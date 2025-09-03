Borrado en el Boca de Russo, Kevin Zenón estudia inglés y espera ofertas

34' ante Argentinos Juniors .

. 8' vs. su ex equipo, Unión , y

, y 16' contra Huracán ,

, 90' en el partido versus Benfica ,

, 59' ante Bayern Munich , y

, y 64 contra el Auckland City.

El futbolista ha sido suplente ante Racing e Independiente Rivadavia fue excluido de las dos últimas convocatorias (Banfield y Aldosivi).

image Corre el rumor de que Zenón pidió irse de Boca y que por eso Russo no lo tiene en consideración. (Foto: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images).

Kevin Zenón estudia inglés y se prepara para dar el salto a Europa

En las últimas horas, la prometida del jugador, Sol Amsler, compartió una imagen en sus redes sociales de su pareja estudiando inglés. La foto no pasó desapercibida y dio que hablar en el Mundo Boca.

Nunca es mal momento para adquirir algún tipo de habilidad o para perfeccionarse en otras que no estén del todo aceitadas. Sin embargo, es inevitable pensar que Zenón podría estar estudiando inglés porque está en las puertas de emigrar a Europa, el gran anhelo de los jóvenes futbolistas en el Siglo XXI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/1962623470518374852&partner=&hide_thread=false La historia de Kevin Zenón estudiando Inglés pic.twitter.com/eRF7BWFIii — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 1, 2025

Hubo, al menos, tres intentos del Viejo Continente por quedarse con el hombre de 24 años: uno del Hoffenheim por 18 millones de euros a mediados de 2024, otro del Alavés, y una propuesta del Olympiacos por una cifra de 7 millones de dólares a mediados de 2025. Todas las ofertas fueron rechazadas.

El perfil del Granjero es bien del estilo europeo. Ágil, de buena pegada de media distancia, cabeza levantada y criterioso para jugar. Es cuestión de tiempo para que termine en Europa.

Más de Golazo24

Ricardo Centurión quiere 'pegar la vuelta': foto con Carlos Tevez y posible desembarco en Talleres

Se desangra la piratería en el fútbol: se desmanteló una red de más de 8M de usuarios

Insólito pero real: Marcelo Moretti le reza a Néstor Ortigoza en San Lorenzo