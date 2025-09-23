urgente24
Donald Trump ofrece salvavidas a Javier Milei que pide los dólares que prometió Scott Bessent

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei seguirá sin conocer la Sala Oval pero por fin verá a Donald Trump en Nueva York, buscando los dólares prometidos por Scott Bessent.

23 de septiembre de 2025 - 08:46

Con una derrota electoral decisiva por delante, Javier Milei necesita asegurar la gobernabilidad que sería relativamente sencilla y barata de conseguir si ejercitara la política. Pero el Presidente prefiere otras prácticas, más onerosas y truculentas. No le alcanzó con los US$ 20.000 millones del FMI que le consiguió Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense. Ahora necesita que Donald Trump autorice a Bessent más asistencia, ya no del FMI sino de Gobierno a Gobierno. Todo indica que este dinero es más oneroso aún que el del FMI, y por eso abundan las preguntas en el Parlamento, donde Milei se encuentra en minoría. Comienza a instalarse que, aún cuando Trump abra 'la Caja' (de Pandora), Milei pierde las elecciones del 26/10, porque él se enfoca en la macroeconomía y los sufragios se definen en la microeconomía. Esto provoca que en la Argentina, con o sin Trump -por cierto, líder muy impopular en tierras criollas, más que Spruille Braden- se debata 'el día después'. Eso es incertidumbre e inestabilidad posible. ¿Qué pesará más en 'los mercados', tan volátiles como voraces, que reclaman más 'carry trade' pero tienen mandíbula de cristal ante la adversidad?

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 del martes 23/09:

Live Blog Post

Internacionales: Ataque israelí en el Líbano mata a una familia estadounidense, Netanyahu / Israel no permitirá la existencia de Palestina y Guterres en la ONU sobre la "destrucción y muerte" en Gaza

  • Una familia estadounidense, integrada por dos adultos y tres niños, han muerto en un ataque israelí al sur del Líbano (en el marco de la supuesta ofensiva de Tel Aviv contra la Hezbolá a pesar de que mueran civiles inocentes y se violen soberanías nacionales).

    El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, calificó el ataque como una “masacre” contra civiles y afirmó que constituye un “mensaje de intimidación que apunta a nuestro pueblo que regresa a sus aldeas en el sur”.

    Pido a la comunidad internacional que condene a Israel en los términos más enérgicos por sus repetidas violaciones de las resoluciones internacionales y del derecho internacional Pido a la comunidad internacional que condene a Israel en los términos más enérgicos por sus repetidas violaciones de las resoluciones internacionales y del derecho internacional

  • Luego del reconocimiento oficial de Palestina por parte de Francia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Australia, Luxemburgo, San Marino, Malta, Andorra y Portugal —ahora en total son 157 países que la reconocen—, Israel se está quedando aislada en la comunidad internacional, aunque todavía no pierda el respaldo de Estados Unidos. Al respecto, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que "Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países", dice que "socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro" y "recompensa" los asesinatos de Hamás del 7 de octubre de 2023.

  • El secretario general de la ONU, António Guterres, ha aprovechado su discurso en la ONU para plantear que "la multipolaridad sin instituciones eficaces genera caos", así como para referirise a la guerra en Gaza y al conflicto en Sudán.

    La destrucción y la muerte en Gaza van más allá de lo que haya observado en cualquier otro conflicto internacional La destrucción y la muerte en Gaza van más allá de lo que haya observado en cualquier otro conflicto internacional

Live Blog Post

Inevitable: Con o sin Trump, el esquema cambiario está agotado

Muy interesante @Brad_Setser en X:

Los argentinos están presionando para obtener un préstamo directo (que corre el riesgo de ser un rescate para un régimen de política insostenible ... ) de los Estados Unidos a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Pero sospecho que también surgirá la pregunta de qué más puede hacer el FMI.

El Fondo sólo ha prestado alrededor de una cuarta parte de sus recursos de cuota, por lo que tiene los fondos.

La cuestión es de concentración del balance -- Argentina se está acercando a representar aproximadamente la mitad de todo el crédito no concesional pendiente del Fondo.

Como porcentaje del PIB de Argentina, la exposición del Fondo es grande -- pero podría aumentar en situaciones extremas ( nótese que el PIB ahora está inflado por el peso sobrevaluado).

La cuestión real no es de balance (en mi opinión), sino de política -- es decir, si tiene sentido duplicar el marco de política actual (incluida una defensa del peso en el límite de la banda que podría agotar las limitadas reservas de Argentina) o no.

