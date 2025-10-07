Donald Trump invierte en minera canadiense para alejarse de China

Estas empresas ya habían sido parte de iniciativas previas de la Casa Blanca, que incluyeron adquisiciones de participaciones minoritarias para fortalecer el desarrollo doméstico de minerales estratégicos.

El proyecto Ambler Road, cuya ejecución permitirá a empresas mineras acceder a regiones remotas del norte de Alaska, fue duramente criticado por grupos ambientalistas y comunidades indígenas durante la administración anterior, debido a su impacto en ecosistemas frágiles y tierras tradicionales. Sin embargo, la administración Trump sostiene que los beneficios económicos y geoestratégicos superan ampliamente los costos.

image Proyecto Ambler Road en Alaska.

“Esto debería haber estado operando desde hace tiempo, generando miles de millones de dólares para nuestro país”, dijo Donald Trump en un evento realizado en la Oficina Oval. Y agregó:

Es una mina de oro económica. Es una mina de oro económica.

El interés del gobierno en el sector minero también dio impulso a otras empresas. La capitalización bursátil de USA Rare Earth, que desarrolla una mina y una planta de imanes industriales, casi se duplicó en el último mes. La firma también negocia financiamiento federal para ampliar sus operaciones.

Según fuentes cercanas al Departamento de Energía que pudo consultar Financial Times, este giro marca un cambio sustancial en la política industrial estadounidense, que anteriormente evitaba intervenir directamente en el mercado. Ahora, la administración adopta un enfoque más activo, utilizando inversión directa, préstamos y subvenciones como herramientas estratégicas.

Otra confirmación de que Donald Trump cree en un Estado con participación en empresas.

Analistas señalan que es probable que la Casa Blanca anuncie más acuerdos de este tipo, especialmente enfocados en minerales como el antimonio, de alta demanda en aplicaciones militares. Aunque el Pentágono no emitió comentarios, queda claro que la administración ve en la minería crítica no solo una oportunidad económica, sino un frente clave en la competencia geopolítica con China.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco