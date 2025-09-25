Victoria Villarruel recordó al exsecretario general de la CGT, José Ignacio Rucci a quien definió como un "hombre de convicciones firmes". El sindicalista de la UOM murió en un atentando perpetrado por la organización terrorista Montoneros en 1973.
GREMIALISTA ASESINADO
Victoria Villarruel rescató a José Ignacio Rucci (exsecretario general de la CGT)
El sindicalista hombre muy cercano a Juan Domingo Perón, murió en un atentado perpetrado por Montoneros, en 1973. Victoria Villarruel reivindicó su figura.
A través de un mensaje en X, la vicepresidente afirmó
La titular del Senado subrayó que “Rucci fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social” y sostuvo que su asesinato
Más adelante remarcó
Victoria Villarruel cerró con un mensaje de unidad nacional