Mi voto es no -- no tiene sentido seguir adelante con el programa actual.

Pero esa es la decisión clave.

Aquí existen todas las opciones de política monetaria (una banda más amplia, lo que implica una mayor depreciación del peso, una reestructuración de la deuda en bonos, etc.)

Y mi opinión personal es que el peso todavía está significativamente sobrevaluado para un país con la combinación de deuda externa (mucha) y reservas (no muchas) de Argentina.

Live Blog Post

Mucho debate pero los bonos argentinos siguen hacia arriba

@NieveJuancito: Lo dije en Julio. Lo repito hoy. No podemos analizar el mercado de cambios de igual forma teniendo cepo y sin tenerlo. Sin cepo, importa mucho la demanda de pesos. Con cepo la demanda es forzada. Les dejo a ustedes que analicen los datos y la dinamica de la rebaja transitoria de DEX en Jul.25 y el plan soja I de sep.22

PD: yo se que me van a decir que hay muchos sectores con cepo. No importa. Podemos reducir la discusión a si existe brecha o no. La no existencia de brecha significa que hay al menos un sector con capacidad de arbitrar entre mercados. Si el “encepado” A demanda dolares, entonces habrá un “liberado” B que pueda comprar en el mercado barato y vender en el caro. Lo que no demanda A en el MULC lo va a demandar B. No por nada vimos records de atesoramiento de personas físicas estos meses.

Guido Sandleris: Cuenta la leyenda que en medio de una gran crisis económica un empresario fue a pedirle ayuda a John Pierpont Morgan (JP Morgan) quien lo escuchó unos minutos y le propuso seguir la conversación mientras caminaban por las calles. Al terminar la caminata el hombre le preguntó: ¿podrá ayudarme? JPM respondió: Ya lo ayudé. El hombre lo miró sorprendido. JPM agregó: Todos nos vieron caminando juntos. Ahora no dudarán en refinanciar tus deudas.

Christian Buteler: Los paquetes de ayuda, como los u$s 20.000 millones del FMI en abril o el que se está trabajando ahora con el Tesoro Americano, te da tiempo para corregir tus desequilibrios pero no los resuelve. Si no se hace pasa como ahora que 5 meses más tarde estamos en una nueva crisis.

Si entendemos q el BCRA tiene los u$s para defender el techo de la banda y la voluntad política de hacerlo, x lo menos hasta las elecciones, se abre una ventana de 5 semanas donde podríamos aprovechar las tasas en $ Con la intención de volver a u$s en la semana previa al 26/10.

Live Blog Post

Según Morgan Stanley, ahora Milei puede ganar las elecciones (¡...!)

Banca de inversión Morgan Stanley:

(…) "La combinación del apoyo estadounidense con políticas para incentivar la venta de granos ha demostrado, hasta el momento, una reacción oportuna y positiva por parte de las autoridades. El apoyo prometido por los funcionarios de EE.UU. es indudablemente cuantioso; comentarios como 'el gobierno estadounidense está dispuesto a hacer lo necesario' envían un mensaje claro y fueron una condición necesaria para tranquilizar a los mercados. Sin embargo, creemos que la eliminación temporal de los impuestos a la exportación de granos fue suficiente para estabilizar el mercado cambiario y detener la fuga de reservas".

(...) "La importancia de eliminar los impuestos a la exportación de granos (así como de otras exportaciones agroalimentarias) parece una zanahoria ideal para los exportadores de granos, que cuentan con aproximadamente un tercio de una cosecha de soja de 50 millones de toneladas, entre otros inventarios de granos no vendidos, como maíz y trigo".

(...) "La depreciación de aproximadamente el 30% del peso argentino desde mediados de abril también contribuye al impacto político. Un mercado cambiario más estable suele apoyar al presidente en el poder, en igualdad de condiciones. En nuestra opinión, la forma en que se logró la estabilización parece ser un factor menos importante. Un entorno macroeconómico más estable hasta las elecciones intermedias podría ayudar a detener la caída del apoyo al Gobierno e incluso a recuperar parte del terreno perdido. Pero esto fue solo un día de negociación; tenemos otros 24 días hábiles antes de las elecciones intermedias".

