Sin balas: Todos los dólares del Tesoro + BCRA tienen compradores... y se agotan

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.

El Tesoro agota sus dólares y quedan los del BCRA, que son del FMI. Muy precaria liquidez de Javier Milei a 15 días del 26/10. Ni hablar el 27/10 si pierde LLA.

9 de octubre de 2025 - 09:24

Sin balas, la situación es precaria. Tan precaria que todos saben que el régimen cambiario presente se agota y que habrá otro -aún desconocido- luego del trascendental comicio del domingo 26/10. La conversión de pesos a dólares es incesante y el Tesoro vendió los suyos simulando normalidad -o demencia-. Quedan los del BCRA, que son del FMI, organismo multilateral acreedor que ya 'blanqueó' que hay preocupación por el resultado que consigan en las urnas Javier Milei / La Libertad Avanza. También la Administración Donald Trump abrió un 'wait & see' hasta el lunes 27/10.

Aún malgastando los dólares del BCRA ¿alcanzan para satisfacer la demanda hasta el 26/10?

El capricho de Javier Milei y la falta de autoridad de Luis Caputo para demostrarle el error al Presidente, complica todo (hasta le toleró el incumplimiento de acumulación de reservas que exigió el FMI). Mantener 'planchada' la paridad cambiaria es gravoso para la sociedad. Y simular que se ha contenido la inflación aplicando ese procedimiento, obliga a tasas de interés en pesos que aniquilan la actividad económica. Es la consecuencia de tener un Jefe de Estado que jamás pagó una nómina salarial ni entiende cómo se hace. Entonces, Javier Milei insiste en su mala praxis, verdadero origen de su debilidad electoral.

Ahora todo se encuentra supeditado a lo que aporten el Gobierno estadounidense y el Fondo Monetario ("el Rescate"). Por lo que evalúa, sólo aparece en carpeta un préstamo swap, cuya modalidad y garantía se negocia. En teoría, esa disponibilidad despejaría el riesgo de default de la deuda pública argentina pero no resuelve los problemas que ocasiona la demanda de divisas hasta el ingreso de la próxima cosecha -que será mermado por los adelantos de liquidación que ocurrieron- ni la certeza de que el tipo de cambio no está reflejando la realidad cuando Milei prometió transparencia y libre mercado.

El oficialismo insiste en un diagnóstico equivocado, y si todo es institucional pero no hay algún derrame, la crisis social es crisis política y los mercados lo padecen.

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Continúa el escándalo por las coimas en ANDIS: Ahora, 15 allanamientos

Agencia Noticias Argentinas:

Una serie de allanamientos se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y los mismos están relacionados con la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se realizaban alrededor de 15 procedimientos en diversos lugares en los que se buscan teléfonos celulares y aparatos electrónicos.

En tanto, se informó que, por el momento, los allanamientos solo se llevan a cabo para buscar lo citado, pero aún no se pidieron detenciones.

LA ANDIS quedó en el centro de la escena luego de que se filtraran audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de coima y se aludía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Premio Nobel de Literatura 2025: Hay ganador

La Real Academia Sueca de las Ciencias le otorgó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Nacido en 1954 en la ciudad de Gyula, estudió en Budapest, y alternó trabajos de minería y pastoreo nocturno de vacas. Debutó en el ámbito literario en 1985 con la novela "Sátántangó" o "Tango satánico", la desesperanzada y cargada historia de una cooperativa fallida que fue convertida en película de culto en 1994 por el cineasta Béla Tarr.

Al asignarle el galardón, el Comité Nobel describió al ganador "un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde (Franz) Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco".

"Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado", destacó la institución sobre el además autor de "Az ellenállás melankóliája" o "Melancolía de la resistencia" (1989).

Tras leer esa novela la crítica estadounidense Susan Sontag lo coronó como el "maestro del apocalipsis" de la literatura contemporánea. La obra es una "febril fantasía de terror desarrollada en un pequeño pueblo húngaro" en donde la llegada de un "circo fantasmal", cuya principal atracción es el cadáver de una ballena gigante, desata la violencia y el vandalismo.

