Expulsión de Israel: Qatar presiona, UEFA y FIFA contra las cuerdas

La guerra de Gaza es el tema del momento en todos los países del mundo, ya que todos van tomando una posición aunque a veces no la pronuncien públicamente. En el caso del fútbol parece que Europa se cansó de un país que ni siquiera pertenece geográficamente al continente (es parte de Asia), Israel. Ahora UEFA podría suspender por tiempo indeterminado a los clubes y selecciones nacionales de todas las competiciones europeas por presión de Qatar. ¿Y FIFA?
Israel sería expulsado por UEFA por presión de Qatar ¿Y FIFA?
El tema de la guerra de Gaza es muy complejo hasta en el fútbol, ya que al tratarse de un negocio tan grande (ya no es un simple deporte hace rato) ante todas las decisiones importantes no solo se ve afectada la parte deportiva, sino la económica y política también. Este es el caso de UEFA con Israel, el cual se ve presionado por Qatar, un país que ni siquiera es europeo, entonces ¿ Por qué Qatar se mete en UEFA y presiona por la expulsión de Israel?
Todo este problema fue detonado por el ataque de Israel en Doha, el cual según el gobierno israelí fue para atacar a miembros de Hamas, pero eso hizo enfurecer a los qataríes que no perdonan esa acción de llevar la guerra a su país.
Desde ese momento Qatar comenzó una campaña de presión a la UEFA e invitando a todas las federaciones que por lo bajo apoyan a la expulsión de Israel, que se manifiesten para que UEFA los expulse de competiciones internacionales a nivel clubes y selecciones.
Qatar es uno de los máximos patrocinadores de la UEFA por derechos televisivos y de patrocinio, por eso el país asiático estaría presionando, sabiendo el poderío económico que perdería UEFA si no entra ese dinero. Además el cabecilla de toda esta operación sería Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y ECA (European Club Association), además de político.
Según la información del periódico israelita “Israel Hayom”, la UEFA estaría pensando llevar a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de manera extraordinaria para solamente votar sobre el tema de la expulsión de Israel de UEFA. Por eso la federación de Israel trabaja contra reloj para que no se lleve a cabo la votación, ya que según trascendió la mayoría de los 20 países que tienen derecho a voto estarían a favor de la expulsión.
En caso de aprobarse la expulsión de Israel de todas las competiciones de clubes y selecciones, UEFA solo podría hacerlo de todas las competencias que organiza. Esto quiere decir que los clubes sí estarían expulsados de todos los torneos, pero las selecciones no, ya que las eliminatorias y mundiales pertenecen a FIFA, y ahí se abre un nuevo capítulo.
FIFA ya pospuso la decisión de expulsar a Israel en varias oportunidades, ya que siempre en los Congresos FIFA no tratan el tema o lo cierran como sin decisión ya que no quieren votar. Esto es algo pendiente, ya que el pedido lo hizo la mismísima federación de Palestina, presentando un documento de la cantidad de futbolistas, entrenadores y trabajadores del fútbol que murieron por los ataques de Israel. Pero a pesar de esto FIFA mira para otro lado.
Ahora la pregunta es qué pasará, ya que de un lado Qatar presiona a UEFA para la expulsión de Israel, y del otro en cierto modo FIFA presiona a UEFA para que no lo haga, ahora la pregunta es ¿Qué hará UEFA? Si decide expulsarlo pasará por encima de FIFA, quien se verá obligado a seguir la decisión de UEFA, por eso cuando esto finalice veremos quien tiene más poder, Qatar que pone la plata para que el mundo del fútbol funcione, o FIFA que es el organizador del circo.
