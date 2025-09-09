Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos

El cronograma establece plazos concretos que permiten una planificación adecuada. La inscripción permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre, seguida por un período de evaluación que se extenderá hasta el 31 de octubre. Los finalistas serán anunciados el 3 de noviembre, culminando con el evento presencial y premiación programado para el 26 de noviembre.

Las restricciones de participación resultan previsibles, pero necesarias: quedan excluidos empleados del banco y Provincia NET, integrantes del Comité Evaluador, miembros del jurado y sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."

La película de 1 hora y 40 que es furor por su misterio

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente