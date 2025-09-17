urgente24
Desastre en Diputados: 181 a 60, de los 87 héroes 27 quedaron por el camino

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.
Roma inventa traidores para no asumir su fracaso. La derrota 181 a 60 en Diputados merece una reflexión de Javier Milei: algo él está haciendo muy mal.

17 de septiembre de 2025 - 22:52

Javier Milei llegó desde Paraguay creyendo que La Libertad Avanza estaba empatada con sus opositores. ¿Quién le informa al Presidente? ¿Por qué le mienten al Jefe de Estado? La situación era dramática en Diputados. Y la aritmética, al final, fue desoladora. La Emergencia Pediátrica llegó a la votación con el título "Insistencia Proyecto de Ley 27.796" y el resultado fue: 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención (Karina Ethel Bachey, PRO / San Luis). No hay antecedentes de una derrota tan abrumadora para Milei.

El 11/09/2024 Javier Milei posteó a las 16:49 acerca del rechazo al aumento del gasto público: "Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir".

La votación del 17/09/2025 demostró que de los 87 héroes, quedan 60. El Presidente ha perdido 27 héroes ¿tiene alguna explicación para la estampida? Pruebas al canto:

Milei se autopercibe guerrero pero conoce poco del Arte de la Guerra. Él podría haber evitado la colisión, dejando correr ambas leyes y demorando la reglamentación del texto, por ejemplo. Pero priorizó la bendita 'Batalla Cultural'. ¿Contra quién? ¿Con qué fuerzas? Nadie debería combatir en conflictos en los que está en desventaja considerable. Hacerlo no es valentía sino estupidez. Otra vez Milei se expone a quedar desnudo: 2/3 en contra. Que no abuse.

Tambien Clarín destaca la ruptura de los aliados de LLA

Guido Braslavsky en Clarín:

"(...) Dos gobernadores que van aliados en octubre a LLA, con listas acordadas en conjunto, son Alfredo Cornejo (radical, Mendoza) y Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos). El diputado entrerriano Francisco Morchio, que responde a Frigerio, estuvo ausente. Los diputados mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cornejistas y radicales, recién entraron al recinto después de votarse Garrahan, para votar Universidades. ¿Se sumaron al oficialismo? No, votaron a favor con el conjunto de la oposición. Datos: Nieri es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y Verasay tiene un pasado estrechamente ligado a la Franja Morada. Hubo fuertes tensiones: se contó que Martín Menem le reclamó por zoom a Cornejo, que sus diputados fueran a votar a favor del gobierno. No sucedió.

El PRO crujió como nunca. Silvia Lospennato hizo un notable discurso, en el que reprochó como drama inicial, la falta de aprobación de la Ley de Presupuesto en los dos últimos años. Y anticipó su voto a favor de las leyes. Sus colegas de bancada Alejandro Finocchiaro -en un discurso la aludió, que se fuera a sentar enfrente, es decir con la bancada K- y Cristian Ritondo, la increparon duramente, incluso Ritondo hizo gestos visibles con sus manos.

Sentada junto a Lospenatto, María Eugenia Vidal, votó a favor del Garrahan y se abstuvo en Universidades. Del PRO votaron a favor de Universidades, previsiblemente, Héctor Baldassi y el larretista Alvaro González; pero también la santafesina Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla y la chubutense Ana Clara Romero, ligada al gobernador Nacho Torres. Lo mismo que el ex PRO Gabriel Chumpitaz, un herido del cierre santafesino. (...)".

Ruptura total del PRO en las votaciones en Diputados

Laura Serra en La Nación:

"(...) Este golpe se magnifica porque incluso el bloque Pro, aliado a la Casa Rosada, evidenció fisuras y media docena de legisladores amarillos aportaron sus votos a los dos tercios necesarios para rechazar ambos vetos del presidente Javier Milei.

En efecto, en ambas votaciones la bancada amarilla se rompió. Siete diputados de la bancada amarilla se desmarcaron de la línea oficial: Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, Álvaro González, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y la diputada Ana Clara Romero –quien responde al gobernador Ignacio Torres (Chubut)- rechazaron ambos vetos, mientras que José Núñez respaldó la ley sobre el Hospital Garrahan.

Por su parte, la diputada María Eugenia Vidal se abstuvo en la votación sobre universidades y votó a favor, en rechazo del veto, a la ley sobre emergencia pediátrica.

