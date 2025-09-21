El estreno más esperado del año ya tiene pantalla en Telefe

La respuesta del público fue inmediata y contundente: "Unas de las mejores novelas de Turquía llega a la gran pantalla de Telefe", expresó una joven. "Todos esperando por este momento. Creo que se va a parar el continente nuevamente", comentó un usuario, mientras que otra seguidora no pudo contener su ansiedad: "La quiero ver ya".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1968742824695796216?t=scXomTEJt_5IdsF-VKUlVg&s=03&partner=&hide_thread=false Ella fue abandonada cuando era una niña y nunca olvidó por todo el dolor que pasó Se cruzó con el amor de su vida pero sólo piensa en su venganza



El fenómeno de Avenida Brasil que conquistó al mundo, renace en Turquía ¡MUY PRONTO! #Leyla por Telefe pic.twitter.com/IWPRCElEaC — telefe (@telefe) September 18, 2025 Publicación en X de @telefe.

El paralelismo con "Avenida Brasil" no es casual ni accidental. Aquella producción no solo rompió récords de audiencia, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla chica. Generó conversaciones familiares, debates y hasta modificó rutinas cotidianas. Si "Leyla" logra capturar aunque sea una fracción de esa magia, estaremos ante un nuevo hito televisivo.

