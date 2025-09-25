En agosto de 2024, Argentina y USA dieron un paso clave en Washington rumbo a la cooperación estratégica al firmar un Memorándum de Entendimiento sobre Minerales Críticos o tierras raras.
TRUMP Y LAS TIERRAS RARAS
USA colisiona con China por el "petróleo del siglo XXI" y Argentina jugaría importante rol
La competencia por los minerales críticos redefine el mapa geopolítico global. ¿Se abre una ventana de oportunidades para Argentina? ¿Por eso USA nos “ayuda”?
La llamada Cuarta Revolución Industrial exige la existencia abundante de estos materiales ya que están presentes en la fabricación de motores de autos eléctricos, imanes que impulsan turbinas eólicas, chips que alimentan a la inteligencia artificial y sistemas de defensa sofisticados.
Sin embargo, están presentes en nuestra vida cotidiana a través de los smartphones, televisores, computadoras, autos eléctricos y paneles solares.
Las tierras raras ya son una ficha central en el ajedrez de la geopolítica planetaria.
Por lo general, se encuentran en yacimientos de difícil acceso y requieren procesos complejos para su refinado.
Pekin aventaja claramente a Washington
La estrategia china se basa en una visión a largo plazo que combinó:
-bajos costos laborales,
-estándares ambientales flexibles
-férreo control estatal sobre el sector.
Ante semejante escenario, la Casa Blanca ve que existe un riesgo para su seguridad nacional ya que todas las armas modernas dependen de chips y su gran rival podría manipular ese mercado a su antojo.
En 2020, en el final de su primer mandato, Donald Trump declaró la emergencia nacional por este tema y habilitó financiamiento federal para proyectos mineros domésticos.
En 2025, volvió a la carga apuntando a las capacidades de países muy extensos como Australia, Canadá, Brasil y… Argentina.
Lo mismo ocurrió durante años en yacimientos como La Alumbrera o Aguas Ricas.
Pronto, gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lloverán nuevos proyectos como el sanjuanino Gualilán (de Eduardo Elsztain).
Junto a la extracción de litio, cobre, oro o plata se podrán llevar también los minerales críticos sin problemas ya que toda la actividad se maneja con “declaraciones juradas” por parte de las empresas extractoras.
Vicuña, entre San Juan y La Rioja, será en poco tiempo la explotación minera más importante de Latinoamérica: oro, plata, cobre y… tierras raras.
Trump y el “friendshoring”
Para diversificar proveedores en países aliados, el presidente de la Unión apunta al triángulo del litio, cobre y cobalto en Salta, Jujuy y Catamarca pero choca con el inconveniente que debe negociar con cada uno de los gobernadores ya que el subsuelo pertenece a las provincias.
Los acuerdos firmados por el gobierno de Javier Milei contemplan la cooperación en todas las etapas de la cadena de valor: exploración, extracción, procesamiento, industrialización y reciclaje.
Asimismo, establece un Diálogo de Seguridad Energética bilateral, mecanismo que permitirá intercambiar información, coordinar iniciativas y canalizar financiamiento hacia proyectos que eleven la capacidad productiva de Argentina.
Los conflictos entre Estados Unidos y China se intensificarán y en esa pelea arrastrarán a sus aliados generando nuevas tensiones en América Latina.
¿Qué dijo el designado embajador de USA en nuestro país?
El doctor Peter Lamelas provocó la ira de la oposición y de varias provincias al punto que diputados nacionales socialistas le pidieron formalmente al Presidente que rechace la designación del diplomático.
“Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.
“Trabajaré para garantizar que los recursos de la Argentina, su energía y sus minerales críticos, beneficien a ambas naciones. Estados Unidos desea ser el socio predilecto de la Argentina en su reapertura a los mercados globales. Por lo tanto, es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales y consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente”.
Algunos gobernadores, como el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también mostraron su estupor.