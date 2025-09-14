Problemas de Mauricio Pochettino en USA: Tata Martino le arroja un salvavidas

Tata Martino

Pochettino y Gerardo Martino jugaron juntos en Newell's Old Boys a fines de los años '80.

Antes de que Pochettino aceptara el puesto en USA el exentrenador del Tottenham consultó a Martino sobre la posibilidad de entrenar en Norteamérica. Martino entrenó a México entre 2019 y 2022, y también dirigió al Atlanta United y al Inter Miami en la MLS, ganando la Copa MLS, la Leagues Cup y el Supporters' Shield.

Martino creyó que la ascendencia argentina de Pochettino sería una ventaja, tal como sucedió en Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia, clasificados para el Mundial de 2026 con un entrenador argentino.

Sin embargo, Martino le advirtió a Pochettino acerca de la cultura del soccer estadounidense, y que debía aprender a convertirse en un seleccionador nacional, que es diferente a un DT de equipos.

En verdad, la crisis en el USMNT explotó antes de Corea del Sur, cuando para la Copa Oro, Pochettino recibió la negativa del mejor jugador estadounidense hoy día, Christian Pulisic (del AC Milan), a aceptar la convocatoria.

El debate sobre Pochettino llevó a la web The Athletic a consultar a otro argentino con experiencia en el soccer, Gerardo Martino, acerca de la situación.

Felipe Cárdenas entrevistó a Tata Martino, en Rosario (Santa Fe) desde que dejó el Inter Miami CF.

“Me imagino que Mauricio, al ser argentino, tiene una mentalidad moldeada por nuestra cultura con las selecciones nacionales: cuando te llaman, vas. Y quizás también tengas que comprender la cultura del país en el que trabajas, ver cómo se estructuran las competiciones y determinar si es necesario hacer ajustes en tu mentalidad”.

“Estoy especulando desde la distancia y sin pleno conocimiento pero a veces es una situación bastante difícil, porque generalmente no entendemos por qué, a menos que haya una razón justificada, un jugador no viene a estar disponible para la selección nacional”.

Martino simpatizó con la necesidad de más descanso de los mejores jugadores de la actualidad y opinó que la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf no siempre inspiran a los jugadores con base en Europa a viajar.

“A los entrenadores se les juzga por los resultados, no por si dieron descanso a los jugadores”, dijo. “El descanso tiene sentido, pero cuando el equipo pierde, nadie considera a los jugadores que no estuvieron”.

Traducción: Si Mauricio Pochettino continúa con la formación 3-4-2-1 para la selección de Estados Unidos, potencialmente podríamos ver un once inicial como este en el futuro.

¿MLS o Europa?

Las críticas a Pochettino en la prensa estadounidense son básicamente 3:

Que prefiere a los jugadores domésticos antes que los que juegan en Europa, que se supone tienen más nivel competitivo;

Que habla poco o nada con los jugadores convocados o los que pretende convocar;

Que no tiene base del equipo y sigue rotando.

"(…) Cuando Pochettino reveló públicamente que rara vez se comunica con la selección estadounidense, incluido Pulisic, saltó la alarma. Sin embargo, a Martino no le desalentó demasiado.

“Cada uno tiene sus propias opiniones sobre si debe hacerlo o no”, dijo Martino sobre la comunicación con sus jugadores internacionales. “Lo hice menos con la selección argentina”.

Antes del Mundial de 2022, Martino viajó a Europa para reunirse con algunos jugadores de México que se encontraban en el extranjero. Sin embargo, fue criticado con frecuencia en México por su aparente falta de interés en los partidos de la Liga MX. Martino mantuvo un núcleo de jugadores unido y apenas hizo ajustes a la selección mexicana antes de viajar a Qatar.

Pochettino, a 9 meses del próximo Mundial, sigue experimentando con una combinación de jugadores de la MLS y de Europa que no han impresionado del todo. Al preguntársele si Pochettino debería tener definida su plantilla en esta fase, Martino respondió: «Sí, eso suele ocurrir».

Sin embargo, su insistencia en convocar a un grupo de jugadores de la MLS ha dado lugar a un polémico debate sobre la calidad de la liga y del jugador estadounidense, y sobre las fortalezas de Pochettino como evaluador de talentos.

“Para mí, esto tiene una respuesta muy sencilla”, dijo Martino. “Si la MLS es importante para la selección argentina —si Messi y Rodrigo De Paul son importantes para Argentina, si Miguel Almirón es importante para Paraguay, si Diego Rossi es importante para Uruguay—, ¿por qué un jugador estadounidense que juega en la misma liga no sería importante para su propia selección?

Obviamente, si yo fuera el entrenador de la selección nacional de USA, también me encantaría tener tantos jugadores en Europa como sea posible. Es mucho mejor tener jugadores en Milán, la Premier League, la Serie A, La Liga. Desde mi punto de vista, es ideal. Pero eso no significa que no se deba considerar a los jugadores que juegan en la MLS, porque todas las demás selecciones los tienen en cuenta."

