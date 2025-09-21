El impresionante rendimiento de las empresas chinas gracias a la inteligencia artificial

Parece que China está logrando avances en este importante obstáculo para la capacidad de procesamiento de la IA. Parece que China está logrando avances en este importante obstáculo para la capacidad de procesamiento de la IA.

Cómo lograron tan altos rendimientos

Las inversiones masivas en infraestructura de inteligencia artificial, así como el desarrollo de chips nacionales como la línea Kunlun de Baidu, fueron bien recibidas por los mercados. Los modelos de IA Qwen (Alibaba), Yuanbao (Tencent) y Ernie X1.1 (Baidu) se destacan a nivel mundial, alimentando esperanzas de monetización y mejoras en la productividad nacional.

“El entusiasmo ha vuelto”, afirmó Albert Kwok, gestor de cartera en PGIM Jennison Associates, al mismo medio. Destacó que antes del avance de DeepSeek, las inversiones de capital eran vistas con escepticismo. Hoy, el panorama ha cambiado gracias a señales de apoyo político, incluyendo una reunión clave entre el presidente Xi Jinping y líderes tecnológicos a principios de año.

image Deepseek fue clave para el crecimiento de las empresas tecnológicas chinas.

El renovado interés no se limita a los gigantes tecnológicos. Empresas de semiconductores como Cambricon y SMIC, así como innovadoras biotecnológicas, también han captado la atención. El índice CSI AI acumula un alza del 61%, mientras que el índice biotecnológico del Hang Seng ha subido 98% en lo que va del año.

Los desafíos del enorme crecimiento

No obstante, algunos analistas advierten sobre una posible sobrevaloración. “El repunte está siendo impulsado tanto por la especulación como por avances reales”, señaló Wu, quien destacó la escasa transparencia de algunos fabricantes de chips.

Pese a una economía nacional aún debilitada, el auge tecnológico chino está atrayendo nuevamente a inversores globales. “Infraponderar las tecnológicas chinas será doloroso”, concluyó Albert Saporta, CEO de GAM Holding, en un reflejo del renovado apetito internacional por el sector.

