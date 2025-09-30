La fiesta de la televisión comenzó en la tarde del 29/9 y culminó en la medianoche de este 30 de septiembre, en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La conducción estuvo en manos de Santiago del Moro, quien se autoproclamó ganador del Martín Fierro de Oro al final de la noche y estallaron redes.
"EL ROBO DE TODOS LOS TIEMPOS"
Martín Fierro 2025: Santiago Del Moro se autoproclamó ganador del Oro
La lista de ganadores de los Martín Fierro 2025, looks arriesgados y homenajes polémicos. Santiago del Moro se autoproclamó ganador toda la noche.
El conductor no pasó desapercibido en toda la ceremonia. Con su personalidad avasallante característica, le sumó el plus de "egocentrismo" tras hacerse autobombo en varias oportunidades de la gala.
Es una realidad que Del Moro, oriundo de Tres Algarrobos, comenzó desde abajo. Incursionó como actor, luego como conductor de Infama por América TV, donde comenzó a acercarse a la fama.
El Club Del Moro en Radio 100 y Gran Hermano fue sin dudas su trampolín en la televisión, donde desató amores y odios. Sin embargo, en la noche de esta nueva edición de los Martín Fierro condujo con bastante condimento y no dudó en llenarse de elogios en cada oportunidad que encontró.