Un actor hizo ruido en medio del silencio de los Martín Fierro 2025 y exigió "memoria"

Quién es Marco Antonio Caponi, quien disparó contra el Gobierno en los Martín Fierro 2025

Marco Antonio Caponi es un actor oriundo de Mendoza que tras ser sido descubierto por Esteban Mellino en un taller de teatro le ofreció una beca para formarse en Buenos Aires.

A raíz de perfeccionarse como artista desarrolló una carrera polifacética que atraviesa teatro, cine, televisión y producciones unipersonales.



Embed - "La Odisea de los Giles". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures Argentina (HD)



Es preciso destacar que en 2019 formó parte del prestigioso elenco de La odisea de los giles protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Sebastián Borensztein que ganó el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

En 2021 se casó con su colega Mónica Antonópulos en medio de la pandemia de coronavirus con solo dos testigos en el Registro Civil y sin anillos ni festejos tradicionales.

