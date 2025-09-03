Se desangra la piratería en el fútbol: se desmanteló una red de más de 8M de usuarios

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro y se realizaron en cuatro edificios de Vicente López tras una investigación de la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC).

Entre los servicios ilegales desarticulados se encontraban plataformas como My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Weiv TV, Red Play, Duna TV, Boto TV, Break TV, VTV, Blue TV, Super TV Premium, HOT, ONpix, PLUSTV, Mix, Venga TV, ALA TV, Pulse TV, Football Zone, Nossa TV, MegaTV+, Cineduo, Megamax+, GTV, Nebuplus, Onda TV, entre otras. Estas alimentaban a la mayoría de las TV Box del mercado.

La Liga Española, días atrás, confirmó una alianza con Mercado Libre para "trabajar de manera conjunta para identificar, denunciar y eliminar contenidos, servicios o dispositivos que vulneren los derechos audiovisuales del campeonato español".

image El operativo que desmanteló una enorme red de piratería en la Argentina. (Foto: LaLiga).

