Gabinete de Israel decide sobre el acuerdo: Smotrich/nacionalistas podrían truncarlo todo

"Es una enorme responsabilidad garantizar que este acuerdo, Dios no lo quiera, no es uno de 'rehenes a cambio de detener la guerra', como Hamás cree y por lo que presume", ha sostenido Smotrich, al tiempo que ha exigido que, una vez los rehenes sean liberados, Israel debe "continuar con todo su poderío para una erradicación real de Hamás y una desmilitarización real de Gaza para que no suponga una amenaza para Israel".

image Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas) e Itamar Ben-Gvir (ministro de Seguridad), del ala ultranacionalista | GENTILEZA EFE

Sobre esa misma línea, ha rechazado abrir un proceso de diálogo interreligioso con palestinos, que derive en el establecimiento de un Estado Palestino, y ha pedido "no abandonar la seguridad para dejarla en manos de extranjeros.

"No debemos volver a los conceptos del 6 de octubre --en referencia a la situación previa a los ataques del 7-O-- ni caer en un silencio artificial, comodidad diplomática y ceremonias que supongan una carga para el futuro y el pago de precios terribles", ha sostenido.

Netanyahu para aprobar se las verá con Smotrich y Ben-Gvir, el ala nacionalista ultraortodoxa

El Gabinete de Seguridad de Israel decidirá este jueves si aprueba o no el acuerdo de paz redactado por la Casa Blanca, tras dos años de guerra y cuando los veinte rehenes se encuentran en una situación crítica.

Sólo dos ministros del Gabinete, particularmente de Sionismo Religioso —que conforma la coalición— y de Poder Judío, votarían en contra del acuerdo de alto al fuego en Gaza, de la liberación de los rehenes y de otros puntos controvertidos como amnistiar a terroristas de Hamás que se desarmen y colaboren por la paz, una de las cláusulas del plan de Trump. Se trata de Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas) e Itamar Ben-Gvir (ministro de Seguridad), quienes ya anunciaron que votarán en contra del acuerdo.

image Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich | GENTILEZA THE TIMES

Los 11 miembros del Gabinete de Seguridad que decidirán el destino de los rehenes son :

8 son del partido Likud (el partido de Netanyahu) o están muy alineados con él.

Los otros 3 son miembros de partidos de la coalición: 1. Aryeh Deri (Shas) 2. Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso) 3. Itamar BenGvir (National Security Minister, de la facción ultraderechista / Jewish Strength / Otzma Yehudit)

Cabe destacar que por ley, el Gabinete debe incluir ciertos ministros como el ministro de Defensa (Yoav Gallant), ministro de Justicia (Yariv Levin), etc.

Dicho esto, es importante destacar que la iniciativa de paz de 21 puntos de Washington que se debate formalizar o no en el Gabinete de Israel, obtuvo luz verde en primera instancia por parte de Netanyahu y la Liga Árabe. El acuerdo de paz fue redactado por el equipo técnico de Trump, incluyendo su yerno judío, Jared Kushner, y por mediadores árabes.

El "Acuerdo del Siglo”, como así la bautizó Trump, está destinado a lograr la paz entre los palestinos e israelíes, contempla la liberación de los rehenes, una amnistía para los combatientes de Hamás que entreguen sus armas (un punto de crispación con sectores judíos ultraconservadores) y un gobierno de transición desradicalizado en la posguerra de Gaza, a cargo de un comité palestino con supervisión internacional.

Hamás acusa a Israel de "manipulación" de partes del acuerdo de paz

Hamás acusó a Israel de “manipular” partes del acuerdo de alto el fuego de Gaza, incluido el cronograma y los prisioneros que serán liberados.

Hazem Qassem, portavoz del grupo, dijo a Al Jazeera este jueves que “como de costumbre, [el gobierno israelí] estaba manipulando fechas, listas [de prisioneros a ser liberados] y las medidas y pasos acordados”.

Al mismo tiempo, aseguró que Hamás estaba en contacto con los mediadores para obligar a Israel a adherirse a los términos del acuerdo.

Qassem dijo que había habido un acuerdo con los mediadores para que el alto el fuego entrara en vigor a las 12 p.m. del jueves, pero Israel lo pospuso "por consideraciones internas".

El plan de paz de Trump: alto al fuego en Gaza, libertad para los rehenes y amnistía para arrepentidos de Hamás

La iniciativa de paz propuesta por el gobierno de Trump, contempla un alto al fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes cautivos y la creación de un comité que gobernaría la Franja de Gaza durante un período de transición, así como el despliegue de una fuerza internacional que controle violaciones e incursiones militares.