Bonos mejorando, dicen porque Milei ganó tiempo con DNU, otros por acuerdo con USA

Verde en la pizarra de bonos: La oposición no pudo imponer su voluntad de acotar los DNU, herramienta muy utilizada por el presidente Javier Milei.

El texto regresó al Senado, que sin duda ratificará su votación anterior. Pero el oficialismo dice que ganó tiempo, y que en definitiva el tema pasa a la agenda de noviembre poselectoral. Ya se verá....

Otros dicen que los bonos mejoran porque es anticipo de un acuerdo en USA.

Alejandro Kowalczuk desde @AKowalczuk: "Estaría cerrado el acuerdo con EEUU, quedaría por ver quién lo anuncia. Estando la reunión Milei - Trump el martes debería ser ahí y luego el equipo económico dar los detalles técnicos."

Sin embargo, importante leer a Jorge Herrera en Ámbito Financiero, citando a Oxford Economics:

(...) Al respecto, OE opina que el problema de Argentina no es la falta de dólares, sino la ausencia de una forma sostenible y a largo plazo de generarlos. “La estrategia del gobierno para asegurar dólares se ha basado en la acumulación de más deuda a través de organismos internacionales, repos y, ahora, del gobierno estadounidense, lo cual es insostenible”, alertan. Por eso, explican que, para crear un flujo constante de dólares, “el Gobierno necesita abordar la sobrevaluación del peso del 20%, una medida que Milei no ha estado dispuesto a tomar debido al costo político de una mayor inflación”. “Sin embargo, su actual política de control del peso también ha sido ineficaz últimamente, a medida que el apoyo a la oposición ha ido en aumento. Según OE, las políticas de Milei no han abordado eficazmente la sobrevaluación del peso. (...)"

Y mientras tanto... la realidad:

Según iProfesional, supermercados alertan por listas de precios con subas de hasta 8%, que incluyen a empresas líderes -desde Molinos, Danone, Coca Cola y Arcor-:

  • Aceites: entre 6% y 8%.
  • Yerba: promedio de 6% y 7%.
  • Galletitas de diferentes marcas: entre 6 y 10%.
  • Gaseosas: desde 3,5% (Coca Cola) al 5%, entre segundas y terceras marcas.
  • Café: del 6% al 7%.
  • Edulcorantes: 5%.
  • Fideos: hasta 4%.
  • También hay subas en las carnes.
95 vuelos de Aerolíneas Argentinas con demora, 12.000 pasajeros prisioneros de APLA

95 vuelos de Aerolíneas Argentinas (12.000 pasajeros) programados para hoy 09/10 entre las 16:00 y las 20:00 desde el Aeroparque Jorge Newbery, podrían sufrir demoras por una nueva medida de fuerza impulsada por el gremio de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), que realizará “asambleas informativas”.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en APLA, realizarán asambleas informativas en Aeroparque planificando acciones directas ante lo que consideran incumplimiento de la empresa de las negociaciones paritarias.

Fuentes de la compañía de bandera indicaron que “esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

“Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”, agregaron.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, destacó la empresa en un comunicado.

4 posteos imperdibles para la mañana del jueves

Curiosos, polémicos, informativos....

Del 'riesgo Kuka' al 'riesgo Movistar Arena'

Si existe un 'riesgo Kuka' (regreso del peronismo defaulteador y promotor de corrupciones como la de los Eskenazi / YPF), también existe un 'riesgo Movistar Arena' (un Presidente en la irrealidad, padeciendo un escapismo peligroso).

Economista y docente, Juan Manuel Telechea no niega la existencia del riesgo 'kuka' ("basta con escuchar lo que dicen los principales referentes del peronismo sobre qué hacer con la deuda"), pero hay otras cuestiones que Javier Milei debería tener en cuenta. Aquí un compacto de su difundido hilo desde @jmtelechea:

Del lado del gobierno, tenemos el riesgo 'kuka' (el miedo a que vuelva el peronismo y sus ideas económicas).

Del otro lado, el argumento es que el problema principal hay que buscarlo en el modelo económico, en particular en cuestiones que generen dudas respecto de la capacidad de pago de la deuda por parte del gobierno.

