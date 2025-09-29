Vélez venció 3-1 a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín dio una muestra de carácter al reponerse tras un gol tempranero del Decano a partir de un grosero error defensivo.
Vélez 3 - Atlético Tucumán 1: El Decano madrugó con un blooper, pero Romero volvió con dos golazos
Atlético Tucumán había madrugado a Vélez tras un blooper de Lisandro Magallán. Sin embargo, el Fortín logró reponerse con un doblete de Braian Romero.
21:56
Final del partido: Vélez venció 3 a 1 a Atlético Tucumán
21:54
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Valdés define contra el palo para sellar el 3-1 en favor del Fortín
21:52
¡Era un golazo de Vélez! Mansilla tapó un fierrazo que estuvo a punto de coronar una gran jugada
21:36
El local no puede hacer valer su dominio en el marcador, y deja sensaciones tan endebles como su rival
21:28
Vélez no afloja el ataque, pero no finaliza bien las jugadas y ATU sigue con vida
21:15
El Fortín salió al segundo tiempo en busca del tercero, aprovechando la búsqueda ofensiva del Decano para lograr el empate
21:05
Comienza el 2T
20:48
Final del 1T
20:39
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Romero le puso un moño a una gran asociación con Galván, y ahora está 2-1
20:36
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Romero saca a relucir toda su jerarquía y la pica para poner las cosas 1-1
-
El Fortín busca hacer pie luego del golpe emocional inesperado
-
20:14
¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN! VIDEO: Bajamich aprovecha una confusión en la defensa de Vélez y pone el 1-0
20:10
Vélez protagoniza el partido con la pelota, mientras ATU espera agazapado para jugar de contragolpe
-
20:00
Comienza el partido
19:49
19:30
19:27
19:20
-
19:20
No fue un partido sencillo para el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. En el contexto previo, el Fortín venía de la dura eliminación de Copa Libertadores a manos de Racing, echando por la borda la gran ilusión que había en Liniers.
Pero por si eso fuera poco, también debió imponerse emocionalmente a un error tempranero de la defensa que le dio una pronta victoria parcial al conjunto tucumano. A pesar de que estaba jugando mejor que su rival, entre Mammana, Magallán y Marchiori tuvieron una desconexión que Bajamich pudo aprovechar muy bien para poner el 1 a 0.
Magallán quedó en el centro de la escena porque fue él quien cometió la falla más alevosa, por lo que la hinchada velezana le bajó varios silbidos a lo largo del encuentro; no se trataba solo del enojo por el error, sino también por la expulsión en el partido de ida ante Racing por la Libertadores.
Para los últimos minutos del encuentro, cuando Braian Romero se fue reemplazado, le dejó la cinta de capitán al defensor en un fuerte gesto de respaldo.
"Sabe que tiene todo nuestro apoyo. Es un referente, un líder muy positivo, estamos contentos de tenerlo. (Darle la cinta de capitán) es nuestra manera de sostenerlo. Que el equipo sostenga. Sentí que era el momento", dijo Romero después. "Seguramente lo va a revertir, es un excelente jugador, nosotros como persona lo admiramos", aseguró.
El delantero se lució. Metió un doblete para revertir el marcador, y ambos goles despertaron aplausos en las tribunas. El primer tanto fue al minuto 36´, y el segundo al 39´.
A pesar de la ventaja, al Fortín le costaría hacerse fuerte y solidificar el dominio, y Atlético Tucumán estuvo siempre con vida. Los arqueros de ambos equipos tuvieron atajadas certeras para evitar el gol contrario.
Al minuto 94´, Valdés sentenció el 3 a 1 final y el triunfo de Vélez. Con este resultado, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se ubicó segundo en su zona, con 21 puntos detrás de los 22 que tiene Deportivo Riestra.
