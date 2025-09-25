urgente24
Victoria Villarruel rescató a José Ignacio Rucci (exsecretario general de la CGT)

El sindicalista hombre muy cercano a Juan Domingo Perón, murió en un atentado perpetrado por Montoneros, en 1973. Victoria Villarruel reivindicó su figura.

25 de septiembre de 2025 - 20:09
Victoria Villarruel revaloró la personalidad de José Ignacio Rucci 

Victoria Villarruel recordó al exsecretario general de la CGT, José Ignacio Rucci a quien definió como un "hombre de convicciones firmes". El sindicalista de la UOM murió en un atentando perpetrado por la organización terrorista Montoneros en 1973.

A través de un mensaje en X, la vicepresidente afirmó

Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno

La titular del Senado subrayó que “Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social y sostuvo que su asesinato

Marcó a fuego la historia argentina y dejó una herida profunda que aún interpela a nuestra Nación

José Ignacio Rucci junto a sus hijos, Claudia y Aníbal, hoy querellantes en la causa del asesinato del exlíder de la CGT.
José Ignacio Rucci con sus hijos, Claudia y Aníbal

Más adelante remarcó

A 52 años de su asesinato, acompaño a su familia en el dolor y reafirmo mi compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la Patria frente a la violencia y todo acto de terrorismo

Victoria Villarruel cerró con un mensaje de unidad nacional

Nunca hice distinciones entre las víctimas porque todas ellas merecen el abrazo del pueblo argentino. Y hoy más que nunca debemos trabajar con ahínco para llegar a la unión nacional que nos permita recuperar la Argentina grande y soberana que tuvimos

