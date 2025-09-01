Talleres se cae solo y Chiqui Tapia festeja

Talleres sigue hilvanando derrotas consecutivas, esta vez fue ante Riestra de local por 1 a 0, y se complica cada vez más con el descenso. Restando solo 9 fechas parece que el segundo descenso se reducirá a Talleres y Aldosivi (el primero será San Martín de San Juan), a pesar que el resto está cerca. Todo esto es festejado por Chiqui Tapia, que no tuvo que hacer nada para derrotar a su enemigo.
Parece que al Chiqui Tapia le saldrá barato el descenso de Talleres, si es que se consuma, ya que hasta el momento AFA no hizo nada raro (arbitrajes polémicos) para que al “Matador” le esté yendo como le va.
La verdad es que teniendo en cuenta como Fassi (presidente de Talleres) le declaró la guerra públicamente al Chiqui Tapia todos esperábamos que a esta altura la mayoría de los partidos Talleres los perdería por el arbitraje y que detrás hay una mano negra, pero no, nada de eso, la “T” se hunde sola.
Se hunde sola por la soberbia de su presidente, que, así como fue muy inteligente para llevarlo del Federal “A” a ser campeón de una copa de Primera, es muy poco inteligente a la hora de atacar al mandamás de AFA, ya que creyó que con el apoyo de nefasto presidente de la nación todo le saldría redondo (sacar a Tapia de AFA). Pero parece que Fassi escupió para arriba.
Ayer se fue del Estadio Mario Alberto Kempes insultado por todo el estadio, además le arrojaron cosas a él y uno de sus hijos (otro de los responsables de la actualidad de Talleres) y muchos hinchas están en contra y quieren que se vaya.
Este es el peor panorama para Fassi y Talleres, ya que hasta ahora AFA no hizo nada para perjudicarlo, pero sabemos que si desde arriba le tienen que dar un empujoncito para que se termine de caer lo van a hacer y de eso nos daremos cuenta en las últimas fechas, habrá que estar atentos a los arbitrajes de Aldosivi y Talleres.
Pero hay una realidad y es que lo peor que puede hacer el club cordobés es cambiar a su presidente ahora, ya que queda poco tiempo para finalizar el campeonato y como para empezar un nuevo rumbo. Ahora el hincha debe ser inteligente, aguantárselas, unirse al equipo y a la dirigencia que hay, salvarse, y pedir elecciones a fin de año. Si todo sigue igual la presión no será soportada por los jugadores y Talleres volverá a Segunda División.
Lo que le queda a Talleres y Aldosivi
Talleres y Aldosivi están empatados en la posición de descenso de la tabla general. Ambos con 18 puntos, y si bien Godoy Cruz tiene 20 y Sarmiento 21, teniendo en cuenta lo que hace que ni cordobeses ni marplatenses ganan, alcanzarlos es utópico. Por eso solo repasaremos los rivales de ambos.
A Talleres le queda por jugar con: Tigre (V), Central (V), Sarmiento (L) (rival directo), Belgrano (L), Gimnasia (V), River (L), Platense (L), Instituto (V).
A Aldosivi le queda por jugar con: Sarmiento (V) (rival directo), Tigre (V), Argentinos (L), Unión (V), Huracán (L), Racing (V), Ind. Rivadavia (L), Banfield (V), San Martin San Juan (llegará descendido).
A simple vista el panorama es más complicado el de Talleres, ya que deberá jugar los dos clásicos y encima cierra con Instituto, un rival directo que es Sarmiento, y un grande que es River. Teniendo en cuenta que AFA podría perjudicarlo en algún arbitraje es complicado que mantenga la categoría.
