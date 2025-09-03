Aseguran que Marcelo Gallardo le hizo perder millones a River Plate

Ya había hecho lo propio con Lanús y si bien el motivo fue el mismo (reiteración de partidos), luego del encuentro del Granate, el Muñeco estaba enojado porque les empataron el duelo en el último minuto.

La Página Millonaria, uno de los medios partidarios más importantes del club de Núñez, aseguró: "de acuerdo a lo estipulado por el reglamento, suspender la conferencia de prensa corresponde una infracción por la cual se debe afrontar una multa económica equivalente al valor de 250 entradas generales. Con el precio actual de la entrada general en Primera División fijado en $23.000, el monto que deberá pagar River es de $5.750.000.".

image

Por el partido ante Lanús sucedió lo mismo, por lo que el monto final es de $11.500.000 que serán descontados de los ingresos por derechos de TV.

Continuidad de River

El Millonario hasta el momento está cumpliendo con todos los objetivos del segundo semestre, pero lejos está de agradar por completo a Marcelo Gallardo y sus hinchas.

Va puntero del Torneo Clausura, primero en la tabla anual y está en cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Argentina.

Es decir, desde los resultados, el Millonario está bien, pero hay varias coincidencias de que si no hay mejoras en el corto plazo, podría ser una bomba de tiempo.

El fixture para el Millonario en cada una de las competiciones es el siguiente:

Torneo Clausura : enfrentará como visitante a Estudiantes de La Plata el sábado 13 de septiembre desde las 19 horas.

: enfrentará como visitante a Estudiantes de La Plata el sábado 13 de septiembre desde las 19 horas. Copa Libertadores : jugará ante Palmeiras los cuartos de final. El miércoles 17 de septiembre en el Monumental y una semana más tarde en Brasil.

: jugará ante Palmeiras los cuartos de final. El miércoles 17 de septiembre en el Monumental y una semana más tarde en Brasil. Copa Argentina: todo indica que el partido ante Racing por los cuartos de final, sería en la primera semana de octubre (podría ser el miércoles 1 o el jueves 2).

