Hamas e Israel acordaron liberar rehenes vivos "muy pronto"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles (08/10) que Israel y el grupo terrorista Hamas acordaron la “primera fase” de su plan de paz para detener los combates en Gaza y que “muy pronto” serán liberados los rehenes que siguen en Gaza, a cambio de cientos de prisioneros palestinos en Israel.
A todo esto, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, confirmó el acuerdo “sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”.
Consignó que los mediadores luego darían a conocer los detalles.
“Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, fue la primera reacción de primer ministro de Israel en referencia a los rehenes,
El grupo terrorista remarcó que el acuerdo garantizaría la retirada de las tropas israelíes, además de permitir la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes y prisioneros.
Rehenes vivos
El grupo terrorista planea liberar a los 20 rehenes vivos (de los 48 que siguen en la Franja) este fin de semana,según informaron personas familiarizadas con el asunto, mientras que el ejército israelí comenzará su retirada de la mayor parte de Gaza.
Un alto funcionario de la Casa Blanca, acoó que una vez que el gabinete de Netanyahu apruebe el acuerdo, Israel deberá retirarse a una línea predeterminada, lo que debería tomar menos de 24 horas.
Luego, comenzará un plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes.
Mensaje en hebreo
Más tarde, en un mensaje más largo publicado en hebreo, Netanyahu celebró un “gran día para Israel” y anunció que el jueves convocará a su gobierno “para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos rehenes”.
Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes israelíes celebró el anuncio del acuerdo y afirmó que continuará su batalla “hasta que regrese el último rehén”.
“Este es un avance importante y significativo hacia el retorno de todos, pero nuestra lucha no ha terminado ni terminará hasta que regrese el último rehén”, declaró el grupo en un comunicado. “Aún hay 48 rehenes cautivos de Hamas. Tenemos la obligación moral y como nación de devolver a todos a casa, tanto a los vivos como a los muertos”, agregó la organización
Adhesión del Presidente Argentino
Compilado de las agencias AP, ANSA y Reuters