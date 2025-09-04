Boca evalúa desasociar a Walter Klix, amigo de Anello y mano derecha de Bullrich

"Hola Román, hermano de Román, Consejo del Mate, hinchas de Román, ex hinchas de Boca... para todos ustedes va este video", inició Klix con algo de sarcasmo y mucho disgusto en su rostro.

"Se está difundiendo esta versión de que me pueden sacar el carnet de socio y expulsar como socio del club del cual soy hincha desde el día que nací, no como el presidente que tenemos y no como varios de ustedes que dejaron de ser hinchas de Boca para ser hinchas de un exjugador", añadió.

Y automáticamente arremetió: "Ahí hablan de difamación o de perjuicio al club (por la noticia que circuló)... yo no le hice ningún tipo de perjuicio al club ni ningún tipo de difamación al club, eventualmente se lo pude haber hecho a una persona, si es que fue difmación", marcó.

Inmediatamente, Walter Klix, le apuntó al fiscal Martín Lopez Perrando y al juez que lleva a cabo la investigación. "Algún día tal vez toca un juez y un fiscal que quiera investigar todo lo que voy a en la denuncia nueva: con pruebas, con testigos, esas que no me dejaron meter en esta primera denuncia", estampó.

Lo que estoy haciendo es defender al club y defender al socio. Defender a todos los pobres socios adherentes que están hace diez años esperando a pasar a activos, mientras algunos vivos pasan de un día para el otro o ni siquiera pasan por el lado de adherente, van directo a activos Lo que estoy haciendo es defender al club y defender al socio. Defender a todos los pobres socios adherentes que están hace diez años esperando a pasar a activos, mientras algunos vivos pasan de un día para el otro o ni siquiera pasan por el lado de adherente, van directo a activos

Y cerró: "Estoy defendiendo las finanzas y los intereses del club, el club que Riquelme y su entorno están saqueando".

La denuncia de Walter Klix contra Juan Román Riquelme y su entorno

Klix había demandado a JRR en mayo pasado, luego de la famosa denuncia radial de Gabriel Anello acerca de un supuesto faltante de 50.000 camisetas y de algunas anomalías respecto a los tickets para ingresar a La Bombonera.

"Quiero contarles que acabo de radicar la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal Nº 56 y N°61, para que se investigue a Juan Román Riquelme y a su entorno, por presunta asociación ilícita", introdujo el denunciante a través de un video publicado en su cuenta personal de X e Instagram.

En este sentido, Walter Klix exclamó: "Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue que pasó con las 50 mil prendas Adidas, que, en teoría, desaparecieron".

Según lo comentado por Anello, hubo un faltante de 50.000 camisetas en Boca Juniors que debían ser destinadas al fútbol femenino y a las divisiones inferiores. El comunicador denunció que fueron vendidas en MercadoLibre, lo que obligó a los equipos femeninos a utilizar camisetas compradas "en la salada", en textuales del reportero, de la antigua marca que vestía al Xeneize, Nike.

Sin embargo, Anello se negó a revelar la identidad de sus fuentes y no aportó pruebas documentales que sustentaran la versión. En paralelo, Walter Klix no aportó nada más que lo ya expuesto por el profesional de la información.

En virtud de ello, el Ministerio Público Fiscal concluyó que los dichos no superaban un mero rumor periodístico sensacionalista y que no existían elementos suficientes para inferir la eventual comisión de un delito. Es por ello que se archivó la causa por inexistencia de delito, de acuerdo con el artículo 195, párrafo 2° del Código Procesal Penal de la Nación.

image Walter Klix no se rinde e irá a fondo contra Riquelme y compañía.

Quién es Walter Klix

Klix es es el marido de la ex diputada provincial Ayelen Acosta y actual Secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos. Ambos son padres de una hija.

El propio Walter ocupó cargos en el área de Seguridad en las dos gestiones de Mauricio Macri en Buenos Aires y con el arribo del dirigente del PRO a la Presidencia de la Nación en 2015, pasó a ser director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, bajo la órbita de Patricia Bullrich, detalló el portal 'Doble Amarilla'.

Además, Klix mantiene un perfil político en su amado Boca: el presidente de la ONG 'Proyectar' se mostró en reiteradas ocasiones con agrupaciones opositoras a la gestión comandada por Riquelme.

