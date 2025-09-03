El extraño caso de Kevin Zenón en Boca Juniors. El 'Granjero' arribó al Xeneize en enero de 2024 y alcanzó un pico de rendimiento en el equipo que por entonces dirigía Diego Martínez. Su performance en el CABJ lo catapultó a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina de Javier Mascherano, pero a su regreso, su nivel cayó a pedazos.
EUROPA ESPERA
Borrado en el Boca de Russo, Kevin Zenón estudia inglés y espera ofertas
Kevin Zenón fue borrado por Miguel Ángel Russo en Boca. Todo indica que el volante surgido en las inferiores de Unión se irá del Xeneize en el próximo mercado.
Zenón se fue a disputar los JJOO del año pasado a París y jamás volvió (en sentido figurado, claro). Si bien el conjunto de La Ribera no logra una idea y una identidad de juego hace ya mucho tiempo, el mediocampista zurdo ya no marca la diferencia.
Es válido plantearse este ida y vuelta entre el huevo o la gallina. ¿El mal funcionamiento de Boca repercutió en el bueno de Kevin Zenón o viceversa?
Desde la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes xeneize, el ex Unión de Santa Fe ha sumado 266 minutos, repartidos de la siguiente manera:
- 34' ante Argentinos Juniors.
- 8' vs. su ex equipo, Unión, y
- 16' contra Huracán,
- 90' en el partido versus Benfica,
- 59' ante Bayern Munich, y
- 64 contra el Auckland City.
El futbolista ha sido suplente ante Racing e Independiente Rivadavia fue excluido de las dos últimas convocatorias (Banfield y Aldosivi).
Kevin Zenón estudia inglés y se prepara para dar el salto a Europa
En las últimas horas, la prometida del jugador, Sol Amsler, compartió una imagen en sus redes sociales de su pareja estudiando inglés. La foto no pasó desapercibida y dio que hablar en el Mundo Boca.
Nunca es mal momento para adquirir algún tipo de habilidad o para perfeccionarse en otras que no estén del todo aceitadas. Sin embargo, es inevitable pensar que Zenón podría estar estudiando inglés porque está en las puertas de emigrar a Europa, el gran anhelo de los jóvenes futbolistas en el Siglo XXI.
Hubo, al menos, tres intentos del Viejo Continente por quedarse con el hombre de 24 años: uno del Hoffenheim por 18 millones de euros a mediados de 2024, otro del Alavés, y una propuesta del Olympiacos por una cifra de 7 millones de dólares a mediados de 2025. Todas las ofertas fueron rechazadas.
El perfil del Granjero es bien del estilo europeo. Ágil, de buena pegada de media distancia, cabeza levantada y criterioso para jugar. Es cuestión de tiempo para que termine en Europa.
