Aixa Contenido Digital asumió la responsabilidad: Shell quedó exonerada por difusión de video sexista

"No, yo no te la puedo creer, mirá para allá", dice al inicio de un video un playero de la Shell a su par. "Uh, otra vez la piba esta", le contesta su compañero en tono de queja, mientras una chica alegre saluda desde lejos con la mano y se acerca a la estación de servicio. "¿Cuando va a ser el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí?", propone el segundo en un insólito impulso femicida. "Estoy cada vez más cerca", contesta el primero. Acto seguido, a la chica le colocan una bolsa de consorcio por la cabeza que la cubre toda, sin que ella se resista. Y consiguen que un hombre que dice ir a Formosa, les acepte un encargo. Entonces tiran la bolsa con la chica dentro de una camioneta, como quien descarta basura, informó NA.

Este sábado por la mañana el video fue reposteado por la periodista Ingrid Beck en tono de denuncia en la red X. Además de localizar geográficamente el video, ella escribe que se trata de "dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate".

La Shell no es culpable

Asimismo, subrayó que la intención original era transmitir un mensaje positivo y cercano, pero lamentó que la pieza terminara generando incomodidad. También aclaró que la empresa propietaria de la estación de servicio no participó de la iniciativa: “Es importante remarcar que Erich Wagner y Cía. no tuvo ninguna responsabilidad en esta situación”.

Finalmente, agradeció a quienes comprendieron el trasfondo del error y afirmó que lo sucedido constituye un aprendizaje profesional: “Esto también es parte de un proceso para seguir comunicando cada vez mejor”.

Según destacó la fuente, la polémica en torno al video provocó un intenso debate sobre los límites de la comunicación publicitaria y la responsabilidad de las marcas al difundir mensajes en redes sociales.

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos al Caribe brasileñ o

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."