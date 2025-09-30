El lunes (29/09) se realizó la entrega de los Martín Fierro 2025 y lejos de parecerse a la ceremonia que premia a la radio, esta vez no fue un evento en el que abundaron los discursos políticos, aunque el actor Marco Antonio Caponi no dejó pasar el momento para mostrarse a favor de la cultura y la industria nacional.
TELÉFONO PARA MILEI
Un actor hizo ruido en medio del silencio de los Martín Fierro 2025 y exigió "memoria"
Si bien en la ceremonia no abundaron los discursos políticos, el actor Juan Antonio Caponi aprovechó que ganó la estatuilla para apuntar contra el Gobierno.
El artista subió al escenario luego de resultar ganador de la terna "Mejor actor de reparto" por su desempeño en la serie Iosi, el espía arrepentido y aprovechó para ponerle picante a la ceremonia al pedir: "Tengamos memoria siempre".
"Que podamos seguir haciendo crecer nuestra ficción, que recuperemos nuestra industria nacional, que se siga apostando fuerte a nuestro cine, a nuestra ideocincracia, a nuestra cultura", expresó posteriormente con la estatuilla en sus manos en clara alusión al gobierno de Javier Milei que desde que comenzó optó por desfinanciar la cultura nacional.
Asimismo, la parte más fuerte llegó posteriormente cuando dijo: "Que no nos falten el respeto jamás porque lo que hacemos es 100% vocación y amor a nuestro trabajo. Así que defendamos este oficio hermoso, ojalá que vuelva la televisión y que sigamos creciendo como nos merecemos".
Quién es Marco Antonio Caponi, quien disparó contra el Gobierno en los Martín Fierro 2025
Marco Antonio Caponi es un actor oriundo de Mendoza que tras ser sido descubierto por Esteban Mellino en un taller de teatro le ofreció una beca para formarse en Buenos Aires.
A raíz de perfeccionarse como artista desarrolló una carrera polifacética que atraviesa teatro, cine, televisión y producciones unipersonales.
Es preciso destacar que en 2019 formó parte del prestigioso elenco de La odisea de los giles protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Sebastián Borensztein que ganó el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana.
En 2021 se casó con su colega Mónica Antonópulos en medio de la pandemia de coronavirus con solo dos testigos en el Registro Civil y sin anillos ni festejos tradicionales.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
"Un robo": Santiago Del Moro se auto anunció ganador del Martín Fierro de Oro 2025
Un desierto con piletas de agua turquesa en Brasil
Los destinos que marcan tendencia entre los argentinos
Banco se volvió loco: anunció créditos para viajes y descuentos en turismo
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas