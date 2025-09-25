"Sé de lo que es capaz": Salvio bancó a un jugador de Boca de bajo presente

"Sé las condiciones que tiene, lo sé, lo viví de cerca": de Salvio para el delantero de Boca

Más allá del presente del Changuito Zeballos, quien le brindó todo su apoyo fue Eduardo Salvio. El Toto, que está disfrutando del Maracanazo que metió Lanús ante Fluminense por Copa Sudamericana, se refirió a las cualidades de quien también es su amigo.

"Soy fanático del Chango Zeballos", tiró sin vueltas Salvio, en una declaración que mezcla cariño personal y admiración futbolera. "Lo quiero mucho también porque soy muy amigo de él, pero sí soy fanático porque sé también las condiciones que tiene. Lo sé, lo viví de cerca", agregó el Toto, que compartió vestuario con el Chango en el Xeneize y lo vio crecer desde adentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971341954077102380&partner=&hide_thread=false "SÉ DE LO QUE ES CAPAZ EL CHANGO ZEBALLOS"



Toto Salvio habló sobre su fanatismo por el jugador de Boca#NoEsParaTanto pic.twitter.com/J4viTIHOan — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2025

Zeballos, que viene de atravesar una dura lesión y todavía no logra recuperar su lugar en el equipo, sigue siendo para muchos una de las grandes promesas del fútbol argentino. Y Salvio lo tiene clarísimo: "Sé que no viene jugando mucho, pero yo sé de lo que es capaz de hacer, por eso es que siempre hablo bien de él".

