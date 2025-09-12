Una miniserie basada en Julio Verne pasó de ser un proyecto descartado por Disney+ a convertirse en un éxito inesperado en streaming. Con 10 episodios llenos de aventuras submarinas, venganza y traiciones, la historia le da una vuelta de tuerca política y emocional al clásico relato, manteniendo al espectador pegado a la pantalla desde el primer capítulo.
EXPLOSIVA Y BRILLANTE
La miniserie de 10 episodios que los críticos no pueden dejar de mirar
Una miniserie que Disney+ descartó terminó arrasando en el streaming. Acción, venganza y aventuras submarinas la convirtieron en un éxito inesperado.
La miniserie que enfrenta a un hombre contra un imperio
Nautilus, la serie británico-australiana de 10 episodios creada por James Dormer, toma la novela Veinte mil leguas de viaje submarino y la reinterpreta como una historia de poder, resistencia y justicia personal. La acción comienza en 1857, cuando la East India Mercantile Company domina con ejército y flota propios, mientras explota a pueblos enteros. Entre los esclavos forzados a construir el Nautilus se encuentra Nemo, un príncipe indio despojado de su herencia y decidido a vengarse.
El protagonista es el actor Shazad Latif, quien imprime a Nemo un carácter implacable y lleno de contradicciones, mientras Georgia Flood como Humility Lucas y Thierry Frémont como Gustave Benoit completan un elenco que se mueve entre la lealtad y la traición. Cada decisión que toma Nemo muestra tanto su deseo de justicia como la complejidad de liderar un grupo diverso de presos que lo acompañan.
La serie fue pensada originalmente para Disney+ y fue descartada tras finalizar la producción en 2023, pero Amazon Prime Video la rescató para Reino Unido e Irlanda, y Apple TV+ la distribuye internacionalmente. En solo 10 episodios, Nautilus logra construir un mundo submarino verosímil, lleno de tensiones políticas, dilemas morales y un despliegue visual que hace que el espectador no pueda despegar los ojos de la pantalla.
La historia equilibra perfectamente el drama humano con la épica de la aventura, algo que pocas adaptaciones de clásicos literarios logran hoy.
Los críticos y el público coinciden 'Nautilus' es una joya indiscutida
La recepción de Nautilus fue sorprendentemente positiva. Según Rotten Tomatoes, la serie mantiene un 79% de aprobación, mientras que The Wall Street Journal señala: "es una serie difícil que no te guste, dado que tiene muy pocas pretensiones, una devoción por la alta aventura y un enfoque desenfadado a la hora de acabar con los personajes". IGN agrega: "'Nautilus' sabe exactamente el tipo de espectáculo que necesita ser: visualmente extravagante, un poco tonto y muy divertido".
Decider completa el panorama: "Una nueva visión, visualmente divertida y familiar, de la historia del Capitán Nemo, que mantiene la acción en movimiento durante todo su primer episodio". Y es que la serie no solo se defiende frente al material original, sino que se permite explorar su propio tono, haciéndola atractiva incluso para quienes no son fanáticos de Verne.
Lo que Disney+ desechó, hoy es un fenómeno de streaming: Nautilus demuestra que la audacia y la calidad de producción pueden superar las decisiones comerciales y encontrar su público. Es una reivindicación de la aventura clásica con mirada contemporánea, donde la historia de Nemo pasa a convertirse en un espectáculo repleto de política, venganza y acción sin concesiones.
