Clubes en crisis buscan DTs argentinos: Martín Palermo al Fortaleza y Sampaoli al Mineiro

¿Por qué Fortaleza eligió a Martín Palermo?

La dirigencia de Fortaleza destacó que buscaban un entrenador capaz de generar impacto inmediato en el vestuario, alguien respetado y con una carrera en crecimiento. Según Marcelo Paz, CEO de la institución, Palermo reúne esas condiciones y representa el perfil necesario para un equipo que debe luchar cada punto en un torneo tan competitivo como el brasileño.

El desafío no será sencillo: Fortaleza se encuentra comprometido con el descenso, apenas con 15 unidades, superando solamente a Sport Recife y a siete puntos de la salvación. En ese contexto, la prioridad absoluta del nuevo entrenador será asegurar la permanencia en la máxima categoría, un reto que exigirá resultados rápidos.

¿Cuándo debutaría Martín Palermo en el Fortaleza?

El debut de Palermo está previsto para el 13 de septiembre, en la jornada 23 del Brasileirao, cuando Fortaleza reciba a Vitoria en el Arena Castelão, un rival directo en la pelea por evitar la pérdida de categoría. Para afrontar esta etapa, contará con Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, Gastón Mendoza y Esteban Herrera en la preparación física y Renato Cornejo como analista.

Con este nombramiento, el Brasileirao suma un nuevo representante argentino en los bancos de suplentes, sumándose a Hernán Crespo en San Pablo, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Jorge Sampaoli, recientemente confirmado en Atlético Mineiro. Para Martín Palermo, será una oportunidad inmejorable de probarse en uno de los torneos más competitivos del continente y de consolidar su carrera como entrenador en el escenario internacional.

Jorge Sampaoli irá al Atlético Mineiro y cobrará 3,5 millones de dólares al año

Jorge Sampaoli ya tuvo tres pasos por el fútbol brasilero, donde tan solo levantó un titulo y fue justamente con el Atlético donde ganó el estadual de Mineiro 2019/20.

En Santos y Flamengo su rendimiento no fue particularmente exitoso: Sin títulos y con polémicas, tras conocerse que un ayudante golpeó a Pedro, goleador del “Fla”.

El sabio de Casilda vuelve al lugar dónde levantó su último trofeo. La temporada 2019/20 fue la última competitiva para el DT, donde a demás del título regional, finalizó tercero en el Brasileirao.

El 2025 de Sampaoli

El DT viene de dirigir en Stade de Rennes, donde ganó dos partidos, perdió seis y dejo el cargo luego de que no le traigan nombres que pidió.

Desde enero el entrenador se encuentra parado, pero firmó un contrato con Mineiro hasta diciembre de 2027 donde cobrará 3,5 millones de dólares al año

