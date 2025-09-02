Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria

Una muestra de vigencia que dio el DT fue cuando se hizo cargo, hasta hace algunos meses, del turbulento San Lorenzo de Almagro. Un club que no tiene la resonancia de Boca, pero que atraviesa un presente complicadísimo a nivel institucional. Miguel Ángel Russo ofreció indicios de sobra con el Ciclón, al que volvió un equipo competitivo y llevó hasta cuartos de final del Torneo Apertura a pesar de la crisis dirigencial.

miguel-angel-russo.jpg Russo, en tiempos de San Lorenzo

Luego vino Boca, un frente por demás exigente, y el desafío fue aun mayor. Las opiniones son repartidas: mientras que para algunos el DT está a la altura a pesar de su salud, para otros debería dar un paso al costado.

Su hijo, Ignacio Russo, fue varias veces consultado sobre la salud del padre. El futbolista de 24 años, actual delantero de Tigre, siempre se ha mostrado muy calmo al respecto. "Yo con lo que me dice él me quedo tranquilo y más al verlo bien", dijo una vez.

"Se hablan cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo", sostuvo.

