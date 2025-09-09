En una jornada que quedará marcada en los libros de historia del fútbol europeo, Noruega aplastó 11 a 1 a Moldavia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El resultado no solo sorprendió por su abultada cifra, sino que reavivó el eterno debate sobre el nivel competitivo entre las confederaciones UEFA y Conmebol.
GOLEADA HISTÓRICA
Con 5 goles de Haaland, Noruega arrolló a Moldavia 11 a 1 por Eliminatorias
Con Haaland como figura, Noruega venció a la débil Moldavia por 11 a 1 en las Eliminatorias UEFA. ¿Es mucho más sencillo que las Eliminatorias Conmebol?
La figura de Noruega y del partido fue, sin lugar a dudas, Erling Haaland, que anotó cinco goles y dio dos asistencias, consolidándose como el artillero total del Viejo Continente. El hombre del Manchester City alcanzó un récord que no tenía nadie en este siglo.
Goleada, récord de Noruega y también de Erling Haaland
Según datos de Opta Analyst, Haaland se convirtió en el primer jugador en marcar cuatro goles en un solo partido para Noruega en lo que va del siglo XXI.
Además, alcanzó una marca impresionante: 47 goles en 45 partidos con su selección, superando por primera vez la cantidad de goles respecto a los encuentros disputados. Brutal.
Más allá del delantero del City, el abultado marcador le permitió a otro futbolista de Noruega marcar una buena cuota de goles, a tal punto de que se convirtió en el segundo jugador noruego en alcanzar la marca del siglo XXI: Thelo Aasgaard. El delantero del Rangers convirtió cuatro tantos. La cuenta oficial de X del combinado europeo posteó una foto de ambos y la leyenda: "Héroes hat-trick".
Este 11-1 no es un hecho aislado en la historia de Noruega. De acuerdo a Opta, es la tercera vez que el combinado nacional marca 11 o más goles en un partido:
- 12-0 vs. Finlandia (28 de junio de 1946)
- 11-0 vs. Estados Unidos (6 de agosto de 1948)
- 11-1 vs. Moldavia (9 de septiembre de 2025)
El resultado volvió a encender el debate futbolero que compara Sudamérica con Europa, los dos continentes más fuertes en términos futbolísticos. Una discusión que, por ejemplo, tocó picos durante el Mundial de Clubes.
Muchos comparan la facilidad de algunos equipos europeos para golear en Eliminatorias con la exigencia que enfrentan las selecciones sudamericanas en cada fecha de Conmebol. ¿Es más difícil clasificar desde Sudamérica? ¿O Europa tiene más selecciones débiles que inflan estadísticas?