El expediente judicial que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó esta semana una nueva declaración testimonial que vuelve a poner bajo la lupa la interna del oficialismo. El fiscal federal Franco Picardi tomó indagatoria al abogado y columnista de Alejandro Fantino Agustín Rodríguez.
Un columnista de Alejandro Fantino habló ante la Justicia y complicó a Lule Menem
Agustín Rodríguez, panelista del streaming de Alejandro Fantino, declaró ante la Justicia y contó lo que le dijo Diego Spaugnuolo.
Agustín Rodríguez, que además de panelista en Neura es abogado, aportó detalles de sus conversaciones con Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y mencionó al operador político Eduardo “Lule” Menem como pieza clave en la disputa de poder.
Qué dijo Spagnuolo fuera del aire con Alejandro Fantino
Según trascendió, Rodríguez aseguró que conocía a Spagnuolo desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Relató que en julio de 2024 mantuvo una charla con el entonces funcionario, en la que este le confió haber detectado “subsidios mal otorgados y múltiples irregularidades heredadas de gestiones anteriores”.
El testigo afirmó que, pese a esas observaciones, Spagnuolo se mostraba frustrado porque —según sus palabras— no tenía control real sobre la Agencia.
“Me dijo que el que manejaba todo era Lule Menem”, declaró Rodríguez, aunque reconoció que el exdirector no especificó qué significaba concretamente ese “manejo”.
Lule Menem complicado
La mención a Menem no es nueva. En la causa ya consta una declaración del consultor Fernando Cerimedo, quien también vinculó al funcionario con decisiones sensibles dentro de la ANDIS, en especial en el Programa Incluir Salud y en el vínculo con droguerías. Según su testimonio, se habrían producido maniobras en los mecanismos de cotización que derivaban recursos hacia la Casa Rosada.
En su relato, Rodríguez agregó además que Spagnuolo le había pedido una entrevista con Fantino para difundir su gestión, y que en privado reconocía estar en tensión con distintos sectores del Gobierno. Incluso, mencionó que en el marco del conflicto por el Hospital Garrahan, Spagnuolo le expresó que era “un problema que Milei se estaba comiendo por culpa de Mario Lugones”.
Más allá de estas diferencias, Rodríguez sostuvo que Spagnuolo le reiteró en varias oportunidades que respondía únicamente al presidente Milei.
La declaración se incorpora a un expediente en el que la Justicia busca determinar responsabilidades sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Con las versiones de Cerimedo y ahora de Rodríguez, el nombre de Lule Menem aparece cada vez con mayor frecuencia como un actor de peso en el entramado político que rodea a la ANDIS.