Ni siquiera los gobernadores que pactaron alianzas electorales en sus provincias cooperaron con el oficialismo. Los diputados de la UCR Pamela Verasay y Lisandro Nieri, leales a Alfredo Cornejo (Mendoza), votaron a favor de la ley de financiamiento universitario y se ausentaron a la hora de pronunciarse sobre la ley de emergencia pediátrica.

Por su parte, el entrerriano Francisco Morchio, diputado que le responde a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se ausentó en ambas votaciones y no ayudó a blindar los vetos.

La insistencia en la ley de financiamiento universitario fue, desde el principio, el desafío más difícil para la oposición. Quienes fueron claves para inclinar la votación a favor de la vigencia de la ley de financiamiento universitario fueron aquellos legisladores que en la primera votación, cuando se aprobó la norma el 6 de agosto pasado, se abstuvieron o bien se ausentaron. La mayoría de ellos, en esta oportunidad, rechazó el veto presidencial.

En efecto, los ocho diputados del bloque de Innovación Federal, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) votaron por la insistencia de la ley; la mayoría de ellos se había ausentado. Fueron fundamentales para torcer la votación, al que la diputada María de los Angeles Moreno quien, junto a Nancy Picón, responde al gobernador Marcelo Orrego (San Juan), considerado un dialoguista. (...)".

Le pierden el temor a Karina Milei: Ahora, Toviggino

Noticias Argentinas: "Tras la presentación por el masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”, el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, lanzó una fuerte chicana contra el gobierno nacional.

“La verdad, pura alegría de que lleve el 3 %… perdón, las 3 estrellas”, manifestó Pablo Toviggino con ironía en su publicación de X.

En el cierre de su escrito, el directivo del ente organizador del fútbol argentino manifestó su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia: “Felicitaciones comandante (Claudio Fabián Tapia) por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En Fin …”.

Lisandro Catalán comenzó mal su gestión (no hubo "traición" de gobernadores)

La historia de la supuesta "traición" de los gobernadores es otra mentira de los colaboradores de Javier Milei a su líder. Todo indica que los desacuerdos venían de arrastre y eran ya irreversibles. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, lo conocía. Además, él tampoco es un gran negociador. Y, lo más complicado, él no tiene "la lapicera" para resolver las diferencias con los gobernadores.

Con estos datos, La Política Online:

"En el sector que lidera Santiago Caputo no ocultaron su fastidio con la mala praxis política de los Menem y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Es que recién este martes por la tarde sumaron al asesor a la operación política para defender los vetos, cuando el daño ya estaba hecho.

"Es necesario hacer cambios urgentes en la conducción política", afirmó este miércoles un dirigente libertarios de las Fuerzas del Cielo, muy preocupado por el impacto en el Gobierno y en las elecciones de octubre de la derrota de este miércoles.

Catalán empezó la semana revoleando ATN a gobernadores aliados por $12.500 millones, con tanto apuro que se olvidó de girarle al mendocino Alfredo Cornejo, que comparte lista con los libertarios en su provincia y compite bajo el color violeta y el pajarito de La Libertad Avanza. Este miércoles Cornejo se la cobró: sus diputados Lisandro Neri y Pamela Verasay votaron contra Milei.

Martín Menem por su parte, encabezó este miércoles un zoom con gobernadores del que participó el ministro Toto Caputo, allí se habló de hacer un gesto económico a universidades, discapacitados y jubilados, que le quitara la bandera a la oposición. Hubo acuerdo pero algo falló en la gestión que la iniciativa nunca se concretó. (…)".

Lisandro Catalán.

En LetraP, Pablo Lapuente:

"(...) En el oficialismo admiten que el lanzamiento de la mesa federal - la tercera constituida postderrota en Buenos Aires - tenía una cláusula que impedía llegar a un acuerdo con los gobernadores: "Mandamos a Lisandro a negociar sin plata, sabiendo que lo único que nos queda para entregar es la política, pero no para esta vuelta que ya la tenemos perdida, sino para gobernar hasta 2027", apuntaron desde las entrañas de la Casa Rosada.

La bajada de línea del ministro de Economía Toto Caputo sigue siendo la misma: no habrá durante todo este año mayor presupuesto para las provincias, ni tampoco reactivación de obras públicas. Es decir, de acá a la aprobación de la ley de leyes que Milei presentó en cadena nacional el lunes, la Nación sólo se mostraría permeable a abrir la billetera con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La semana pasada aprobó giros a Chaco, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. (...)".

