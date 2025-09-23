Donald Trump ofrece salvavidas a Javier Milei que pide los dólares que prometió Scott Bessent

Live Blog Post

Repo de monedas, dólar Bessent y vuelve el carry trade

3 recortes muy interesantes. Comencemos por Juan Manuel Barca en Clarín:

"(…) Dentro de las opciones "sobre la mesa", Bessent mencionó: 1) un intercambio de monedas (swap), 2) la compra directa de pesos, y 3) la adquisición de bonos argentinos nominados en dólares por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos (ESF, por sus siglas en inglés), que cuenta con activos líquidos por US$ 22.000 millones.

Por estas horas, las últimas dos variantes son las que más suenan, aunque Estados Unidos nunca las puso en práctica con Argentina. En caso de llegar a un acuerdo, será la 9na. vez que el país toma de deuda con el Tesoro norteamericano en los últimos 40 años, después de los 8 créditos -en su mayoría "puentes"- entre 1984 y 1995.

Si bien en los últimos días circuló el rumor de un swap de monedas como el que Argentina mantiene con China por US$ 18.000 millones, hay quienes creen que el repo de monedas tendría más chances de concretarse, ya que este intercambio de monedas contiene mayores exigencias, como un plazo y precio de recompra bien definidos.

En el repo, el país deudor entrega activos (bonos del Tesoro de USA, reservas, o a veces garantías futuras) y recibe dólares a corto plazo. Y cuando vence, devuelve dólares y recupera el colateral. Si lo incumple, se pueden ejecutar los activos empeñados. Argentina acordó un préstamo repo con bancos en enero y julio, pero con bonos en garantía.

Según Daniel Marx, el repo de monedas puede incluir también un "margen", por el cual USA podría asegurarse un beneficio mayor por prestar dólares, además de la tasa de interés. (…)".

Ahora, Mariano Gorodisch cuenta en El Cronista Comercial cómo es el 'dólar Bessent':

"(...) Por lo tanto, al comprar oficial a $ 1430 y venderlo en el informal a $ 1455 se hace de $ 25 por dólar. Por ende, cada US$ 1000, son $ 25.000 de ganancia.

Nicolás Cappella, de la mesa de IEB, señala que se voló absolutamente todo y el dólar se desplomó: "El miedo del mercado era que no alcanzaban los dólares para contener ambos frentes, tipo de cambio y pago de deuda. El respaldo del Tesoro americano tan contundente, en teoría cambiaria eso. Habría dólares para ambos frentes, o al menos es lo que pagó el mercado hoy".

Sumado a ello, el gobierno puso retenciones 0 a los granos y la carne. Por lo tanto, probablemente se vea un aumento de flujo vendedor en el MULC, que se desplomó a $ 1408, sin que el BCRA venda un dólar.

"El mercado estaba sobredolarizado por temor y hoy tuvo que salir a darse vuelta antes de que entre el flujo del campo con retención 0. Lo mismo ocurrió en Rofex que termina con bajas en torno al 6%", concluye.

Se desplomaron los dólares financieros y sigue habiendo brecha en torno a $20 entre MULC y dólares financieros. La City espera en que se conozca cuánto dinero llegará desde los Estados Unidos para que el dólar siga operando dentro de las bandas, lo cual debería achicarse esa brecha diferencial entre ambos dólares."

Al final, Guillermo Laborda también en El Cronista Comercial sobre el regreso del carry trade:

"(...) El impacto de la ayuda del Tesoro norteamericano y la baja de retenciones llegó al mercado de pesos con alzas de hasta 4,2% en las Lecap y Boncap. Este movimiento es clave en la previa de una nueva licitación el viernes del Tesoro con vencimientos por $5,6 billones que deben renovarse.

El ministro Caputo armó su propio colchón para atender pagos de la deuda en pesos: posee $12 billones disponibles para atender crisis de confianza y que no haya interés en renovar vencimientos. (…)

Con el dólar ya lejos del techo, y las expectativas de que no habrá saltos cambiarios ni eliminación de las bandas de flotación en el corto plazo, se está creando un clima positivo para los amantes del "carry trade". Recuérdese que las tasas reales, netas de la inflación, son muy elevadas por lo que resulta un incentivo importante para las colocaciones en la moneda nacional.

El desafío por delante para el equipo económico es que rápidamente se vayan normalizando las tasas de interés que tanto daño provocan en la actividad económica. (...)".