El miércoles confirmó que la negociación incluye un swap por USD 20.000 millones, sumado a la posibilidad de comprar parte de la deuda pública argentina y otro crédito stand-by, lo que hizo que el riesgo país se desplomara.

¿Qué podemos concluir? Es evidente que el problema de fondo es que existen dudas acerca de la viabilidad del programa económico, en particular de la capacidad del gobierno de pagar la deuda (para lo cual necesita acumular dólares).

¿Quién tiene razón? Para eso, lo mejor me parece que es analizar la evolución del riesgo país. Este indicador refleja la percepción que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago de la deuda pública.

Si por algún motivo aumenta la probabilidad de que el gobierno no pueda pagar la deuda, eso provoca que algunos tenedores de bonos se desprendan de los mismos, lo que lleva a que caiga su precio y a que se incremente el riesgo país (y viceversa).

Es evidente que el problema de fondo es que existen dudas acerca de la viabilidad del programa económico, en particular de la capacidad del gobierno de pagar la deuda (para lo cual necesita acumular dólares).

Los momentos de caída abrupta del riesgo país coincidieron con anuncios de financiamiento y medidas apuntadas a contener la tensión cambiaria (aumento de tasas de interés, eliminación de regulaciones, quita de retenciones, entre otras).

También es innegable que existe un riesgo político, cuya máxima expresión fue el salto del riesgo país tras las elecciones, aunque hay algunas precisiones que me parece importante señalar.

La primera es que las leyes sancionadas por la oposición en el Congreso (y luego respaldadas por medio de la anulación del veto), fueron gracias al apoyo de la oposición “no-kuka”...

Es decir, por la Unión Cívica Radical, los diputados y senadores que responden a los gobernadores, la Coalición Cívica, el peronismo federal, entre otros. O sea, ahí estuvo el cambio respecto del año pasado (el kirchnerismo siempre votó en contra).

En esta línea, otra interpretación posible podría ser que el mercado lo que vio fue la pérdida del apoyo político al gobierno, un elemento clave en lo que respecta a la viabilidad del programa económico.

Asimismo, si bien la victoria electoral del peronismo puede ser leída como un aumento de las chances de que el peronismo vuelva a poder en 2027, también es cierto que son unas elecciones provinciales de medio término.

Por otro lado, otra posible interpretación de la derrota por parte del mercado podría ser que el gobierno perdió el apoyo social, otro elemento clave para la viabilidad del programa económico.

En definitiva, lo que refleja el comportamiento del riesgo país es que los mercados no se mueven por ideología o simpatías partidarias, sino por señales concretas sobre la capacidad del gobierno de pagar su deuda, es decir, por la consistencia del programa económico.

Dura derrota de Lula da Silva en el Congreso

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no logró impulsar el miércoles 08/10 un proyecto para sumar ingresos tributarios, poniendo en riesgo la meta fiscal de Brasil para 2026 e intensificando las dudas sobre su capacidad para apuntalar las finanzas públicas.

A pesar de múltiples revisiones destinadas a suavizar la oposición, los legisladores de la Cámara baja se resistieron a realizar una votación para ratificar una medida provisional del gobierno de Lula antes de su vencimiento a la medianoche.

Inicialmente, se esperaba que el plan generara 10.500 millones de reales (US$ 2.000 millones) en 2025 y 20.600 millones de reales el próximo año, antes de que los cambios redujeran sus proyecciones generales de ingresos.

Su fracaso representa un revés para los esfuerzos del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, por alcanzar las metas fiscales este año y el próximo, un impulso que ha dependido en gran medida de medidas para aumentar los ingresos.

Haddad se ha comprometido este año a lograr un resultado fiscal primario equilibrado, que excluye el pago de intereses, un objetivo considerado crucial para preservar la confianza del mercado y evitar una mayor presión alcista sobre los tipos de interés.

El gobierno aspira a un modesto superávit primario en 2026, aunque los inversores habían expresado un creciente escepticismo sobre su capacidad para lograrlo en un año electoral incluso antes del revés legislativo.

Sin ingresos adicionales, la administración de Lula podría verse obligada a recortar el gasto discrecional o buscar medidas tributarias alternativas para seguir en el buen camino.

