Mariano Closs fue el encargado de relatar el partido que Racing le ganó 1-0 a Vélez que le dio el pase a las semifinales de la Copa Libertadores para la señal de cable ESPN aunque se llevó el protagonismo en redes sociales tras realizar un blooper por las fallas tecnológicas que tuvo el árbitro Esteban Ostojich.
COPA LIBERTADORES 2025
Mariano Closs picanteó con fallas tecnológicas en Racing-Vélez y se burló del árbitro
Mariano Closs realizó una picante broma por las fallas tecnológicas que tuvo el árbitro Esteban Ostojich durante el partido Racing y Vélez.
Uno de los momentos más controvertidos se produjo apenas a los 4’, cuando un tiro libre ejecutado desde la derecha para Racing derivó en un forcejeo dentro del área entre Adrián “Maravilla” Martínez y Elías Gómez. En esa acción, el defensor del “Fortín” golpeó al delantero local sobre la línea, lo que llevó al árbitro Ostojich a amonestar a Gómez, aunque no sancionó penal debido a que Martínez se encontraba previamente en posición adelantada. Sin embargo, la reacción de Gómez debió considerarse como conducta violenta y merecía la tarjeta roja, independientemente de la posición de fuera de juego. La tecnología debió intervenir para que el árbitro revisara la jugada y tomara una decisión más severa.
La polémica acción del partido que derivó en la picante broma de Mariano Closs
La segunda polémica surgió en el complemento, cuando Imanol Machuca remató al arco y el arquero Facundo Cambeses no logró retener el balón, que se le escapó y estuvo a punto de cruzar la línea de gol. Cambeses reaccionó a tiempo y tomó la pelota antes de que ingresara completamente, pero la visita celebró y, en primera instancia, el tanto fue convalidado. El VAR revisó y determinó que la conquista debía ser anulada.
Ante la incertidumbre de un estadio completo, el uruguayo intentó hablarle al público por el micrófono para expresar su determinación, pero su funcionamiento era oscilante. Entonces, intentó probarlo. Y Mariano Closs, quien relató el encuentro para ESPN y Disney+ montó un paso de comedia que se hizo rápidamente viral.
La broma de Mariano Closs por las fallas tecnológicas
“¿Hola?”, preguntó Ostojich, y el narrador le respondió, como si se tratara de una comunicación telefónica: “¡Hola, sí? ¿Quién es?”. Ante un largo rato de silencio, aguijoneó: “Para mí, número equivocado”. “¿Hola?”, volvió a probar el juez. “Sí, hola”, volvió a contestar Closs. “¿Con quién quiere hablar?”, inquirió, siguiendo la broma. “No funciona, Ya está, ya está, no entró”, completó el uruguayo dispuesto a reanudar el juego con un bote a tierra. “Me parece que era para vos”, le dijo a su comentarista para rematar el chiste.
Racing le ganó a Vélez por 2-0 en el global y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025
Racing le ganó a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, luego de vencer por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36’ del complemento.
Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.
Más notas de Golazo24
Palazo de Pablo Toviggino a Javier Milei: "Odian lo popular"
Enloqueció Toti Pasman: En Boca no pueden creer lo que dijo sobre Ander Herrera
Otra noche de terror en Brasil: Hinchas de Lanús brutalmente reprimidos ante Fluminense
Fluminense 1 - Lanús 1: Maracanazo Granate, que está en semis tras un triunfo histórico
Expulsión de Israel: Qatar presiona, UEFA y FIFA contra las cuerdas
Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid con un zapatazo poco ortodoxo