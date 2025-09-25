En un movimiento que marca una nueva escalada en su política comercial, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 100 % sobre medicamentos y productos farmacéuticos importados a Estados Unidos. La medida, publicada en su red Truth Social, sacudió a la industria farmacéutica global y generó alarma entre los socios comerciales del país.
Trump arremete contra el mundo: aranceles brutales a fármacos y camiones
En la noche del jueves 25/09, Donald trump anunció aranceles de hasta el 100% a diversos productos. La guerra comercial no tiene fin.
Los nuevos gravámenes, que entrarán en vigor el 1 de octubre, afectarán a todos los medicamentos de marca o patentados. Sin embargo, Trump aclaró que se ofrecerán exenciones a las compañías que estén construyendo activamente plantas de fabricación en territorio estadounidense. Esto se definirá como proyectos que ya hayan iniciado obras o estén en construcción.
“No se aplicarán aranceles a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”, escribió Trump, en lo que parece ser un intento por incentivar la relocalización de la producción farmacéutica dentro de Estados Unidos.
Este anuncio forma parte de una serie de publicaciones nocturnas en las que Trump también reveló nuevos aranceles a otros productos importados: camiones pesados (25 %), gabinetes de cocina y tocadores de baño (50 %), y muebles tapizados (30 %).
La decisión ha sido justificada por Trump como una cuestión de seguridad nacional, aludiendo a la necesidad de proteger tanto a la industria como a los trabajadores estadounidenses.
Trump afirmó en su red social:
También denunció una “inundación a gran escala” de gabinetes y muebles provenientes del extranjero, lo que, según él, debilita los procesos industriales locales.
Repercusiones de los nuevos aranceles
La medida ya causa preocupación en el sector farmacéutico, especialmente porque los medicamentos de marca nunca habían estado sujetos a aranceles tan altos. Hasta ahora, muchos de estos productos estaban exentos de los llamados aranceles “recíprocos” que Trump había propuesto anteriormente. No obstante, los medicamentos genéricos sí seguirán exentos bajo esta nueva política.
Cabe recordar que a principios de este año, Estados Unidos había lanzado una investigación sobre seguridad nacional vinculada a la importación de productos farmacéuticos, aunque no está claro si estos nuevos aranceles son consecuencia directa de dicha investigación.
En abril, Trump ya había hecho temblar a los mercados globales al anunciar aranceles recíprocos para casi todos los socios comerciales del país. Aunque inicialmente suspendió esas tarifas, posteriormente las volvió a imponer con ajustes menores. La decisión actual, sin embargo, representa un giro agresivo hacia una política proteccionista aún más estricta.
Los analistas advierten que esta nueva ofensiva comercial podría aumentar los costos para consumidores estadounidenses y tensar aún más las relaciones con aliados comerciales clave, como la Unión Europea, China y Canadá,como publicó Financial Times.
