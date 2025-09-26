Carmen Barbieri disparó letal contra Eduardo Feinmann: "Una cara de amargado"

El enojo de Carmen Barbieri con Mario Pergolini

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Carmen Barbieri también apuntó contra Mario Pergolini.

La conductora cuestionó el humor que tiene su colega luego de que en su programa Otro día perdido hiciera un comentario contra los adultos mayores: "Al viejo ágil lo odio, tiene 83 años, saltan para un lado y saltan para el otro, qué odio me da".

"Él quizá lo llama humor, pero yo tengo también humor y tengo humor negro, me río de todo, pero hay límites y el límite es cuando el chiste apunta para abajo. Reírse del poder, de los garcas, de los vivos que curran y de los que entran a tu casa y te afanan es el humor más válido", dijo molesta.

Y posteriormente, acerca del comentario que le molestó, señaló indignada: "Qué ganás con reírte de los adultos mayores si los viejos no joden a nadie".

