Increíble pero cierto. El diputado nacional libertario, Alberto “Bertie” Benegas Lynch lanzó duras críticas al Congreso Nacional, poder que del que él mismo es parte y cobra, por su banca en el Parlamento, un salario mucho más alto que el promedio argentino.
FILOSO
El diputado Bertie Benegas Lynch desprecia al Congreso: "Está lleno de trogloditas y cavernícolas"
Bertie Benegas Lynch, diputado ultra libertario, habló pestes del poder que integra: el legislativo. Descalificó fuertemente a sus pares.
En los hechos, Bertie acusó a la oposición de obstaculizar la gestión de Javier Milei. Según planteó, “el Congreso se convirtió en un cortocircuito para el progreso y la reconstrucción del país”.
Bertie Benegas Lynch desprecia a sus pares
En declaraciones en Radio Rivadavia, el legislador afirmó que “el Poder Ejecutivo viene trabajando en ordenar y sanear el balance del Banco Central, que era un desastre”, pero que las trabas surgen de la actividad legislativa.
“Son los diputados y senadores los que están cascoteando cada medida que impulsa el Gobierno”, remarcó.
Críticas a la oposición y a los gobernadores
Benegas Lynch fue más allá y definió a los legisladores opositores como “trogloditas” y “cavernícolas” que “juegan con la política como si fuera un tablero, usando a los argentinos como fichas”. También apuntó contra los diputados que responden a gobernadores, a quienes acusó de reclamar fondos de coparticipación solo “para sostener el empleo público y financiar planes sociales”.
Aliados que se alejaron
Por otro lado, el libertario cuestionó a sectores que inicialmente acompañaron al oficialismo y ahora se muestran más críticos. “Decían que no iban a ser el chivo expiatorio del presidente, pero cuando ven que la discusión se polariza prefieren pararse en el medio y terminan haciéndole el juego al kirchnerismo”, señaló.
El diputado sostuvo que la incertidumbre económica no se explica solo por la gestión nacional. “El riesgo país es, en realidad, el riesgo que generan los políticos que frenan las reformas ”, aseguró.
Finalmente, defendió el rumbo del Gobierno y pidió respaldo ciudadano: “Errores podemos cometer, pero desde el Ejecutivo hay gente con buena voluntad que quiere cambiar las cosas. Si la sociedad nos da más apoyo, vamos a tener más fuerza en el Congreso para ayudar al Ministerio de Economía”.
