Talleres se cae solo y Chiqui Tapia festeja

Ayer se fue del Estadio Mario Alberto Kempes insultado por todo el estadio, además le arrojaron cosas a él y uno de sus hijos (otro de los responsables de la actualidad de Talleres) y muchos hinchas están en contra y quieren que se vaya.

Este es el peor panorama para Fassi y Talleres, ya que hasta ahora AFA no hizo nada para perjudicarlo, pero sabemos que si desde arriba le tienen que dar un empujoncito para que se termine de caer lo van a hacer y de eso nos daremos cuenta en las últimas fechas, habrá que estar atentos a los arbitrajes de Aldosivi y Talleres.

Pero hay una realidad y es que lo peor que puede hacer el club cordobés es cambiar a su presidente ahora, ya que queda poco tiempo para finalizar el campeonato y como para empezar un nuevo rumbo. Ahora el hincha debe ser inteligente, aguantárselas, unirse al equipo y a la dirigencia que hay, salvarse, y pedir elecciones a fin de año. Si todo sigue igual la presión no será soportada por los jugadores y Talleres volverá a Segunda División.

Chiqui-Tapia.webp El Chiqui Tapia contento, no hizo nada para que se hunda Talleres.

Lo que le queda a Talleres y Aldosivi

Talleres y Aldosivi están empatados en la posición de descenso de la tabla general. Ambos con 18 puntos, y si bien Godoy Cruz tiene 20 y Sarmiento 21, teniendo en cuenta lo que hace que ni cordobeses ni marplatenses ganan, alcanzarlos es utópico. Por eso solo repasaremos los rivales de ambos.

A Talleres le queda por jugar con: Tigre (V), Central (V), Sarmiento (L) (rival directo), Belgrano (L), Gimnasia (V), River (L), Platense (L), Instituto (V).

A Aldosivi le queda por jugar con: Sarmiento (V) (rival directo), Tigre (V), Argentinos (L), Unión (V), Huracán (L), Racing (V), Ind. Rivadavia (L), Banfield (V), San Martin San Juan (llegará descendido).

A simple vista el panorama es más complicado el de Talleres, ya que deberá jugar los dos clásicos y encima cierra con Instituto, un rival directo que es Sarmiento, y un grande que es River. Teniendo en cuenta que AFA podría perjudicarlo en algún arbitraje es complicado que mantenga la categoría.

