Mariano Closs picanteó con fallas tecnológicas en Racing-Vélez y se burló del árbitro

MARIANOCLOSSPICANTEOCONFALLASTECNOLOGICASENRACINGVELEZYSEBURLODELARBITROFOTO2 Mariano Closs realizó una picante broma por las fallas tecnológicas que tuvo el árbitro Esteban Ostojich durante el partido Racing y Vélez.

La broma de Mariano Closs por las fallas tecnológicas

“¿Hola?”, preguntó Ostojich, y el narrador le respondió, como si se tratara de una comunicación telefónica: “¡Hola, sí? ¿Quién es?”. Ante un largo rato de silencio, aguijoneó: “Para mí, número equivocado”. “¿Hola?”, volvió a probar el juez. “Sí, hola”, volvió a contestar Closs. “¿Con quién quiere hablar?”, inquirió, siguiendo la broma. “No funciona, Ya está, ya está, no entró”, completó el uruguayo dispuesto a reanudar el juego con un bote a tierra. “Me parece que era para vos”, le dijo a su comentarista para rematar el chiste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1970659641911644534&partner=&hide_thread=false “HOLA, SÍ, ¿QUIÉN ES? PARA MÍ NÚMERO EQUIVOCADO.



¿CON QUIEN QUIERE HABLAR?”



Mariano Closs es lo más grande que hay.



pic.twitter.com/zHgsdRfHAV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2025

Racing le ganó a Vélez por 2-0 en el global y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025

Racing le ganó a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, luego de vencer por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36’ del complemento.

Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.

Embed - RACING vs. VÉLEZ SARSFIELD | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