En tanto, viernes 19/09 de cónclave de Kicillof e intendentes

Infocielo:

"(...) Axel Kicillof respondió al pedido de diferentes sectores del peronismo y convocó a un cumbre de Fuerza Patria para ordenar la campaña electoral de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Según pudo saber Infocielo, el encuentro tendrá lugar este viernes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), ubicado en la localidad de Ensenada.

Al evento, programado para las 13:30, fueron invitados intendentes, legisladores nacionales y provinciales, primeros concejales en distritos no gobernados por el peronismo y los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria.

“Va a ser una reunión de trabajo con intendentes y candidatos para el sprint final de la campaña” explicaron desde Calle 6. (...)".

Encuentro para iniciar movilización bonaerense para la elección deol 26/10.

Muy complicado el presente y futuro de Milei

Interesante el crudo análisis de Real Politik:

"(...) El gobierno de Javier Milei tambalea, en gran medida debido a su propia incapacidad. Este miércoles una marea humana se manifestó en las cercanías del Congreso de la Nación Argentina para decirle que no a su gestión. Antes fueron ocho elecciones provinciales perdidas de manera humillante. Los mercados hicieron saltar el techo de la banda cambiaria y, por si fuera poco, los empresarios más beneficiados –y que crearon el Frankenstein Milei- ya le encontraron reemplazo en un economista fanático de Racing Club, cercano a la Fundación Mediterránea y muy afecto al uso de tintura negra, quien elaboró en su momento un detallado programa económico para el caso de que Patricia Bullrich fuera elegida como presidenta. Más que un ministro de Economía para Carlos Melconian están buscando un presidente para acompañarlo, ya sea el propio Milei, Victoria Villarruel, Juan Schiaretti o Miguel Pichetto.

Mientras tanto avanzan las investigaciones judiciales y parlamentarias sobre la estafa $Libra: los audios de Diego Spagnuolo y sus denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otras similares en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el PAMI: el saqueo de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA): la utilización de 40.000 millones del hospital Garraham para abastecer la timba financiera; y la lista sigue y se incrementa cada día que pasa, y todas ellas involucran al círculo estrecho del presidente. Los bonos soberanos se hunden, mientras que los activos de las empresas argentinas se diluyen en las bolsas de cotizaciones. Y todavía faltan 29 rondas financieras y dos renegociaciones de deuda de corto plazo antes de los comicios del 26 de octubre. (...)".

En octubre se viene la regulación de los DNU

La oposición aprobó -a mano alzada del emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto con media sanción que busca reformar la Ley de DNU, con el objetivo de limitar el uso arbitrario de esta herramienta por el presidente Javier Milei.

La iniciativa que ya fue aprobada en el Senado comenzará a tratarse el martes 23/09 a las 12:00, en un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA / Santa Fe) y Silvia Lospennato (Pro / PBA), respectivamente. El martes 30/09 a las 14:00, las comisiones deberán emitir dictamen.

En una primera instancia se votó nominalmente para tratar sobre tablas el tema, lo que requería los 2/3. Resultó negativo, con 142 votos a favor y 88 en contra. Entonces se votó a mano alzada el emplazamiento de comisiones.

En 2024, también por emplazamiento de comisiones, la oposición en Diputados había intentado aprobar una reforma a la Ley de DNU, pero luego no llegó al recinto. En ese momento, el presidente Javier Milei dijo que la “vetaría” porque significaría un “golpe institucional”.

Inédita derrota del ex emperador Milei

Diputados logró la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica, para garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan.

La ley había obtenido los 2/3 la primera vez que se votó el 06/08, fue vetada por Javier Milei, y ahora ratificada este miércoles con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Ahora, tendrá que volver a votarse en el Senado, donde ocurriría algo similar.

La ley se originó a partir del reclamo salarial de los trabajadores que se inició con fuerza hace 1 año. En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron más de 200 profesionales.

Financiamiento Universitario, 174 a 67 y 1 abstención: Paliza

La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada con los 2/3 de los votos, y así fracasó el veto presidencial.

El texto fue aprobado por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y 1 abstención.

Fue la 2da. vez que el Congreso de la Nación trató el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que en 2024 el presidente Javier Milei también había vetado la norma pero, en esa oportunidad, el oficialismo había logrado (por 1 voto) blindar la negativa del Ejecutivo Nacional... porque había suficientes "héroes".

En esta votación, además de los bloques opositores, hubo acompañamiento de un sector del Pro, Innovación Federal y los ex oficialistas de Coherencia y el MID. También votaron a favor algunos miembros de Liga del Interior.