Live Blog Post

Repo de monedas, dólar Bessent y vuelve el carry trade

3 recortes muy interesantes. Comencemos por Juan Manuel Barca en Clarín:

"(…) Dentro de las opciones "sobre la mesa", Bessent mencionó: 1) un intercambio de monedas (swap), 2) la compra directa de pesos, y 3) la adquisición de bonos argentinos nominados en dólares por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos (ESF, por sus siglas en inglés), que cuenta con activos líquidos por US$ 22.000 millones.

Por estas horas, las últimas dos variantes son las que más suenan, aunque Estados Unidos nunca las puso en práctica con Argentina. En caso de llegar a un acuerdo, será la 9na. vez que el país toma de deuda con el Tesoro norteamericano en los últimos 40 años, después de los 8 créditos -en su mayoría "puentes"- entre 1984 y 1995.

Si bien en los últimos días circuló el rumor de un swap de monedas como el que Argentina mantiene con China por US$ 18.000 millones, hay quienes creen que el repo de monedas tendría más chances de concretarse, ya que este intercambio de monedas contiene mayores exigencias, como un plazo y precio de recompra bien definidos.

En el repo, el país deudor entrega activos (bonos del Tesoro de USA, reservas, o a veces garantías futuras) y recibe dólares a corto plazo. Y cuando vence, devuelve dólares y recupera el colateral. Si lo incumple, se pueden ejecutar los activos empeñados. Argentina acordó un préstamo repo con bancos en enero y julio, pero con bonos en garantía.

Según Daniel Marx, el repo de monedas puede incluir también un "margen", por el cual USA podría asegurarse un beneficio mayor por prestar dólares, además de la tasa de interés. (…)".

Ahora, Mariano Gorodisch cuenta en El Cronista Comercial cómo es el 'dólar Bessent':

"(...) Por lo tanto, al comprar oficial a $ 1430 y venderlo en el informal a $ 1455 se hace de $ 25 por dólar. Por ende, cada US$ 1000, son $ 25.000 de ganancia.

Nicolás Cappella, de la mesa de IEB, señala que se voló absolutamente todo y el dólar se desplomó: "El miedo del mercado era que no alcanzaban los dólares para contener ambos frentes, tipo de cambio y pago de deuda. El respaldo del Tesoro americano tan contundente, en teoría cambiaria eso. Habría dólares para ambos frentes, o al menos es lo que pagó el mercado hoy".

Sumado a ello, el gobierno puso retenciones 0 a los granos y la carne. Por lo tanto, probablemente se vea un aumento de flujo vendedor en el MULC, que se desplomó a $ 1408, sin que el BCRA venda un dólar.

  • "El miedo del mercado era que no alcanzaban los dólares para contener ambos frentes, tipo de cambio y pago de deuda. El respaldo del Tesoro americano tan contundente, en teoría cambiaria eso. Habría dólares para ambos frentes, o al menos es lo que pagó el mercado hoy"
  • "El mercado estaba sobredolarizado por temor y hoy tuvo que salir a darse vuelta antes de que entre el flujo del campo con retención 0. Lo mismo ocurrió en Rofex que termina con bajas en torno al 6%", concluye.

Se desplomaron los dólares financieros y sigue habiendo brecha en torno a $20 entre MULC y dólares financieros. La City espera en que se conozca cuánto dinero llegará desde los Estados Unidos para que el dólar siga operando dentro de las bandas, lo cual debería achicarse esa brecha diferencial entre ambos dólares."

Al final, Guillermo Laborda también en El Cronista Comercial sobre el regreso del carry trade:

"(...) El impacto de la ayuda del Tesoro norteamericano y la baja de retenciones llegó al mercado de pesos con alzas de hasta 4,2% en las Lecap y Boncap. Este movimiento es clave en la previa de una nueva licitación el viernes del Tesoro con vencimientos por $5,6 billones que deben renovarse.

El ministro Caputo armó su propio colchón para atender pagos de la deuda en pesos: posee $12 billones disponibles para atender crisis de confianza y que no haya interés en renovar vencimientos. (…)

Con el dólar ya lejos del techo, y las expectativas de que no habrá saltos cambiarios ni eliminación de las bandas de flotación en el corto plazo, se está creando un clima positivo para los amantes del "carry trade". Recuérdese que las tasas reales, netas de la inflación, son muy elevadas por lo que resulta un incentivo importante para las colocaciones en la moneda nacional.

