La nueva miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día

Por su parte, Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas destacó la adaptación del formato, expresando que "La historia de 'Los sin nombre' encuentra un nuevo formato que le sienta bien y deja margen para desarrollar más a los personajes, sin perder por el camino la intriga y el interés".

Filmaffinity complementó estas apreciaciones definiendo la producción como "Un inquietante thriller psicológico con tintineos paranormales", capturando la esencia dual que combina elementos psicológicos con toques sobrenaturales.

La construcción dramática logra mantener al público en constante expectativa, dosificando revelaciones de manera inteligente mientras construye un ambiente donde cada elemento contribuye a la tensión creciente que caracteriza al mejor thriller psicológico.

