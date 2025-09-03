Casi dos semanas después del allanamiento que terminó en la detención de Alejo Shishi Warles, creador de Al Ángulo TV, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1, un histórico operativo en Buenos Aires desmanteló una red global de piratería con más de ocho millones de usuarios.
EN VICENTE LÓPEZ
Se desangra la piratería en el fútbol: se desmanteló una red de más de 8M de usuarios
La piratería en el fútbol, en estado de K.O. En Vicente López, se desmanteló una red global con más de ocho millones de usuarios alrededor del mundo.
Según indicó Clarín, esta red contaba con un potencial de más de 20 millones de clientes, repartidos principalmente en Argentina, Brasil, México y Sudáfrica. "La investigación permitió descubrir un entramado de servicios de IPTV ilegales que distribuían contenidos audiovisuales de manera fraudulenta bajo marcas ampliamente reconocidas en el mercado pirata", se lee en una nota de dicho medio.
También se dio a conocer que la red funcionaba mediante compañías legalmente registradas en varios países, incluyendo Argentina, Brasil, Singapur, China, Colombia, Estados Unidos y Canadá, con un centro principal en nuestro país.
Entre las empresas relacionadas se encuentran Valoroso, Space Place Consulting, Goose, BitKernel, Peliplat y FatFish Media, algunas de las cuales ofrecen servicios que, a simple vista, parecen legítimos, como Peliplat y Doozy TV.
Javier Tebas: "Este operativo marca un antes y un después"
Javier Tebas, presidente de LaLiga, colaboró con la justicia argentina para desmantelar la red de transmisión ilegal junto a Alianza, Nagravisión y Telecom Argentina. "Este operativo marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina", indicó el dirigente.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro y se realizaron en cuatro edificios de Vicente López tras una investigación de la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC).
Entre los servicios ilegales desarticulados se encontraban plataformas como My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Weiv TV, Red Play, Duna TV, Boto TV, Break TV, VTV, Blue TV, Super TV Premium, HOT, ONpix, PLUSTV, Mix, Venga TV, ALA TV, Pulse TV, Football Zone, Nossa TV, MegaTV+, Cineduo, Megamax+, GTV, Nebuplus, Onda TV, entre otras. Estas alimentaban a la mayoría de las TV Box del mercado.
La Liga Española, días atrás, confirmó una alianza con Mercado Libre para "trabajar de manera conjunta para identificar, denunciar y eliminar contenidos, servicios o dispositivos que vulneren los derechos audiovisuales del campeonato español".