Con el dólar ya lejos del techo, y las expectativas de que no habrá saltos cambiarios ni eliminación de las bandas de flotación en el corto plazo, se está creando un clima positivo para los amantes del "carry trade".

El desafío por delante para el equipo económico es que rápidamente se vayan normalizando las tasas de interés que tanto daño provocan en la actividad económica. (...)".

Live Blog Post

Ridículo Emilio Ocampo: Quiere dolarizar con DNU (avisen a la CSJN)

Extensa entrevista de Jorge Herrera en Ámbito Financiero a Emilio Ocampo, el dolarizador que Javier Milei no llevó al BCRA.

Ocampo propone saltar al Congreso y dolarizar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Una aberración lo de Ocampo porque el tema, en forma inevitable, llevaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero, lo más importante, a los pedidos de juicio político a Javier Milei.

Si Javier Milei no llevara la dolarización al Congreso porque pierde ¿Por qué Ocampo cree que Milei podría sobrevivir a un juicio político por intentar dolarizar sin el Congreso?

Siempre buen periodista económico Herrera pero debería invitar a Ocampo a bajar de la teoría a la realidad.

Live Blog Post

Kazajistán le enseña a Javier Milei: Lanza stablecoin Evo con Solana y Mastercard

El mamarracho $LIBRA, de Javier Milei, hizo historia en la cronología de los desastres cripto. Pero hay casos más prolijos. En la coyuntura, muchos hablan de Kazajistán como experiencia piloto.

Helen Partz en Cointelegraph:

"El Banco Nacional de Kazajstán anunció el lanzamiento del proyecto de moneda estable en el marco de su Sandbox regulatorio de activos digitales, según un comunicado compartido con Cointelegraph el martes 23/09.

La nueva moneda estable Evo (KZTE) está vinculada a la moneda kazaja 'tenge', y es emitida por el participante del sandbox Intebix crypto exchange y el prestamista local Eurasian Bank, con la asistencia de Solana y Mastercard.

Basado en la cadena de bloques Solana, KZTE está activo de inmediato dentro del entorno regulatorio del banco central, y Mastercard está preparada para conectar a KZTE con emisores globales de monedas estables, dijo a Cointelegraph el fundador de Intebix, Talgat Dossanov. (…)

Los casos de uso de la moneda estable KZTE incluyen la expansión del canal cripto-fiat, la habilitación del intercambio de criptomonedas y el respaldo de transacciones a través de tarjetas criptográficas.

“El proyecto es parte de la estrategia del Banco Nacional para construir un ecosistema nacional de activos digitales, fomentando herramientas digitales innovadoras y el desarrollo del mercado de activos digitales de Kazajstán”, señala el anuncio.

Si bien la moneda estable Evo es emitida técnicamente por Intebix y el Banco Euroasiático, el Banco Nacional de Kazajstán participa en el proyecto proporcionando un régimen regulatorio para permitir su emisión y prueba.

"Sigue siendo el primer caso en el que el banco central asume un papel proactivo en la emisión de la moneda estable", dijo Dossanov a Cointelegraph.

El lanzamiento de la moneda estable Evo de Kazajstán se produce en línea con la ambiciosa agenda de activos digitales del país, incluida la exploración del concepto de una reserva de criptomonedas administrada por el Estado.

A principios de septiembre, la Autoridad de Servicios Financieros de Astaná de Kazajstán autorizó oficialmente el uso de monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, incluido Tether USDT. (...)".

Live Blog Post

Derrumbe global de Javier Milei (3): Bloomberg

"Milei ofrece una gran reducción fiscal para los exportadores en una devaluación sigilosa", en Bloomberg, por Jonathan Gilbert:

"(…) En su afán por impulsar la oferta de dólares en el mercado cambiario y aliviar la presión sobre el peso, el gobierno de Milei anunció el lunes la suspensión temporal de los impuestos a la exportación de muchos de los cultivos clave del país. (…)

Se trata, en esencia, de devaluaciones selectivas, dirigidas en este caso a quienes controlan la mayor parte de los dólares que ingresan al país: los agricultores. Las medidas se extenderán hasta el 31/10, o hasta que las ventas de cosechas bajo el nuevo programa alcancen los US$ 7.000 millones.

La ventaja de este enfoque restrictivo de Milei, quien también negocia un paquete de ayuda de emergencia con la Administración Trump, es que le permite evitar una devaluación total que provocaría un aumento repentino de la inflación y agravaría las dificultades de los argentinos.

