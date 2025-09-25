Trump arremete contra el mundo: aranceles brutales a fármacos y camiones

Trump afirmó en su red social:

Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, pero sobre todo, ¡por motivos de seguridad nacional!. Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, pero sobre todo, ¡por motivos de seguridad nacional!.

También denunció una “inundación a gran escala” de gabinetes y muebles provenientes del extranjero, lo que, según él, debilita los procesos industriales locales.

Repercusiones de los nuevos aranceles

La medida ya causa preocupación en el sector farmacéutico, especialmente porque los medicamentos de marca nunca habían estado sujetos a aranceles tan altos. Hasta ahora, muchos de estos productos estaban exentos de los llamados aranceles “recíprocos” que Trump había propuesto anteriormente. No obstante, los medicamentos genéricos sí seguirán exentos bajo esta nueva política.

Cabe recordar que a principios de este año, Estados Unidos había lanzado una investigación sobre seguridad nacional vinculada a la importación de productos farmacéuticos, aunque no está claro si estos nuevos aranceles son consecuencia directa de dicha investigación.

En abril, Trump ya había hecho temblar a los mercados globales al anunciar aranceles recíprocos para casi todos los socios comerciales del país. Aunque inicialmente suspendió esas tarifas, posteriormente las volvió a imponer con ajustes menores. La decisión actual, sin embargo, representa un giro agresivo hacia una política proteccionista aún más estricta.

Los analistas advierten que esta nueva ofensiva comercial podría aumentar los costos para consumidores estadounidenses y tensar aún más las relaciones con aliados comerciales clave, como la Unión Europea, China y Canadá,como publicó Financial Times.

