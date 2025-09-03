Insólito pero real: Marcelo Moretti le reza a Néstor Ortigoza en San Lorenzo

La relación se fracturó rápidamente y esto llevó a que el "Gordo" tomara la decisión de dar un paso al costado en su rol deportivo, aunque sin dejar su puesto en el plano institucional.

En medio de todo, se difundieron videos del exmediocampista en los que se lo ve agrediendo a su expareja.

Hoy, si Marcelo Moretti quiere continuar en el poder (y lo ha demostrado en varias oportunidades) depende, en parte, de Ortigoza, algo que resulta insólito después de todo lo sucedido.

image

¿Habrá acefalía en San Lorenzo?

Ayer martes 2 de septiembre fue otro día movido en la política de San Lorenzo de Almagro.

Se preveía que esta semana iba a ser particular, pero como no había sucedido nada el lunes en cuanto a las renuncias, la expectativa se apagó.

Finalmente, en el segundo día de la semana, el secretario Martín Cigna y el prosecretario Uriel Barros, presentaron su renuncia, haciendo que se acerque cada vez más la acefalía dirigencial.

Estos, se suman a Néstor Navarro, Pablo Levalle, Daniela Méndez Righi, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrøm.

La pregunta que toma cada vez más fuerza en San Lorenzo es: ¿cuántos dirigentes más tienen que renunciar para que haya acefalía?

Hoy por hoy, en el club de Boedo hay 15 dirigentes, con la posibilidad de ser 18 si es que asumen los suplentes.

En caso de que no asuman las personas mencionadas, con 5 renuncias más, habría acefalía (sino se necesitarían ocho).

La acefalía, implicaría que haya un gobierno de transición que tendría la potestad de llamar a elecciones anticipadas. También, el mismo podría terminar el mandato que va hasta diciembre de 2027.

image

En las últimas semanas, se mencionó el nombre de Sergio Costantino (quien es parte de la CD). Este último, no puede renunciar ya que si lo hace, no podría participar de la transición en el Ciclón.

Lo cierto, es que si no se da la acefalía y Moretti sigue en el poder, en parte es porque hasta el momento, Néstor Ortigoza (con quien se supo trenzar), no presentó la renuncia aún.

