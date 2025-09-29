Vélez 3 - Atlético Tucumán 1: El Decano madrugó con un blooper, pero Romero volvió con dos golazos

Vélez venció 3-1 a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín dio una muestra de carácter al reponerse tras un gol tempranero del Decano a partir de un grosero error defensivo.

No fue un partido sencillo para el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. En el contexto previo, el Fortín venía de la dura eliminación de Copa Libertadores a manos de Racing , echando por la borda la gran ilusión que había en Liniers.

Pero por si eso fuera poco, también debió imponerse emocionalmente a un error tempranero de la defensa que le dio una pronta victoria parcial al conjunto tucumano. A pesar de que estaba jugando mejor que su rival, entre Mammana, Magallán y Marchiori tuvieron una desconexión que Bajamich pudo aprovechar muy bien para poner el 1 a 0.

G2DPu1XXUAENTUy Bouzat, referente en Liniers @Velez

Magallán quedó en el centro de la escena porque fue él quien cometió la falla más alevosa, por lo que la hinchada velezana le bajó varios silbidos a lo largo del encuentro; no se trataba solo del enojo por el error, sino también por la expulsión en el partido de ida ante Racing por la Libertadores.

Para los últimos minutos del encuentro, cuando Braian Romero se fue reemplazado, le dejó la cinta de capitán al defensor en un fuerte gesto de respaldo.

"Sabe que tiene todo nuestro apoyo. Es un referente, un líder muy positivo, estamos contentos de tenerlo. (Darle la cinta de capitán) es nuestra manera de sostenerlo. Que el equipo sostenga. Sentí que era el momento", dijo Romero después. "Seguramente lo va a revertir, es un excelente jugador, nosotros como persona lo admiramos", aseguró.

El delantero se lució. Metió un doblete para revertir el marcador, y ambos goles despertaron aplausos en las tribunas. El primer tanto fue al minuto 36´, y el segundo al 39´.

A pesar de la ventaja, al Fortín le costaría hacerse fuerte y solidificar el dominio, y Atlético Tucumán estuvo siempre con vida. Los arqueros de ambos equipos tuvieron atajadas certeras para evitar el gol contrario.

2025_09_250929834 El Fortín dio una muestra de carácter FOTO NA:@Velez

Al minuto 94´, Valdés sentenció el 3 a 1 final y el triunfo de Vélez. Con este resultado, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se ubicó segundo en su zona, con 21 puntos detrás de los 22 que tiene Deportivo Riestra.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Vélez venció 3 a 1 a Atlético Tucumán

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Valdés define contra el palo para sellar el 3-1 en favor del Fortín Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972828121918291978&partner=&hide_thread=false ¡EL CHILENO LO LIQUIDÓ! Valdés sentencia el 3-1 de Vélez ante Atlético Tucumán en Liniers.



#ESPN pic.twitter.com/FTE4eOQn37 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Live Blog Post ¡Era un golazo de Vélez! Mansilla tapó un fierrazo que estuvo a punto de coronar una gran jugada

Live Blog Post El local no puede hacer valer su dominio en el marcador, y deja sensaciones tan endebles como su rival

Live Blog Post Vélez no afloja el ataque, pero no finaliza bien las jugadas y ATU sigue con vida

Live Blog Post El Fortín salió al segundo tiempo en busca del tercero, aprovechando la búsqueda ofensiva del Decano para lograr el empate

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Romero le puso un moño a una gran asociación con Galván, y ahora está 2-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972809327309115827&partner=&hide_thread=false ¡¡DOBLETE DE BRAIAN!! Romero le puso el broche de oro a una gran jugada colectiva y marcó el 2-1 de Vélez ante el Decano.#ESPN pic.twitter.com/VGMVwD0nBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Romero saca a relucir toda su jerarquía y la pica para poner las cosas 1-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972808705235169563&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATA EL GOLEADOR! Braian Romero recibió un gran pase de Pellegrini y marca el 1-1 de Vélez vs. Atlético Tucumán.#ESPN pic.twitter.com/cT9jVZUaIs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2025

Live Blog Post El Fortín busca hacer pie luego del golpe emocional inesperado

Live Blog Post ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN! VIDEO: Bajamich aprovecha una confusión en la defensa de Vélez y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972802912007958578&partner=&hide_thread=false ¡BLOOPER DE MAGALLÁN Y GOL DEL DECANO! Bajamich aprovechó el error del defensor de Vélez y marcó el 1-0 de Atlético Tucumán.#ESPN pic.twitter.com/j1Tgj5MQPj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2025

Live Blog Post Vélez protagoniza el partido con la pelota, mientras ATU espera agazapado para jugar de contragolpe

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4 y están bien parados siempre": la fortaleza tucumana que buscará romper Vélez En la previa del duelo, Matías Pellegrini (que vuelve a la titularidad en el Fortín) declaró: "Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4, están bien parados siempre. Teemos que atacarlos rápido e intentar terminar lo mejor posible las jugadas".

Live Blog Post TV: Dónde ver Vélez vs. Atlético Tucumán El partido entre Fortín y Decano se transmite por ESPN Premium, el canal del pack fútbol de ESPN.

