Expulsión de Israel: Qatar presiona, UEFA y FIFA contra las cuerdas

Qatar es uno de los máximos patrocinadores de la UEFA por derechos televisivos y de patrocinio, por eso el país asiático estaría presionando, sabiendo el poderío económico que perdería UEFA si no entra ese dinero. Además el cabecilla de toda esta operación sería Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y ECA (European Club Association), además de político.

image Nasser Al-Khelaifi, el cabecilla de la operación para expulsar a Israel de UEFA.

Según la información del periódico israelita “Israel Hayom”, la UEFA estaría pensando llevar a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de manera extraordinaria para solamente votar sobre el tema de la expulsión de Israel de UEFA. Por eso la federación de Israel trabaja contra reloj para que no se lleve a cabo la votación, ya que según trascendió la mayoría de los 20 países que tienen derecho a voto estarían a favor de la expulsión.

En caso de aprobarse la expulsión de Israel de todas las competiciones de clubes y selecciones, UEFA solo podría hacerlo de todas las competencias que organiza. Esto quiere decir que los clubes sí estarían expulsados de todos los torneos, pero las selecciones no, ya que las eliminatorias y mundiales pertenecen a FIFA, y ahí se abre un nuevo capítulo.

infantino3.jpg La FIFA de Gianni Infantino mira para otro lado a la hora de tomar la decisión de expulsar a Israel.

FIFA ya pospuso la decisión de expulsar a Israel en varias oportunidades, ya que siempre en los Congresos FIFA no tratan el tema o lo cierran como sin decisión ya que no quieren votar. Esto es algo pendiente, ya que el pedido lo hizo la mismísima federación de Palestina, presentando un documento de la cantidad de futbolistas, entrenadores y trabajadores del fútbol que murieron por los ataques de Israel. Pero a pesar de esto FIFA mira para otro lado.

Ahora la pregunta es qué pasará, ya que de un lado Qatar presiona a UEFA para la expulsión de Israel, y del otro en cierto modo FIFA presiona a UEFA para que no lo haga, ahora la pregunta es ¿Qué hará UEFA? Si decide expulsarlo pasará por encima de FIFA, quien se verá obligado a seguir la decisión de UEFA, por eso cuando esto finalice veremos quien tiene más poder, Qatar que pone la plata para que el mundo del fútbol funcione, o FIFA que es el organizador del circo.

