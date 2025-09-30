En la noche de los Martín Fierro 2025, que premiaron lo mejor de la televisión argentina, uno de los ganadores de la noche que dio que hablar fue Rodolfo Barili. El conductor del noticiero de Telefe no pasó desapercibido tras su contundente discurso donde apuntó contra los "periodistas ensobrados".
MARTÍN FIERRO 2025
Rodolfo Barili picante contra periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli
La grieta estuvo presente en los Martín Fierro y Rodolfo Barili lanzó picante discurso contra "narcos y sobres" y apareció en pantalla Diego Brancatelli.
Barili ganó el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Masculina en Telefe Noticias compitiendo en la terna contra Nelson Castro y Claudio Rígoli. Y comenzó su relato firme: “No hay ni buenos ni malos (periodistas): somos distintos. Lo mejor que puede haber es un montón de opciones para que la gente elija”.
Y continuó: “Yo seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, de quienes se levantan a buscar la verdad y contarla. Bancarse las consecuencias, sin censura previa. Creyendo en la ética que de debe rodear a la labor periodística”.
Rodolfo Barili vs censura, narcos y sobres (y ponchazo a Diego Brancatelli)
"Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo. No es ésta. Si buscan sobres, al correo", disparó Barili.
Mientras la cámara de Telefe apuntaba directamente a la mesa de Diego Brancatelli quien lo miraba atentamente. Y trajo al escenario a la grieta, con un mensaje a la sociedad y a los futuros periodistas: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos esta es la pasión más linda del planeta".
