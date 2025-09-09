Con 5 goles de Haaland, Noruega arrolló a Moldavia 11 a 1 por Eliminatorias

Más allá del delantero del City, el abultado marcador le permitió a otro futbolista de Noruega marcar una buena cuota de goles, a tal punto de que se convirtió en el segundo jugador noruego en alcanzar la marca del siglo XXI: Thelo Aasgaard. El delantero del Rangers convirtió cuatro tantos. La cuenta oficial de X del combinado europeo posteó una foto de ambos y la leyenda: "Héroes hat-trick".

Captura de pantalla (273) La selección de Noruega, vía X

Este 11-1 no es un hecho aislado en la historia de Noruega. De acuerdo a Opta, es la tercera vez que el combinado nacional marca 11 o más goles en un partido:

12-0 vs. Finlandia (28 de junio de 1946)

(28 de junio de 1946) 11-0 vs. Estados Unidos (6 de agosto de 1948)

(6 de agosto de 1948) 11-1 vs. Moldavia (9 de septiembre de 2025)

El resultado volvió a encender el debate futbolero que compara Sudamérica con Europa, los dos continentes más fuertes en términos futbolísticos. Una discusión que, por ejemplo, tocó picos durante el Mundial de Clubes.

Muchos comparan la facilidad de algunos equipos europeos para golear en Eliminatorias con la exigencia que enfrentan las selecciones sudamericanas en cada fecha de Conmebol. ¿Es más difícil clasificar desde Sudamérica? ¿O Europa tiene más selecciones débiles que inflan estadísticas?

+ de Golazo24