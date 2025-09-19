Un columnista de Alejandro Fantino habló ante la Justicia y complicó a Lule Menem

Lule Menem complicado

La mención a Menem no es nueva. En la causa ya consta una declaración del consultor Fernando Cerimedo, quien también vinculó al funcionario con decisiones sensibles dentro de la ANDIS, en especial en el Programa Incluir Salud y en el vínculo con droguerías. Según su testimonio, se habrían producido maniobras en los mecanismos de cotización que derivaban recursos hacia la Casa Rosada.

En su relato, Rodríguez agregó además que Spagnuolo le había pedido una entrevista con Fantino para difundir su gestión, y que en privado reconocía estar en tensión con distintos sectores del Gobierno. Incluso, mencionó que en el marco del conflicto por el Hospital Garrahan, Spagnuolo le expresó que era “un problema que Milei se estaba comiendo por culpa de Mario Lugones”.

Más allá de estas diferencias, Rodríguez sostuvo que Spagnuolo le reiteró en varias oportunidades que respondía únicamente al presidente Milei.

La declaración se incorpora a un expediente en el que la Justicia busca determinar responsabilidades sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Con las versiones de Cerimedo y ahora de Rodríguez, el nombre de Lule Menem aparece cada vez con mayor frecuencia como un actor de peso en el entramado político que rodea a la ANDIS.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

El diputado Bertie Benegas Lynch desprecia al Congreso: "Está lleno de trogloditas y cavernícolas"

Buscan crear un régimen para paliar el sobreendeudamiento de los argentinos: Qué solución proponen

Privatizaciones: El Gobierno quiere vender parte de Nucleoeléctrica y la oposición busca frenarlo