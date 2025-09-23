Talleres y un importante anuncio de cara a las elecciones

Pasamos a explicarlo. En este momento hay dos tendencias de lo que podría suceder en Talleres (periodistas que cubren al club, allegados, empleados y periodistas partidarios, todos los que conocen el mundo Talleres).

Algunos opinan que pase lo que pase Andrés Fassi se irá de Talleres, y que como sabe que perderá adelantó las elecciones, cosa que si la “T” desciende el ya no esté y no cargue con esa cruz. Se irá diciendo que llegó con el club en 3º División y lo dejó campeón de primera.

La otra tendencia dice que todo dependerá de los rivales que tenga en las elecciones, o sea de las listas que se presenten, por eso es importante el anuncio de Talleres sobre la apertura de inscripciones de listas y requisitos para presentarse como candidato a presidente.

Si hay una o dos listas fuertes que puedan hacerle frente a Andrés Fassi la tendencia dice que perderá, pero si no hay una oposición firme, los socios a pesar de estar en contra de Fassi, no van a cambiar el rumbo del barco en medio de una situación tan delicada, ya que un nuevo gobierno no hará tiempo en 3 fechas de salvar a la “T”, y como Fassi conoce el club tiene más canches. En este caso harían la gran “mejor malo conocido que bueno por conocer”.

Las elecciones pueden leerse de mil formas, ya que todo es muy complejo, hay 10 opiniones distintas sobre tal o cual movimiento de Fassi, así que todo es muy complejo, lo cierto es que la presentación de listas y la fuerza de la oposición será fundamental para marcar el rumbo de estas elecciones, que tienen a todo Talleres en vilo.

+ de Golazo24

Libertadores: La increíble estadística que deberá romperle River a Palmeiras

Balón de Oro: Se hundió el Dibu Martínez como mejor arquero y el error en redes

Boca: Alberto Márcico salió al rescate de Úbeda y destrozó a Carlos Palacios