Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial

Italia apenas lleva dos partidos en Eliminatorias UEFA, pero el buen andar de Noruega e Israel lo pueden marginar de su 3º Mundial consecutivo.

01 de septiembre de 2025 - 19:49
Mateo Retegui buscará ayudar a Italia a llegar al Mundial.

Por LUCAS PAGLIERO

Italia tendrá un partido crucial el 8 de septiembre como visitante ante Israel, ya que de perder estaría casi afuera del Mundial, no matemáticamente, pero una derrota lo forzaría a un milagro para meterse en el repechaje. Una crisis que no parece tener fin.

Israel puede dejar sin Mundial a Italia

Las cosas en el grupo “I” están así: Noruega lidera con 12 puntos y 4 partidos jugados, Israel es segundo con 6 y 3 partidos jugados, Italia tiene 3 unidades con 2 partidos jugados y Estonia está igual que Italia, pero con 4 partidos jugados, cierra Moldavia sin puntos.

donnarumma1
Donnarumma con 26 años no ha podido jugar aún un Mundial con Italia ya que la Azzurri hace desde 2014 que no participa en uno.

Con este panorama el puesto de clasificación directa y de repechaje se definirá entre Noruega (lo tiene casi asegurado al primer puesto), Israel e Italia, pero la “Azzurra” va con desventaja por haber sido goleado por Noruega 3 a 0.

Para sacarle el primer puesto a Noruega debe ganar todos los partidos, o sea si llega a empatar con Israel le dirá adiós a la clasificación directa, ya que no le alcanzaría con ganarle a Noruega para alcanzarlo. Si gana todos los partidos y llega a la última fecha a solo 3 puntos de los nórdicos, deberá hacerle por lo menos 3 goles, ya que la ida la perdió por esa diferencia, ahí estarían empatados y definirían por goles. Si le hace más de 3 pasaría y si le convierte menos no.

Pero Noruega no es el único problema, Israel puede sacarle el puesto de repechaje. Ambos se enfrentarán el 8 de septiembre llegando Israel con 3 puntos y 1 partido de más. Si Italia gana lo alcanzará y no habrá problemas. Si empatan todo se definirá con el segundo partido entre ambos, pero si Italia pierde los israelitas le sacarán 6 puntos y lo dejarán casi afuera.

Si bien en este segundo caso no estarán matemáticamente afuera, pero deberán jugar los pocos partidos que queden con la presión de ganarlos a todos (incluido Noruega) y así tener que vencer a Israel por una buena diferencia.

Los 4 años de trabajo de Italia para volver al Mundial pueden ser tirados por la borda en un solo partido, el que disputará ante Israel el 8 de septiembre en Hungría, lugar conde Israel es local por la guerra que mantiene con Palestina.

