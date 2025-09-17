Desastre en Diputados: 181 a 60, de los 87 héroes 27 quedaron por el camino

Javier Milei llegó desde Paraguay creyendo que La Libertad Avanza estaba empatada con sus opositores. ¿Quién le informa al Presidente? ¿Por qué le mienten al Jefe de Estado? La situación era dramática en Diputados. Y la aritmética, al final, fue desoladora. La Emergencia Pediátrica llegó a la votación con el título "Insistencia Proyecto de Ley 27.796" y el resultado fue: 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención (Karina Ethel Bachey, PRO / San Luis). No hay antecedentes de una derrota tan abrumadora para Milei.
Tambien Clarín destaca la ruptura de los aliados de LLA
Guido Braslavsky en Clarín:
"(...) Dos gobernadores que van aliados en octubre a LLA, con listas acordadas en conjunto, son Alfredo Cornejo (radical, Mendoza) y Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos). El diputado entrerriano Francisco Morchio, que responde a Frigerio, estuvo ausente. Los diputados mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cornejistas y radicales, recién entraron al recinto después de votarse Garrahan, para votar Universidades. ¿Se sumaron al oficialismo? No, votaron a favor con el conjunto de la oposición. Datos: Nieri es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y Verasay tiene un pasado estrechamente ligado a la Franja Morada. Hubo fuertes tensiones: se contó que Martín Menem le reclamó por zoom a Cornejo, que sus diputados fueran a votar a favor del gobierno. No sucedió.
El PRO crujió como nunca. Silvia Lospennato hizo un notable discurso, en el que reprochó como drama inicial, la falta de aprobación de la Ley de Presupuesto en los dos últimos años. Y anticipó su voto a favor de las leyes. Sus colegas de bancada Alejandro Finocchiaro -en un discurso la aludió, que se fuera a sentar enfrente, es decir con la bancada K- y Cristian Ritondo, la increparon duramente, incluso Ritondo hizo gestos visibles con sus manos.
Sentada junto a Lospenatto, María Eugenia Vidal, votó a favor del Garrahan y se abstuvo en Universidades. Del PRO votaron a favor de Universidades, previsiblemente, Héctor Baldassi y el larretista Alvaro González; pero también la santafesina Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla y la chubutense Ana Clara Romero, ligada al gobernador Nacho Torres. Lo mismo que el ex PRO Gabriel Chumpitaz, un herido del cierre santafesino. (...)".
