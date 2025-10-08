Hamas e Israel acordaron liberar rehenes vivos "muy pronto"

Consignó que los mediadores luego darían a conocer los detalles.

“Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, fue la primera reacción de primer ministro de Israel en referencia a los rehenes,

image Hamás advirtió a Benjamin Netanyahu que "de continuar las ofensivas, se despida de los rehenes". Miles de familias israelíes marchan clamando el fin de la guerra.

El grupo terrorista remarcó que el acuerdo garantizaría la retirada de las tropas israelíes, además de permitir la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.

El grupo terrorista planea liberar a los 20 rehenes vivos (de los 48 que siguen en la Franja) este fin de semana,según informaron personas familiarizadas con el asunto, mientras que el ejército israelí comenzará su retirada de la mayor parte de Gaza.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, acoó que una vez que el gabinete de Netanyahu apruebe el acuerdo, Israel deberá retirarse a una línea predeterminada, lo que debería tomar menos de 24 horas.

Luego, comenzará un plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes.

Más tarde, en un mensaje más largo publicado en hebreo, Netanyahu celebró un “gran día para Israel” y anunció que el jueves convocará a su gobierno “para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos rehenes”.

Agradezco a los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado hasta este día. Agradezco de corazón al presidente Trump y a su equipo por su movilización en esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes.Con la ayuda del Todopoderoso, juntos seguiremos alcanzando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos

Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes israelíes celebró el anuncio del acuerdo y afirmó que continuará su batalla “hasta que regrese el último rehén”.

“Este es un avance importante y significativo hacia el retorno de todos, pero nuestra lucha no ha terminado ni terminará hasta que regrese el último rehén”, declaró el grupo en un comunicado. “Aún hay 48 rehenes cautivos de Hamas. Tenemos la obligación moral y como nación de devolver a todos a casa, tanto a los vivos como a los muertos”, agregó la organización

En su cuenta de X javier Milei expresó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1976069822979919981&partner=&hide_thread=false Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los… https://t.co/skzRu9HjIS — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2025

Compilado de las agencias AP, ANSA y Reuters