Todo muy emotivo (¡!), pero lo de Milei con Trump deja más dudas que certezas

Live Blog Post

Gustavo Córdoba: "El Gobierno tiene default político y default económico"

Definiciones del consultor Gustavo Córdoba (de Zuban Córdoba), en diálogo con Fabricio Moschettoni en el streaming “La vida cotidiana”:

"Hace 4 meses el antimileismo superó en volumen y porcentaje al antikirchnerismo, y es un dato muy relevante, primero porque pensamos que no iba a darse en términos electorales de manera tan potente, y sin embargo lo que pasó en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre nos hace pensar que fue un triunfo del antimileismo, y es un dato muy pero muy relevante porque hasta acá el antikirchnerismo había sido el elemento más eficaz para una victoria electoral”.

“Es muy relevante que todos los que se están parando en la vereda de enfrente del gobierno están buscando una caracterización anti-Milei, como que el mileismo generó una fractura política en la sociedad argentina de la cual no hay retorno".

“Hoy si tuviera que pintar un panorama nacional diría que el gobierno puede aspirar en 4 provincias de las 24, y ellas son Mendoza, Capital Federal, Entre Ríos y San Luis; después habrá una suerte de tres provincias en las cuales la situación está en una cuestión de empate: Tierra del Fuego, Chaco, Salta, pero en el resto el gobierno espera derrotas, y en algunas derrotas fuertes".

Sobre derrotas fuertes que puede tener el gobierno en algunas provincias: “queda afuera del reparto de diputados, que es el tema central, porque el gobierno pretendía en octubre complementar a los 36 o 37 diputados que queda ahora el número suficiente como para generar un tercio en la Cámara Baja, que es la cámara de origen en la acusación de juicio político, y así evitar un eventual juicio político en la segunda parte de su gobierno. A ese objetivo el gobierno me parece que no lo va a poder evitar, por las derrotas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son los distritos que más reparten diputados nacionales”.

“En Córdoba el gobierno esperaba 5 diputados y hoy están en 3, y podrían estar en 2. En Santa Fe lo mismo, hoy se llevarían dos bancas y no tres; y en Buenos Aires, de 18 que pretendían estarían por quedarse con 11 bancas al menos hoy según los datos”.

Acerca de un apoyo económico y financiero de USA y su repercusión política en Argentina en favor del Gobierno: “es difícil entenderlo como una especie de ayuda cuando ese dinero difícilmente llegue este año. Este gobierno parece que tiene un default político y uno económico sino no hubiesen ido a pedirle plata a Donald Trump”.

“Es capaz de regalar la Argentina por unos pocos dólares. Todos dan por descontado que después del 26 de octubre se viene una mega devaluación”.

"Puede haber problemas más graves. Es un gobierno que opera en el minuto a minuto, ya no en el día a día. No tuvo reacción sobre el resultado de la provincia de Buenos Aires”.