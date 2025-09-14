Aranceles: Las industrias se preparan para un escenario recesivo en Estados Unidos

Las empresas se están preparando para la recesión. Por eso estamos viendo despidos. Las empresas se están preparando para la recesión. Por eso estamos viendo despidos.

Las empresas asocian el freno de la actividad con los aranceles

Los ejecutivos de diversas compañías atribuyen estas pérdidas directamente a los aranceles impuestos por Trump, los cuales han elevado los costos de producción e introducido una fuerte dosis de incertidumbre en las decisiones empresariales.

“Estos aranceles son una carga para fabricantes estadounidenses. Es un impuesto abrupto que nos impide contratar y crecer”, afirmó Julie Robbins, directora ejecutiva de EarthQuaker Devices, a Financial Times. EarthQuaker es una fábrica de pedales de guitarra en Akron, Ohio, que tuvo que congelar las contrataciones pese a una creciente demanda.

Uno de los casos más destacados es el del gigante industrial John Deere, que reportó pérdidas de US$ 300 millones en lo que va de 2025 a causa de los aranceles. La empresa despidió a 238 trabajadores en sus plantas de Illinois e Iowa y vio una caída del 26% en sus ingresos netos en el tercer trimestre respecto al año anterior.

image Gráfico de evolución del desempleo desestacionalizado. En agosto llegó a 4,3%. Fuente: BLS.

La industria energética, particularmente afectada por el encarecimiento del acero y otros insumos clave, también enfrenta despidos masivos. Chevron y ConocoPhillips anunciaron recortes de 8.000 y 3.250 empleos, respectivamente. En total, se estima que más de 4.000 trabajadores han abandonado el sector petrolero desde enero, en la mayor ola de despidos desde la pandemia de 2021.

Pese a estos indicadores, la administración Trump defendió sus políticas arancelarias, asegurando que han estimulado la inversión de capital interno y motivado la relocalización de operaciones. “Por cada John Deere que tenemos, hay empresas que nos dicen: ‘Los aranceles han beneficiado a nuestro negocio’”, sostuvo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

No obstante, muchos empresarios expresan cautela. Traci Tapani, directora de la empresa metalúrgica Wyoming Machine, señaló al mismo medio que la incertidumbre ha obligado a adoptar estrategias defensivas, como no reemplazar a empleados que renuncian.

Aunque algunos ejecutivos, como Michelle Feinberg del New York Embroidery Studio, respaldan los aranceles como una vía para reactivar la manufactura nacional, la mayoría coincide en que la incertidumbre política y económica está frenando las contrataciones y erosionando la confianza empresarial.

La decisión de la Fed

Ante este panorama, crecen las expectativas de que la Reserva Federal actúe. Economistas estiman que el deterioro del mercado laboral podría motivar a la Fed a recortar las tasas de interés por primera vez en el año, como medida para contener el enfriamiento económico.

El riesgo implícito sería una suba de la inflación, pero la depresión del mercado laboral podría contrarrestarla.

image Jerome Powell, presidente de la Fed, podría decidir un recorte de la tasa de interés para impulsar la economía, esta semana.