Pero el costo es igualmente significativo, ya que recorta más de US$ 1.000 millones en ingresos muy necesarios para una Administración que ha cimentado su reputación —y credibilidad en el mercado— en el equilibrio presupuestario .

“La medida podría sacrificar los ingresos fiscales, pero eso parece secundario hoy en día”, dijo Jimena Zúñiga, economista argentina de Bloomberg Economics, por correo electrónico. “Es como si te hubieras roto un brazo pero hubieras sobrevivido a un gran accidente: lo celebras. Hasta esta mañana, el gobierno parecía encaminarse directamente a un accidente similar, y eso se ha evitado”.

El anuncio de Milei y la oferta de ayuda del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el lunes deberían frenar cualquier devaluación más amplia hasta después de las elecciones intermedias del 26/10, lo que permitiría al Presidente hacer campaña bajo la premisa de un tipo de cambio estable y una inflación más baja.

Sin estos dos pilares, corría el riesgo de perder apoyo en el Congreso, lo que podría frenar la reforma económica impulsada por los libertarios. (…)

Si bien la medida probablemente traerá miles de millones de dólares al país, también muestra la desesperación de las autoridades tras la depreciación del peso hasta el límite de su banda de fluctuación la semana pasada. El banco central gastó más de mil millones de dólares para apuntalar la moneda en tan solo unos días, agotando sus escasas reservas de divisas, necesarias en última instancia para el reembolso de bonos en dólares. (…)

“Si bien la fuerte expresión de apoyo estadounidense por parte de Bessent hoy probablemente hubiera sido suficiente para calmar el mercado cambiario, es razonable ex ante adoptar tantas medidas como sea posible para detener una corrida y asegurarse de lograr un restablecimiento de las expectativas”, dijo Zúniga."

Live Blog Post

Derrumbe global de Javier Milei (2): The Wall Street Journal

"Argentina está perdiendo la fe en la revolución de libre mercado de Milei": The Wall Street Journal.

Agrega: "El líder argentino enfrenta una disminución del apoyo público a medida que las fábricas cierran y la economía se tambalea antes de una crucial elección de mitad de período."

Con firma de Ryan Dubé y Silvina Frydlewsky:

"(...) La derrota electoral reflejó la creciente desaprobación de Milei en los barrios más pobres, donde quienes una vez apoyaron sus planes de llevar una motosierra al estado están perdiendo la paciencia. Han visto desaparecer empleos, subir los costos del transporte y disminuir las pensiones.

“El encanto se ha agotado”, dijo el reverendo Rodrigo Zarazaga, quien trabaja en barrios pobres de Buenos Aires y dirige el grupo de políticas del Centro de Investigación y Acción Social. “La gente de bajos ingresos y de clase media baja ya no lo tolera”.

El apoyo a Milei ha caído a cerca del 40% desde alrededor del 50% del año pasado, según las encuestas. Casi el 60% de los argentinos cree que la economía está peor ahora que el año pasado, según una encuesta de D'Alessio IROL de este mes. (…)

Después de devaluar inicialmente la moneda local, el peso se fortaleció rápidamente nuevamente después de que el banco central le permitió depreciarse frente al dólar a una tasa inferior a la inflación en lugar de permitirle flotar.

La fortaleza del peso ayudó a reducir la inflación, que alcanzó el 1,9% en agosto después de alcanzar casi el 26% en diciembre de 2023.

Pero la política tuvo costos, según los economistas. La fortaleza del peso perjudicó los esfuerzos por aumentar las reservas argentinas, necesarias para saldar su cuantiosa deuda internacional, incluyendo 4.500 millones de dólares en bonos denominados en dólares que vencen en enero. También reduce la competitividad de las exportaciones.

“En efecto, Argentina se está poniendo en desventaja a sí misma”, dice el economista Robin Brooks, del Brookings Institution. (…)".

Live Blog Post

Derrumbe global de Javier Milei (1): Financial Times

Ciara Nugent en Buenos Aires, Michael Stott en Río de Janeiro y Joseph Cotterill en Londres, para Financial Times:

"Hace menos de seis meses, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, estuvo en Buenos Aires, felicitando al presidente Javier Milei por “sacar a Argentina del precipicio”, mientras el libertario conseguía más de 40.000 millones de dólares en préstamos del FMI y de prestamistas multilaterales para apuntalar a su gobierno.

