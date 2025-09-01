Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial

Pero Noruega no es el único problema, Israel puede sacarle el puesto de repechaje. Ambos se enfrentarán el 8 de septiembre llegando Israel con 3 puntos y 1 partido de más. Si Italia gana lo alcanzará y no habrá problemas. Si empatan todo se definirá con el segundo partido entre ambos, pero si Italia pierde los israelitas le sacarán 6 puntos y lo dejarán casi afuera.

Si bien en este segundo caso no estarán matemáticamente afuera, pero deberán jugar los pocos partidos que queden con la presión de ganarlos a todos (incluido Noruega) y así tener que vencer a Israel por una buena diferencia.

Los 4 años de trabajo de Italia para volver al Mundial pueden ser tirados por la borda en un solo partido, el que disputará ante Israel el 8 de septiembre en Hungría, lugar conde Israel es local por la guerra que mantiene con Palestina.

