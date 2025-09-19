El diputado Bertie Benegas Lynch desprecia al Congreso: "Está lleno de trogloditas y cavernícolas"

Aliados que se alejaron

Por otro lado, el libertario cuestionó a sectores que inicialmente acompañaron al oficialismo y ahora se muestran más críticos. “Decían que no iban a ser el chivo expiatorio del presidente, pero cuando ven que la discusión se polariza prefieren pararse en el medio y terminan haciéndole el juego al kirchnerismo”, señaló.

El diputado sostuvo que la incertidumbre económica no se explica solo por la gestión nacional. “El riesgo país es, en realidad, el riesgo que generan los políticos que frenan las reformas ”, aseguró.

Finalmente, defendió el rumbo del Gobierno y pidió respaldo ciudadano: “Errores podemos cometer, pero desde el Ejecutivo hay gente con buena voluntad que quiere cambiar las cosas. Si la sociedad nos da más apoyo, vamos a tener más fuerza en el Congreso para ayudar al Ministerio de Economía”.

