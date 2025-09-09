Operativo rescate de pasaportes: Hay salida y no es solo Ezeiza

Si el pasaporte figura como "a revisar" en WhatsApp y el viaje es pronto, el pasajero puede acercarse incluso el mismo día del vuelo a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados.

Allí se verificará el documento y, de ser necesario, se repondrá en un trámite que dura entre 2 y 6 horas.

Centros habilitados para trámite urgente

Aeroparque Jorge Newbery (CABA): Todos los días, 24 hs.

Aeropuerto de Ezeiza: Todos los días, 24 hs.

Aeropuerto de Mendoza: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

Aeropuerto de Córdoba: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

Aeropuerto de Rosario: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

Aeropuerto de Salta: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Terminal Buquebus (CABA): Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana y feriados de 9 a 19 hs.

No tengo un viaje inmediato: ¿Dónde lo reviso?

Aquellos ciudadanos que no tengan un viaje programado, pero quieran verificar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de Av. Paseo Colón 1093, CABA .

. Quienes residan en el interior del país, pueden presentarse en el Registro Civil más cercano a su domicilio para gestionar la revisión y eventual reposición.

El operativo montado por el Renaper funciona las 24 horas y permite reimprimir los pasaportes defectuosos sin costo.

Los pasaportes argentinos comprometidos corresponden a la serie AAL dentro de los rangos numéricos AAL314778–346228, AAL400000–607599 y AAL616000–620088.

Quienes posean pasaportes dentro de esos rangos deben presentarlos sin costo en las oficinas de Renaper de Ezeiza, Aeroparque y Buquebus o, si están en el exterior, en los consulados argentinos.

También se puede concurrir al aeropuerto "El Plumerillo" de Mendoza, Taravella de Córdoba, Islas Malvinas de Rosario y Miguel de Güemes en Salta.

