Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos

Banco Provincia junto a Provincia NET lanzaron una convocatoria que no te vas a querer perder. Se trata del "Concurso de Innovación Financiera", una iniciativa que pone sobre la mesa nada menos que $18.000.000 en premios para quienes logren desarrollar las mejores soluciones tecnológicas aplicadas al sector financiero.
La mecánica del certamen revela un enfoque inclusivo y ambicioso. Los organizadores diseñaron un marco temático que abarca desde las funcionalidades básicas de canales digitales hasta conceptos más complejos como las finanzas abiertas y la inteligencia de datos. Entre las áreas prioritarias se destacan las mejoras para Cuenta DNI, el homebanking Banca Internet Provincia, soluciones de cobro para comercios, productos de financiamiento, ahorro e inversión, y herramientas específicas para el sector público.
La estructura de premios evidencia la seriedad del compromiso asumido. El primer lugar recibirá $10.000.000, mientras que el segundo y tercero obtendrán $5.000.000 y $3.000.000. Estas cifras no solo representan un incentivo económico significativo, sino que también señalan la valoración que la entidad otorga a las ideas innovadoras.
Respecto a las condiciones de participación, los proyectos pueden ser presentados tanto por individuos como por equipos de hasta cinco integrantes. La presentación deberá entregarse en formato PDF y tener entre 15 y 20 páginas, suficiente para ser detallada pero manejable para evaluar.
Banco Provincia detalla plazos para participar del concurso
El proceso de selección involucra dos etapas claramente diferenciadas. Primero, un Comité Evaluador elegirá seis proyectos finalistas mediante análisis documental. Posteriormente, estos finalistas deberán defender sus propuestas presencialmente ante un jurado especializado, quien determinará los tres ganadores definitivos.
El cronograma establece plazos concretos que permiten una planificación adecuada. La inscripción permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre, seguida por un período de evaluación que se extenderá hasta el 31 de octubre. Los finalistas serán anunciados el 3 de noviembre, culminando con el evento presencial y premiación programado para el 26 de noviembre.
Las restricciones de participación resultan previsibles, pero necesarias: quedan excluidos empleados del banco y Provincia NET, integrantes del Comité Evaluador, miembros del jurado y sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad.
