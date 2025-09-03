Aliada de Los Monos cargará 20 años en prisión: CSJN

De esa manera, dijo la fiscalía, Cantero, desde sus lugares de detención y a través de diversos teléfonos celulares, delegó la organización de los ataques a personas de su confianza como lo son

Daniel Alejandro "Teletubi" Delgado,

Matias Nicolás "Pino" César y

Leandro Daniel "Chulo" Olivera,

quienes comandaban sendas células de la organización criminal destinada a la comercialización de drogas.

“Existe profusa evidencia - dijeron- de que tanto César como Delgado están a su vez estrechamente vinculados con Lucia Uberti, la cual tuvo a su cargo la coordinación y planeamiento de la faz operativa de varios de los hechos delictivos, valiéndose para ello de distintos grupos de subordinados en la organización criminal y que cumplen el rol de sicarios o tiradores, quienes se encargaron de la ejecución material de los ataques, en algunos casos con el apoyo logístico de Uberti”.

La fiscalía pidió para Uberti 24 años de prisión. Entre las pruebas estaban los contactos telefónicos de la mujer y Cantero.

guille cantero.jpg Guille Cantero.

La condena

El 30/09/2021 el Tribunal pluripersonal del Colegio de Jueces Penales de Ira. Instancia del Distrito N° 2, Rosario, la condenó a 20 años por “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de arma de fuego y tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos, y daño calificado por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, ambos agravados por la intervención de menores de 18 años de edad, cometidos en calidad de instigadora y en concurso ideal”.

También fue condenada por varios hechos

“amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de arma de fuego, por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos y por la intervención de menores de 18 años de edad, en calidad de instigadora”; y

“daño calificado por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, en calidad de instigadora”.

Se la sentenció también por extorsión agravada.

En noviembre de 2022, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial confirmó la sentencia. Y en diciembre del 2023 la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de la defensa, así como los agravios por el cumplimiento de la pena impuesta debido a que tenía un hijo menor de edad.

La defensa oficial llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja, en donde insistió en que se había violado el principio de inocencia y el debido proceso. Pero hoy los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron una resolución en la que se consigna: “en atención a lo manifestado por Lucía Estefanía Uberti y su defensor el 11/08/2025, corresponde tener por desistido el recurso de queja. Por ello, se lo tiene por desistido”.

