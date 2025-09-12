La miniserie de 10 episodios que los críticos no pueden dejar de mirar

La historia equilibra perfectamente el drama humano con la épica de la aventura, algo que pocas adaptaciones de clásicos literarios logran hoy.

Los críticos y el público coinciden 'Nautilus' es una joya indiscutida

La recepción de Nautilus fue sorprendentemente positiva. Según Rotten Tomatoes, la serie mantiene un 79% de aprobación, mientras que The Wall Street Journal señala: "es una serie difícil que no te guste, dado que tiene muy pocas pretensiones, una devoción por la alta aventura y un enfoque desenfadado a la hora de acabar con los personajes". IGN agrega: "'Nautilus' sabe exactamente el tipo de espectáculo que necesita ser: visualmente extravagante, un poco tonto y muy divertido".

image La serie logró un 79% de aprobación en Rotten Tomatoes y elogios por su audacia y entretenimiento. Lo que Disney+ descartó hoy destaca como un fenómeno de streaming inesperado.

Decider completa el panorama: "Una nueva visión, visualmente divertida y familiar, de la historia del Capitán Nemo, que mantiene la acción en movimiento durante todo su primer episodio". Y es que la serie no solo se defiende frente al material original, sino que se permite explorar su propio tono, haciéndola atractiva incluso para quienes no son fanáticos de Verne.

Lo que Disney+ desechó, hoy es un fenómeno de streaming: Nautilus demuestra que la audacia y la calidad de producción pueden superar las decisiones comerciales y encontrar su público. Es una reivindicación de la aventura clásica con mirada contemporánea, donde la historia de Nemo pasa a convertirse en un espectáculo repleto de política, venganza y acción sin concesiones.