Importante advertencia de Diego Giacomini

Al actual tipo de cambio, el Exceso de demanda de dólares es 3 veces el supuesto Swap que nos daría EEUU para que “estemos” con ellos (potencia en decadencia) y “dejemos” a China, nuestro mejor comprador y próxima potencia máxima mundial. No podemos pifiar tanto…. Al actual tipo de cambio, el Exceso de demanda de dólares es 3 veces el supuesto Swap que nos daría EEUU para que “estemos” con ellos (potencia en decadencia) y “dejemos” a China, nuestro mejor comprador y próxima potencia máxima mundial. No podemos pifiar tanto….

La Libertad Avanza y aliados fueron desbordados en Diputados

Compacto de la larga sesión de Diputados de la Nación el miércoles 08/10 realizó Germán Martínez (UxP / Santa Fe), jefe del mayor bloque opositor:

A pesar de todas las trabas del oficialismo (estuvieron 3 horas tratando de tumbar el quórum parados al lado de las bancas) logramos avanzar en temas muy importantes.

##Interpelaciones de Toto Caputo (Aporte del Tesoro de USA), Karina Milei y Mario Lugones (ANDISgate).

##Media sanción a Emergencia en Ciencia y Tecnología, y Prevención y Tratamiento del Alzheimer.

##DNU. Aprobación (con modificaciones) de los cambios en la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia. Vuelve al Senado. Es probable que la Cámara Alta insista con la versión original.

##Discapacidad. Media sanción a la nulidad del decreto que suspende la aplicación de la Emergencia en Discapacidad.

##Defensoría del Niño. Aprobadas las designaciones de Defensora Titular y Adjuntos. Falta el Senado.

##Moción de censura a Guillermo Francos. Las comisiones quedaron emplazadas para dictaminar la semana que viene. También hubo emplazamiento a las comisiones para dictaminar sobre Emergencia PyME y sobre Financiamiento del Deporte. Además fueron emplazadas las comisiones para reafirmar las atribuciones del Congreso en materia de deuda externa.

##Presupuesto. Cronograma de tratamiento y fecha de dictamen (1ra. semana de noviembre).

##José Luis Espert. Autorización para que la Justicia Federal avance con las medidas de prueba. No hubo quórum para tratar su expulsión de la Cámara.

Embed
China aplaude el incremento del oro "para la liberación"

Yihui Xie en Bloomberg:

"(…) Beijing lleva una década acumulando reservas, creando una reserva de lingotes que probablemente será la sexta más grande del mundo. Ahora, el vertiginoso ascenso del metal refuerza su campaña. El miércoles 08/10, el oro superó los 4.000 dólares la onza por primera vez, en parte gracias a las erráticas políticas del presidente Donald Trump, tanto a nivel nacional como internacional.

El aumento récord ha puesto a los lingotes en primer plano en un momento de creciente tensión internacional y deshilachamiento de lealtades, y los funcionarios están aprovechando el momento.

En lo que va de año, Beijing ha impulsado el papel de Hong Kong como centro comercial local con la primera bóveda extraterritorial de la Bolsa de Oro de Shanghái . También ha buscado atraer a otras naciones para que almacenen oro en los depósitos aduaneros de China. Próximamente, se espera que anime a los bancos centrales y fondos soberanos a comercializar el metal que tienen almacenado, tal como lo hacen en Londres, socavando así a los centros más consolidados del mundo.

“Todos los factores están alineados: los países están diversificando sus reservas, la volatilidad geopolítica es elevada y los sistemas y pagos alternativos están en auge”, afirmó Ding Shuang, economista jefe para la Gran China y el Norte de Asia en Standard Chartered Plc. “China ya es el mayor productor de oro del mundo. Ahora quiere consolidar su papel en el sistema financiero cuando encuentra menos resistencia”.

El oro permite lograr múltiples objetivos de una sola vez. Contar con una mayor participación en el mercado mundial de lingotes acercaría a Beijing al papel internacional que cree merecer. El metal impulsaría el uso del yuan e incluso podría impulsar a Hong Kong. (…)".

oro
os precios del oro prácticamente se han cuadruplicado en una década, superando los 2.000 dólares durante la pandemia y los 3.000 dólares en marzo, ante la inminente imposición de aranceles de Trump. Todos, desde funcionarios gubernamentales hasta compradores de lingotes de oro en Costco Wholesale Corp., están sintiendo el impacto.

