Sobrevalorado Jaime Durán Barba: No entiende de qué habla (y Santiago Caputo tampoco)

milei-massa.jpg El fracaso 2025 demuestra que los Milei desconocen qué pasó en 2023.

Las claves

Siempre hay que considerar el tiempo y oportunidad de todo acontecimiento. Javier Milei aparece en escena cuando el peronismo -aún Sergio Massa, del Frente Renovador, no era el presidenciable sino que trabajaba con ese objetivo, tal como lo aprendieron en carne propia Martín Guzmán y Silvina Batakis- no sabía cómo detener a Juntos por el Cambio.

En ese momento, JxC tenía 2 candidatos antagónicos entre sí pero bien posicionados: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Mauricio Macri respaldaba a su ex ministra a causa de sus diferencias fenicias y sus celos infantiles por quien fue el hacedor de su gestión en Ciudad de Buenos Aires. Pero el peronismo carecía de candidato y el ensueño de Cristina Fernández de Kirchner (y de Luis Barrionuevo) con Eduardo De Pedro era voluntarismo en estado puro.

La habilidad de Carlos Kikuchi, Mariano Gerván e inclusive Julio Serna fue identificar la necesidad peronista y ofrecer a Milei como un tapón anti JxC.

¿En serio Durán Barba cree que Milei hubiera sobrevivido a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias sin el respaldo peronista, que fiscalizó sus boletas tal como si fuesen propias?

¿De verdad Durán Barba supone que en el Gran Buenos Aires, con un gobierno peronista en Provincia y en Nación, las boletas de Milei iban a permanecer en el cuarto oscuro cuando carecía de fiscales que velaran por ellas?

No fueron Karina ni Santiago quienes se sentaron con cada intendente peronista del Gran Buenos Aires y con cada gobernador, en una gigantesca trama de trueques. Y Eduardo Menem Menem, alias 'Lule', falló en las 3 provincias que se le otorgaron para supervisar, a pedido de Karina: Misiones, Santiago del Estero y Catamarca. ¿Qué parte de su propia historia ignora Javier Gerardo?

Es más: ¿quién cree Durán Barba que aportó recursos para pagar esas boletas? Porque ni Karina ni Santiago tenían 'chanchito' para romper.

¿De qué hablamos cuando se trata de un comicio, al menos en la Argentina? Y esa protección peronista se repitió en la 1ra. vuelta, con un éxito impactante: Patricia Bullrich no ingresó al balotaje... y Sergio Massa no ganó por KO y tuvo que ir a la 2da. vuelta donde lo esperaba un Milei empoderado que, entonces, buscó a JxC como respaldo.

Sin considerar la historia verdadera no se puede explicar las diferencias entre las campañas electorales 2023 y 2025 de Milei.

Frankenstein, un amigo argentino. "Se nos fue la mano", dijo el día después de la 1ra. vuelta el enlace de Sergio Massa con los gobernadores, el día después de la 1ra. vuelta.

Frankenstein

El problema del peronismo fue que no entendió que su 'monstruo' ya tenía vida propia. Ni Mary Shelley hubiera logrado que la ficción superase a la imaginación. Un universo mayoritario de la sociedad rechazaba 'lo viejo' -Patricia Bullrich, imagen del fracaso de Mauricio Macri; y Sergio Massa, imagen de los cuestionados CFK y Alberto Fernández-, y había oportunidad de un 'nuevo tiempo' que fue la ilusión con la que Milei estafó a sus electores, tal como hizo Macri (con el soporte de Durán Barba) en 2015.

El problema de los hermanos Milei comenzó cuando ellos creyeron que tenían algo que ver con el triunfo electoral. Necios. Ambos dinamitaron lo que consiguieron ("El tonto y su dinero se separan pronto": George Washington Carver) antes de asumir. Por su cuenta, ignoraron / rompieron los acuerdos preelectorales con el peronismo No K para pagarle carísimo al PRO por sus electores cuando los tenía gratis.

La coyuntura había dejado sin alternativa al electoral del PRO y a muchos independientes. No votarían a Massa. Los Milei no debían compensar a nadie por esos sufragios. Y ya tenían (no había nada que negociar) un preacuerdo con el peronismo No K que les garantizaba una fuerza legislativa suficiente, que es lo que nunca tuvo Javier Gerardo, ni tiene ni la tendrá el 27/10, tal como acaba de recordarle un conocedor profundo de 'la City', Miguel Kiguel.

Los Milei no honraron los pactos que los llevaron al triunfo, y desde entonces su gobierno va barranca abajo. Que no mienta más Milei: 2024 lo superó gracias a la recaudación aportada por el Impuesto PAIS, cuya vigencia aseguró Sergio Massa horas antes de marcharse, y el Presidente conoce muy bien la trama secreta de esa historia.

Ahí aparece el otro lado flaco de toda la imaginería de Durán Barba: es bien diferente crear un 'flyer' o un 'spot' de campaña a lograr la gobernabilidad, una vez conseguida el triunfo. Y fue el fracaso en la gobernabilidad lo que terminó decapitándolo con Macri Presidente.

En septiembre 2025 Javier Gerardo no tiene gobernabilidad, aún cuando el llamado 'círculo rojo' -cada vez más frágil, obtuso y torpe- persiste en su devoción por diferentes motivos que no hacen a esta nota periodística. Sin gobernabilidad tiene dificultades para gestionar en cualquier escenario, aún con todo Fort Knox detrás.

¿Qué le dice ahora, enojadísimo, Javier Gerardo a los argentinos? "Voy a tener más dólares que los pesos que tengan uds. y les voy a ganar la pulseada". Infantil argumento, propio de un gobernante caprichoso, insensible, dispuesto a poner en riesgo a una sociedad para demostrar que la Tierra es cuadrada. Acerca de su ministro Luis Caputo, basta recordar la definición de Carlos Rodríguez: "Un timbero con plata ajena" (aunque para ignorantes como @GordoDan, "el mejor ministro de la historia").

--------------------

