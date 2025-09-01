Marcelo Tinelli dio a entender que va a volver a la política de San Lorenzo

Casualmente, la primera pregunta que le tocó responder al Cabezón, se vinculó a San Lorenzo de Almagro.

"¿Volverías a ser candidato de San Lorenzo Marce?", le preguntaron y con su respuesta, dio a entender que podría meterse nuevamente en la política de CASLA.

“No sé si candidato, pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar al club de alguna manera”, respondió.

Otra de las preguntas, fue por qué no va al Nuevo Gasómetro y él contestó: “Hay gente muy ingrata y sin memoria. Prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

Luego, en un video en formato historia aseguró: "Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, más pronto de lo que algunos esperan".

El pasado sábado 30 de agosto, en el partido entre San Lorenzo y Huracán, su hijo Lolo fue al Pedro Bidegain.

No pareciera algo menor que la primera pregunta que decidió responder, sea sobre su futuro en el Ciclón. En medio de tanto caos institucional, ¿se mete Tinelli nuevamente en la política?

San Lorenzo y ¿qué pasará con Marcelo Moretti?

Hace un tiempo largo que San Lorenzo no es noticia por lo que pasa en el fútbol. Si bien el pasado fin de semana fue el clásico ante Huracán, en el primer día de la nueva semana, la política nuevamente está en el foco.

La semana pasada, dos integrantes de la oposición renunciaron a sus puestos como vocales y todo indica que en esta semana podrían haber novedades.

El periodista Pablo Lafourcade, aseguró en este sentido: "está la versión fuerte de que esta semana podría decretarse la acefalía. Esto es si le sueltan la mano a Marcelo Moretti, gente del morettismo.".

Sergio Costantino, quien forma parte de la CD como oposición, no renunciaría ya que si lo hace, no podría formar parte de un posible gobierno de transición.

Andrés Terzano (vicepresidente) y su agrupación podrían ser importantes en futuras renuncias y habrá que ver si más integrantes toman decisiones en este sentido.

