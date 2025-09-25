Exequiel "Changuito" Zeballos se recupera de una lesión en el tobillo. El delantero de Boca no ha jugado mucho desde la llegada de Miguel Ángel Russo, pero no tanto por su condición física sino por su nivel en cancha. En realidad, su nivel en los partidos oficiales, más no en los entrenamientos.
EN EL XENEIZE LO ESPERAN
"Sé de lo que es capaz": Salvio bancó a un jugador de Boca de bajo presente
El Toto Salvio, actualmente en Lanús pero campeón con Boca en el ciclo anterior de Miguel Ángel Russo, se deshizo en elogios hacia el Changuito Zeballos.
De hecho, según contó el periodista Marcelo Benedetto, el futbolista sorprende en las prácticas. "Me dicen que en los entrenamientos Zeballos la rompe toda", aseguró.
Sin embargo, las buenas actuaciones en la semana contrastan con las pobres apariciones que ha tenido en los partidos de Boca que son por los puntos. Desde hace un par de semanas, el delantero se lesionó en el tobillo y, junto con Edinson Cavani y Carlos Palacios, es parte de la lista de lesionados.
La baja del chileno es la novedad de las últimas horas en Boca. Según informó el Departamento Médico del club, el volante sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo. Aunque no detalló el tiempo que estará fuera de las canchas, es un hecho que no formará de los convocados para el próximo compromiso del Xeneize, este sábado vs. Defensa y Justicia.
"Sé las condiciones que tiene, lo sé, lo viví de cerca": de Salvio para el delantero de Boca
Más allá del presente del Changuito Zeballos, quien le brindó todo su apoyo fue Eduardo Salvio. El Toto, que está disfrutando del Maracanazo que metió Lanús ante Fluminense por Copa Sudamericana, se refirió a las cualidades de quien también es su amigo.
"Soy fanático del Chango Zeballos", tiró sin vueltas Salvio, en una declaración que mezcla cariño personal y admiración futbolera. "Lo quiero mucho también porque soy muy amigo de él, pero sí soy fanático porque sé también las condiciones que tiene. Lo sé, lo viví de cerca", agregó el Toto, que compartió vestuario con el Chango en el Xeneize y lo vio crecer desde adentro.
Zeballos, que viene de atravesar una dura lesión y todavía no logra recuperar su lugar en el equipo, sigue siendo para muchos una de las grandes promesas del fútbol argentino. Y Salvio lo tiene clarísimo: "Sé que no viene jugando mucho, pero yo sé de lo que es capaz de hacer, por eso es que siempre hablo bien de él".