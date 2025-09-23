Donald Trump ofrece salvavidas a Javier Milei que pide los dólares que prometió Scott Bessent

Con una derrota electoral decisiva por delante, Javier Milei necesita asegurar la gobernabilidad que sería relativamente sencilla y barata de conseguir si ejercitara la política. Pero el Presidente prefiere otras prácticas, más onerosas y truculentas. No le alcanzó con los US$ 20.000 millones del FMI que le consiguió Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense. Ahora necesita que Donald Trump autorice a Bessent más asistencia, ya no del FMI sino de Gobierno a Gobierno. Todo indica que este dinero es más oneroso aún que el del FMI, y por eso abundan las preguntas en el Parlamento, donde Milei se encuentra en minoría. Comienza a instalarse que, aún cuando Trump abra 'la Caja' (de Pandora), Milei pierde las elecciones del 26/10, porque él se enfoca en la macroeconomía y los sufragios se definen en la microeconomía. Esto provoca que en la Argentina, con o sin Trump -por cierto, líder muy impopular en tierras criollas, más que Spruille Braden- se debata 'el día después'. Eso es incertidumbre e inestabilidad posible. ¿Qué pesará más en 'los mercados', tan volátiles como voraces, que reclaman más 'carry trade' pero tienen mandíbula de cristal ante la adversidad?
Internacionales: Ataque israelí en el Líbano mata a una familia estadounidense, Netanyahu / Israel no permitirá la existencia de Palestina y Guterres en la ONU sobre la "destrucción y muerte" en Gaza
- Una familia estadounidense, integrada por dos adultos y tres niños, han muerto en un ataque israelí al sur del Líbano (en el marco de la supuesta ofensiva de Tel Aviv contra la Hezbolá a pesar de que mueran civiles inocentes y se violen soberanías nacionales).
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, calificó el ataque como una “masacre” contra civiles y afirmó que constituye un “mensaje de intimidación que apunta a nuestro pueblo que regresa a sus aldeas en el sur”.
- Luego del reconocimiento oficial de Palestina por parte de Francia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Australia, Luxemburgo, San Marino, Malta, Andorra y Portugal —ahora en total son 157 países que la reconocen—, Israel se está quedando aislada en la comunidad internacional, aunque todavía no pierda el respaldo de Estados Unidos. Al respecto, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que "Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países", dice que "socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro" y "recompensa" los asesinatos de Hamás del 7 de octubre de 2023.
- El secretario general de la ONU, António Guterres, ha aprovechado su discurso en la ONU para plantear que "la multipolaridad sin instituciones eficaces genera caos", así como para referirise a la guerra en Gaza y al conflicto en Sudán.