Ahora, con errores políticos y económicos que generan pánico en los mercados de Argentina, la nación sudamericana está una vez más al borde del abismo, y la administración Trump se está preparando para rescatar a su aliado ideológico .

En un aparente intento por detener una venta de activos argentinos, Bessent anunció el lunes (22/09) que la Administración Trump “está lista para hacer lo que sea necesario” para apoyar a Argentina y que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

¿Cómo fue entonces que el autoproclamado milagro económico de Milei estuvo tan cerca de desmoronarse? (…)

Al mismo tiempo, Milei anunció una eliminación temporal de los grandes impuestos argentinos a las exportaciones agrícolas, incentivando a los exportadores a vender parte de sus miles de millones de dólares en cosechas almacenadas e impulsando el acceso del Banco Central a dólares.

"Detuvieron la hemorragia", dijo Nery Persichini, jefe de investigación del corredor financiero local GMA Capital, y agregó que los movimientos del lunes podrían ser suficientes para mantener al peso lejos de su límite inferior antes de las elecciones de mitad de término, lo que protegería las reservas del banco central.

Pero los analistas advirtieron que la ayuda estadounidense, sumada a los miles de millones de dólares en préstamos multilaterales que Argentina ya recibió, no resolvería los desafíos políticos y económicos más profundos que llevaron a Milei a la crisis.

“En este momento, no se puede arreglar a Argentina solo con la disponibilidad de más financiamiento oficial internacional”, afirmó Alejandro Werner, director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown. Como jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI, Werner supervisó el rescate récord de Argentina por US$ 57.000 millones en 2018. (...)".

Live Blog Post

Netanyahu desafía a la comunidad global y pretende anexionar Cisjordania a Israel

Hogar de 2,7 millones de palestinos, la Cisjordania ocupada por Israel ha sido durante mucho tiempo el centro de los planes para una futura nación que coexista con Israel. El modelo se conoce como la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino e incluiría también a Gaza. Cuenta con el respaldo de la mayoría de los países del mundo.

Pero la construcción de asentamientos para israelíes ha reducido la tierra que queda para los palestinos, separando sus pueblos y ciudades entre sí.

La aprobación para construir asentamientos se ha acelerado rápidamente bajo el actual gobierno israelí, que incluye partidos vehementemente pro-colonos que quieren anexar Cisjordania a Israel.

Reuters:

Al unirse con otras zonas controladas por Israel, el nuevo bloque de asentamientos aprobado por Netanyahu, también conocido como E1, iría aún más lejos, dividiendo Cisjordania en dos y separándola de Jerusalén Este. Algunos ministros israelíes presionan ahora para la anexión formal de Cisjordania en respuesta al reconocimiento de Palestina por parte de sus aliados. Al unirse con otras zonas controladas por Israel, el nuevo bloque de asentamientos aprobado por Netanyahu, también conocido como E1, iría aún más lejos, dividiendo Cisjordania en dos y separándola de Jerusalén Este. Algunos ministros israelíes presionan ahora para la anexión formal de Cisjordania en respuesta al reconocimiento de Palestina por parte de sus aliados.

Live Blog Post

En defensa de Israel, Trump anunciará medidas contra la Corte Penal Internacional

USA no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tampoco Israel ni Rusia ni China. Pero la mayoría de los países sí la aceptan. USA exige que Israel goce de impunidad. Por lo tanto, Donald Trump va contra la Corte Penal Internacional.

Reuters: "Estados Unidos está considerando imponer sanciones esta misma semana contra toda la Corte Penal Internacional, poniendo en peligro las operaciones diarias del tribunal en represalia por las investigaciones de presuntos crímenes de guerra israelíes. Washington ya ha impuesto sanciones específicas a varios fiscales y jueces del tribunal, pero nombrar al propio tribunal en la lista de sanciones sería una escalada importante.

6 fuentes con conocimiento del asunto, todas ellas hablando bajo condición de anonimato para discutir un tema diplomático delicado que no ha sido anunciado públicamente, dijeron que se esperaba pronto una decisión sobre tales "sanciones a entidades".

Una fuente indicó que funcionarios del tribunal ya habían celebrado reuniones internas de emergencia para debatir el impacto de posibles sanciones generales.

Otras dos fuentes indicaron que también se habían celebrado reuniones con diplomáticos de los Estados miembros del tribunal.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados, confirmó que se estaban considerando sanciones para toda la entidad, pero no dio detalles sobre el momento de la posible medida."

