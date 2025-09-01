NO DE NUEVO
Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial
Italia apenas lleva dos partidos en Eliminatorias UEFA, pero el buen andar de Noruega e Israel lo pueden marginar de su 3º Mundial consecutivo.
Israel puede dejar sin Mundial a Italia
Las cosas en el grupo “I” están así: Noruega lidera con 12 puntos y 4 partidos jugados, Israel es segundo con 6 y 3 partidos jugados, Italia tiene 3 unidades con 2 partidos jugados y Estonia está igual que Italia, pero con 4 partidos jugados, cierra Moldavia sin puntos.
Con este panorama el puesto de clasificación directa y de repechaje se definirá entre Noruega (lo tiene casi asegurado al primer puesto), Israel e Italia, pero la “Azzurra” va con desventaja por haber sido goleado por Noruega 3 a 0.
Para sacarle el primer puesto a Noruega debe ganar todos los partidos, o sea si llega a empatar con Israel le dirá adiós a la clasificación directa, ya que no le alcanzaría con ganarle a Noruega para alcanzarlo. Si gana todos los partidos y llega a la última fecha a solo 3 puntos de los nórdicos, deberá hacerle por lo menos 3 goles, ya que la ida la perdió por esa diferencia, ahí estarían empatados y definirían por goles. Si le hace más de 3 pasaría y si le convierte menos no.
Pero Noruega no es el único problema, Israel puede sacarle el puesto de repechaje. Ambos se enfrentarán el 8 de septiembre llegando Israel con 3 puntos y 1 partido de más. Si Italia gana lo alcanzará y no habrá problemas. Si empatan todo se definirá con el segundo partido entre ambos, pero si Italia pierde los israelitas le sacarán 6 puntos y lo dejarán casi afuera.
Si bien en este segundo caso no estarán matemáticamente afuera, pero deberán jugar los pocos partidos que queden con la presión de ganarlos a todos (incluido Noruega) y así tener que vencer a Israel por una buena diferencia.
Los 4 años de trabajo de Italia para volver al Mundial pueden ser tirados por la borda en un solo partido, el que disputará ante Israel el 8 de septiembre en Hungría, lugar conde Israel es local por la guerra que mantiene con Palestina.
+ de Golazo24
Talleres se cae solo y Chiqui Tapia festeja
Selección Argentina, a puro show: las bandas que tocarán en el partido vs. Venezuela
Tras el escándalo con Independiente, murió un hincha en U. de Chile Vs Colo Colo