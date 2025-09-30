Rodolfo Barili picante contra periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli

"Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo. No es ésta. Si buscan sobres, al correo", disparó Barili.

Mientras la cámara de Telefe apuntaba directamente a la mesa de Diego Brancatelli quien lo miraba atentamente. Y trajo al escenario a la grieta, con un mensaje a la sociedad y a los futuros periodistas: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos esta es la pasión más linda del planeta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpocotendencia/status/1972846734079668611&partner=&hide_thread=false “Rodolfo Barili”

Por sus palabras tras ganar el Martín Fierro.



pic.twitter.com/OQvZFiB2Pc — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 30, 2025

