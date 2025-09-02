Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria

Miguel Ángel Russo fue internado en el Hospital Fleni por una infección urinaria. Por cuestiones de control, el entrenador del club Boca Juniors permanecerá durante las próximas 24 horas en el Instituto ubicado en el barrio de porteño de Belgrano.
La noticia la confirmó Tato Aguilera, periodista de TyC Sports que cubre la actualidad de Boca. Según señaló, desde el Instituto decidieron tenerlo bajo estudios. "Luego de detectarle una infección urinaria y de darle los antibióticos con suero, los médicos del Fleni, decidieron que Miguel Russo quede internado por 24hs por control", indicó.
Miguel Ángel Russo había asistido para realizarse análisis, y fue ahí que los médicos observaron que el DT tenía una infección.
Miguel Ángel Russo y su resiliencia ante el cáncer de próstata
Aunque el suceso no despierta, al menos hasta el momento, alarmas por demás, la salud del entrenador es seguida desde cerca. Miguel Ángel Russo tiene el antecedente de su cáncer de próstata, en 2017, que superó a través de la quimioterapia. Logró sobreponerse y siguió dirigiendo, aunque a partir de entonces su estado presenta mayor fragilidad.
Una muestra de vigencia que dio el DT fue cuando se hizo cargo, hasta hace algunos meses, del turbulento San Lorenzo de Almagro. Un club que no tiene la resonancia de Boca, pero que atraviesa un presente complicadísimo a nivel institucional. Miguel Ángel Russo ofreció indicios de sobra con el Ciclón, al que volvió un equipo competitivo y llevó hasta cuartos de final del Torneo Apertura a pesar de la crisis dirigencial.
Luego vino Boca, un frente por demás exigente, y el desafío fue aun mayor. Las opiniones son repartidas: mientras que para algunos el DT está a la altura a pesar de su salud, para otros debería dar un paso al costado.
Su hijo, Ignacio Russo, fue varias veces consultado sobre la salud del padre. El futbolista de 24 años, actual delantero de Tigre, siempre se ha mostrado muy calmo al respecto. "Yo con lo que me dice él me quedo tranquilo y más al verlo bien", dijo una vez.
"Se hablan cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo", sostuvo.