La iniciativa de Trump consta de 21 puntos, plantea un "alto al fuego inmediato si ambas partes lo aceptan", prevé la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza y la creación de un gobierno temporal neutral formado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la 'Comisión de Paz', que estaría presidida por Trump y Tony Blair, el ex ministro británico.

El plan también exige que Israel no anexione la Franja de Gaza ni Cisjordania y que se comprometa a no volver a atacar dichas zonas. En caso de Hamás, deberá rendirse, pero se le dará una amnistía para los miembros que entreguen sus armas y se arrepientan. La iniciativa prevé destruir los túneles y el armamento militar de Hamás, para desmilitarizar el enclave y erradicar al terrorismo del control de la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo se desplegarán fuerzas internacionales en los alrededores de Gaza para garantizar que Hamás no lance fuego a Tel Aviv, así como para evitar que Israel incumpla su palabra y ejecute un nuevo asedio o anexión.

Asimismo, luego de que oficialmente Israel acepte el acuerdo, según una cláusula del plan de paz de Trump, Hamás tiene hasta 72 horas para liberar a todos los rehenes y entregar los cadáveres de los que han fallecido: de lo contrario, caerán municiones de las tropas estadounidenses.

De alcanzarse el alto al fuego en Gaza, la libertad de los 20 rehenes que aún siguen vivos y la rendición de Hamás, Donald Trump podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz.

Principales puntos del plan de paz de Trump para Gaza

Cese inmediato de hostilidades: Las operaciones militares se suspenderían y las líneas de frente quedarían congeladas.

Liberación de rehenes vivos y fallecidos en 72 horas:Todos los rehenes, vivos y sus restos, serían devueltos dentro de 48–72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo.

Intercambio de prisioneros palestinos: Israel liberaría decenas o cientos de presos palestinos que cumplen condenas de por vida y miles detenidos desde el inicio del conflicto, además de entregar los restos de palestinos fallecidos en proporción.

Amnistía y salida segura para miembros de Hamás que capitulen: Quienes se comprometan al “convivencia pacífica” recibirían amnistía. Los que deseen salir de Gaza podrían hacerlo bajo paso seguro hacia países receptores.

Ruptura del rol político de Hamás: Hamás quedaría excluida del gobierno directo o indirecto de Gaza.

Demilitarización: Toda infraestructura ofensiva militar —túneles, arsenal, cuarteles, etc.— debe ser destruida.

Ayuda humanitaria masiva y rehabilitación: Envío inmediato de ayuda y reconstrucción de infraestructura: agua, electricidad, hospitales, carreteras, remoción de escombros.

Distribución de ayuda por agencias internacionales: El reparto lo harían la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones independientes sin interferencia de Israel o Hamás.

Gobierno transitorio tecnócrata supervisado internacionalmente: Se crearía un gobierno temporal con expertos palestinos supervisado por un nuevo organismo internacional (incluyendo EE.UU. y aliados), hasta que la Autoridad Palestina (AP) se reforme. Punto en controversia con Israel, quien pretende que en el gobierno temporal no haya ningun palestino

Zona económica y reconstrucción con incentivos: Se establecería una zona económica especial con tarifas reducidas para fomentar inversiones y empleo.

No desplazamiento forzado; retorno voluntario: Nadie será obligado a abandonar Gaza. Quienes salgan podrán volver cuando lo deseen.

Garantías de seguridad por parte de socios regionales: Países vecinos ofrecerían seguridad respaldatoria para asegurar el cumplimiento del plan y evitar amenazas

Fuerza internacional de estabilización temporal Una fuerza internacional desplegaría en Gaza para supervisar seguridad y entrenar a una fuerza policial palestina.

Retirada gradual de las fuerzas israelíes Israel entregaría progresivamente el control, retirando sus fuerzas conforme la seguridad externa lo permita.

Aplicación parcial aunque Hamás no acepte Si Hamás rechaza todo o parte del plan, algunas cláusulas se aplicarían en zonas “libres de terrorismo”, bajo control internacional.

Prohibición de ataques a Qatar y reconocimiento de su rol mediador Israel se comprometería a no realizar bombardeos en Qatar y reconocería su función diplomática.

Programa de desradicalización y diálogo interreligioso Se implementaría un plan de cambio de mentalidades mediante diálogo religioso y educación.

Condicionalidad para un eventual estado palestino La posibilidad de un Estado palestino quedaría supeditada a reformas de la AP y cumplimiento de otros términos.

Prohibición de anexión de Gaza Israel se compromete a no anexar Gaza como parte permanente.

Transición gradual hacia el control palestino Una vez cumplidos los requisitos de seguridad y gobernanza, la AP podría asumir el control de Gaza.

Diálogo continuo para paz y coexistencia Estados Unidos organizaría un mecanismo de diálogo para un horizonte político de paz duradera.

