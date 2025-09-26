Hace algunos días Eduardo Feinmann mostró en pantalla a "los llorones" mediante algunas imágenes expuso a algunos conductores y figuras del espectáculo que rompieron en llanto en alguna ocasión a raíz de la coyuntura actual y Carmen Barbieri no fue la excepción. Picante, el conductor además aseguró que durante los gobiernos kirchneristas "no se les caía un sentimiento".
FUERTE AL MEDIO
Carmen Barbieri disparó letal contra Eduardo Feinmann: "Una cara de amargado"
El periodista incluyó a Carmen Barbieri entre conductores que tildó de "llorones" y la artista no dejó pasar el momento para responderle con dureza.
Es por ese motivo que desde Los Profesionales de Siempre fueron en busca de la palabra de la artista y fiel a su estilo, redobló la apuesta y apuntó duramente contra el periodista. En primera instancia remarcó que no es la primera vez que recibe ataques de su parte ya que también la llama "viejita drogona" por haber fumado marihuana con su hijo Fede Bal hace años en Ámsterdam.
Al respecto del nuevo ataque, se defendió: "No tengo bandera política, sí tengo una bandera que se llama Argentina. Quiero que el país salga adelante. Yo no voté a Milei, pero apoyo a Milei". Asimismo, detalló que suele observar cómo a los jubilados les cuesta económicamente para cubrir las medicaciones que deben tomar: "¿Cómo no voy a llorar?".
"Yo tengo corazón y cuando trabajo por su puesto me pongo la nariz de payaso para que la gente se levante y pueda reírse", aclaró posteriormente y no dejó de disparar con dureza: "Que diga lo que quiera. Que se fije un poco más en el espejo él. Que se empiece a reír de las cosas de la vida y disfrutar un poco más. Una cara de amargado, Dios. Feinmann me tenés las bolas, que no tengo, por el piso".
El enojo de Carmen Barbieri con Mario Pergolini
Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Carmen Barbieri también apuntó contra Mario Pergolini.
La conductora cuestionó el humor que tiene su colega luego de que en su programa Otro día perdido hiciera un comentario contra los adultos mayores: "Al viejo ágil lo odio, tiene 83 años, saltan para un lado y saltan para el otro, qué odio me da".
"Él quizá lo llama humor, pero yo tengo también humor y tengo humor negro, me río de todo, pero hay límites y el límite es cuando el chiste apunta para abajo. Reírse del poder, de los garcas, de los vivos que curran y de los que entran a tu casa y te afanan es el humor más válido", dijo molesta.
Y posteriormente, acerca del comentario que le molestó, señaló indignada: "Qué ganás con reírte de los adultos mayores si los viejos no joden a nadie".
