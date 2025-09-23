Talleres de Córdoba está viviendo una gran crisis deportiva y dirigencial. En lo primero luego de varios años de pelear arriba ahora lucha por no descender, y en lo segundo, el presidente Andrés Fassi, el gran salvador, ahora es el villano por declararle tontamente la guerra a AFA, una guerra que perdió, pero no sabe si será perdonado.
¿LO SACAN A FASSI?
Talleres y un importante anuncio de cara a las elecciones
Andrés Fassi adelantó las elecciones en Talleres para el próximo 19 de octubre, y para eso hizo un anuncio que es más que importante de cara a los comicios.
Talleres, Fassi, y el anuncio que puede cambiar las elecciones
Talleres está complicado deportivamente, los jugadores parecen tener pánico a la hora de entrar a la cancha, ya que su costumbre era pelear arriba, meterse en Copa Libertadores, y ahora está luchando con Aldosivi y San Martin de San Juan para no ser uno de los dos que pierda la categoría, y solo quedan 7 fechas para el final.
Por el lado dirigencial Andrés Fassi fue traicionado por su propia soberbia, creyó en el apoyo del gobierno nacional y le declaró la guerra al Chiqui Tapia, presidente de AFA. La misma no solo lo dejó mal parado a él, sino que perjudicó al club, y ahora gran parte de los hinchas de la “T” pide su renuncia, a lo que el presidente respondió con un adelanto de las elecciones.
Talleres llamó a elecciones para el domingo 19 de octubre, casualmente una semana antes de las elecciones nacionales y del parate del fútbol. Para esto Talleres hizo un importante anuncio, ya abrió la solicitud de planillas para la presentación de las listas y publicaron todos los requisitos para las mismas y para los socios que quieran votar, pero ¿Qué tiene de importante esto y cómo influirá en las elecciones?
Pasamos a explicarlo. En este momento hay dos tendencias de lo que podría suceder en Talleres (periodistas que cubren al club, allegados, empleados y periodistas partidarios, todos los que conocen el mundo Talleres).
Algunos opinan que pase lo que pase Andrés Fassi se irá de Talleres, y que como sabe que perderá adelantó las elecciones, cosa que si la “T” desciende el ya no esté y no cargue con esa cruz. Se irá diciendo que llegó con el club en 3º División y lo dejó campeón de primera.
La otra tendencia dice que todo dependerá de los rivales que tenga en las elecciones, o sea de las listas que se presenten, por eso es importante el anuncio de Talleres sobre la apertura de inscripciones de listas y requisitos para presentarse como candidato a presidente.
Si hay una o dos listas fuertes que puedan hacerle frente a Andrés Fassi la tendencia dice que perderá, pero si no hay una oposición firme, los socios a pesar de estar en contra de Fassi, no van a cambiar el rumbo del barco en medio de una situación tan delicada, ya que un nuevo gobierno no hará tiempo en 3 fechas de salvar a la “T”, y como Fassi conoce el club tiene más canches. En este caso harían la gran “mejor malo conocido que bueno por conocer”.
Las elecciones pueden leerse de mil formas, ya que todo es muy complejo, hay 10 opiniones distintas sobre tal o cual movimiento de Fassi, así que todo es muy complejo, lo cierto es que la presentación de listas y la fuerza de la oposición será fundamental para marcar el rumbo de estas elecciones, que tienen a todo Talleres en vilo.