Buenas noticias desde Israel / Gaza y Donald Trump iría el lunes a la liberación de rehenes

Hamás afirmó que había llegado a un acuerdo que conducirá al fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes, la entrada de ayuda a Gaza y el intercambio de prisioneros por rehenes.

Aunque aún quedan muchas preguntas, las partes parecen estar más cerca que en varios meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, destruido la mayor parte de Gaza y encendido otros conflictos armados en todo el Medio Oriente.

En un comunicado, el ejército de Israel dijo que, siguiendo instrucciones del gobierno, ha comenzado los "preparativos operativos" para la primera fase del acuerdo de Gaza, incluida la retirada a "líneas de despliegue ajustadas pronto".

El jefe de las FDI, Eyal Zamir, ha ordenado a todas las fuerzas en la Franja de Gaza que permanezcan en sus posiciones e impidan que nadie se acerque hasta que se implemente el acuerdo. El ejército también llevó a cabo ataques en Gaza el jueves por la mañana para repeler a los civiles que se acercaron a las posiciones militares.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones en Egipto afirmaron que Israel ajustó el plan inicial de retirada, que se llevará a cabo antes de la liberación de los rehenes vivos, basándose en el plan de Trump. Tras los cambios, se espera que las Fuerzas de Defensa de Israel controlen más del 50 % de la Franja de Gaza. El ejército continuó sus operaciones el jueves por la mañana para repeler a los civiles que se acercaban a sus posiciones.

Gal Hirsch, funcionario del gobierno israelí para rehenes y personas desaparecidas, anunció que se establecerá un grupo de trabajo internacional para localizar a los rehenes desaparecidos que no sean encontrados en los próximos días.

eng-trumps-map-desk

El acuerdo entró en vigor una vez que el gobierno de Israel lo aprobó, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Funcionarios egipcios y otras personas informadas sobre el acuerdo afirmaron que los mediadores siguen negociando los acuerdos para que Hamás devuelva a los aproximadamente 20 rehenes que se cree que siguen vivos en Gaza, además de los cuerpos de unos 28 más. A cambio, Israel debe aceptar una lista de prisioneros palestinos que liberará.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que la liberación de los rehenes podría no ocurrir hasta el lunes 13/10. El Presidente está considerando viajar a la región para conmemorar el evento.

Una tarea crucial en los próximos días será lograr que Israel y Hamás acuerden las líneas exactas para la retirada militar inicial de Israel según el acuerdo de rehenes. El plan de Trump exigía que las fuerzas israelíes se replegaran hasta una línea marcada en amarillo en un mapa. Hamás ha solicitado la demarcación precisa de dicha línea.

Embed
Todo mal en Chicago pero Trump insiste...

Cientos de manifestantes salieron a las calles alrededor del área de Chicago el miércoles 08/10 por la noche mientras se esperaba el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago.

Más temprano ese mismo día, una fuente militar le dijo al Sun-Times que se esperaba que las tropas de la Guardia Nacional de Texas se dirigieran a las instalaciones de ICE de Broadview en los suburbios del oeste: 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas y 300 de la Guardia Nacional de Illinois.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas llegaron la madrugada del martes 07/10 a un centro de entrenamiento militar en Elwood, a unos 80 kilómetros de Chicago, antes del operativo para proteger a los agentes e instalaciones federales de inmigración. Su llegada se produjo tras semanas de amenazas de Trump de desplegar tropas militares en Illinois, a pesar de las vehementes objeciones del gobernador J.B. Pritzker y otros líderes demócratas.

Manifestantes se congregaron frente a las instalaciones de Broadview, en las zonas designadas para la libertad de expresión. Varias docenas más se reunieron para una vigilia con velas en Joliet, cerca de la base de Elwood, donde estaban estacionadas las tropas texanas. Una protesta más grande en el centro de Chicago vio a cientos de personas marchar por la Avenida Michigan desde Congress Plaza Garden.

