El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

Entre las marcas que participan en estas rebajas se destacan nombres reconocidos como Adidas, Addnice, Atomik, Converse, Nike, Puma y Topper. Los precios son tan atractivos como variados: por ejemplo, unas Ojotas caballero Havaiana color negro se consiguen por $13.999, mientras que las Zapatillas Adidas Grand Court Base 2.0 Rosa de Mujer llegan a $62.999. Para los más chicos, la Zapatilla Gusti Stitch Blanco Niña está disponible a $29.999. Estas cifras reflejan la apuesta de Coppel por ofrecer calidad y tendencia sin arruinar el bolsillo.