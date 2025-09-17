Desastre en Diputados: 181 a 60, de los 87 héroes 27 quedaron por el camino

Live Blog Post

Lisandro Catalán comenzó mal su gestión (no hubo "traición" de gobernadores)

La historia de la supuesta "traición" de los gobernadores es otra mentira de los colaboradores de Javier Milei a su líder. Todo indica que los desacuerdos venían de arrastre y eran ya irreversibles. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, lo conocía. Además, él tampoco es un gran negociador. Y, lo más complicado, él no tiene "la lapicera" para resolver las diferencias con los gobernadores.

Con estos datos, La Política Online:

"En el sector que lidera Santiago Caputo no ocultaron su fastidio con la mala praxis política de los Menem y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Es que recién este martes por la tarde sumaron al asesor a la operación política para defender los vetos, cuando el daño ya estaba hecho.

"Es necesario hacer cambios urgentes en la conducción política", afirmó este miércoles un dirigente libertarios de las Fuerzas del Cielo, muy preocupado por el impacto en el Gobierno y en las elecciones de octubre de la derrota de este miércoles.

Catalán empezó la semana revoleando ATN a gobernadores aliados por $12.500 millones, con tanto apuro que se olvidó de girarle al mendocino Alfredo Cornejo, que comparte lista con los libertarios en su provincia y compite bajo el color violeta y el pajarito de La Libertad Avanza. Este miércoles Cornejo se la cobró: sus diputados Lisandro Neri y Pamela Verasay votaron contra Milei.

Martín Menem por su parte, encabezó este miércoles un zoom con gobernadores del que participó el ministro Toto Caputo, allí se habló de hacer un gesto económico a universidades, discapacitados y jubilados, que le quitara la bandera a la oposición. Hubo acuerdo pero algo falló en la gestión que la iniciativa nunca se concretó. (…)".

lisandro catalan Lisandro Catalán.

En LetraP, Pablo Lapuente:

"(...) En el oficialismo admiten que el lanzamiento de la mesa federal - la tercera constituida postderrota en Buenos Aires - tenía una cláusula que impedía llegar a un acuerdo con los gobernadores: "Mandamos a Lisandro a negociar sin plata, sabiendo que lo único que nos queda para entregar es la política, pero no para esta vuelta que ya la tenemos perdida, sino para gobernar hasta 2027", apuntaron desde las entrañas de la Casa Rosada.

La bajada de línea del ministro de Economía Toto Caputo sigue siendo la misma: no habrá durante todo este año mayor presupuesto para las provincias, ni tampoco reactivación de obras públicas. Es decir, de acá a la aprobación de la ley de leyes que Milei presentó en cadena nacional el lunes, la Nación sólo se mostraría permeable a abrir la billetera con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La semana pasada aprobó giros a Chaco, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. (...)".