la 53º edición de los Premios Martín Fierro, la conductora salió al aire con artillería pesada y dejó en claro que la bronca no era un detalle menor. Lo que debería haber sido una ceremonia de celebración para la televisión argentina terminó convirtiéndose en el epicentro de una controversia que tiene a todos hablando. Porque cuando los trofeos no llegan a quien muchos esperaban, las lenguas se afilan y los reproches salen a flote.
Verónica Lozano explotó al aire tras perder contra Susana Giménez y Mariana Fabbiani y cuestionó la transparencia de los votos de APTRA.
La noche del lunes 29 de septiembre dejó varios momentos para el recuerdo: desde Santiago del Moro entregándose su propio Martín Fierro de Oro, hasta el brillo habitual de una gala que nunca decepciona en materia de espectáculo, la velada parecía ser extraordinaria, pero no para todos.
Lozano competía en dos categorías fundamentales: "Mejor Magazine" y "Mejor Labor en Conducción Femenina" por su trabajo en "Corta por Lozano". Las expectativas estaban altas, tanto en su equipo como entre quienes la venían bancando desde hace tiempo. Pero la realidad fue otra: DDM y Susana Giménez se alzaron con los premios, dejándola completamente afuera de la fiesta. Y ahí nomás, cuando arrancó su programa el martes 30/09, la conductora decidió que era momento de decirlo todo.
Verónica Lozano denunció irregularidades en los Martín Fierro 2025
"Sácame todo. Se nota y mucho", lanzó mirando directo a cámara, con un gesto que no dejaba lugar a interpretaciones. "Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están, en estos momentos, por reunirse y decir '¿Para qué votamos? Si después hacen lo que quieren'", continuó diciendo.
La acusación no podía ser más clara ni más grave. Lozano estaba sugiriendo que los votos de los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas no habían sido respetados. "Están diciendo que ganó tal, cuando se fijan ninguno lo votó", agregó, echando más leña al fuego.
Sin embargo, el capítulo más filoso llegó cuando habló con "Intrusos". Ahí, sin anestesia y con la cámara como testigo, Lozano disparó sin piedad: "Muchas injusticias, empezando por mí. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien, merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora, sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas".
El dardo contra la diva de los teléfonos fue directo, certero y sin atenuantes. Sin embargo, la realidad es que esta polémica recién empieza. Porque cuando se tocan temas tan sensibles como la transparencia de los premios más importantes de la televisión argentina, las réplicas no tardan en llegar. Y Lozano, con su planteo frontal, acaba de abrir una grieta que promete seguir expandiéndose en los próximos días.
