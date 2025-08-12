Narcotráfico: El rol del jefe de "Los Monos" demuestra que no hay seguridad en las cárceles

El trato fallido llevó a una serie de atentados, tras los cuales Herrera se vio forzado a ceder propiedades y vehículos que terminaron en manos del círculo íntimo de dicho clan.

De esta forma, se cerró una de las últimas causas penales que recopiló Cantero que, en bruto, reúne 140 años en prisión, monto que debe ser objeto de una unificación global (en ambos fueros penales) una vez que todas las sentencias se encuentren firmes.

image Más años en prisión para el líder de la banda narco pesada.

En ese sentido, la condena fue homologada por el juez, Nicolás Vico Gimena, y alcanza también a Barrios, quien acordó cinco años y tres meses de prisión, que se unificaron en 17 años y tres meses, por el expediente federal de drogas. Además, a Rodolfo Felipe (condenado a 4 años y medio) y otros actores menores como Kevin Moreno y Brian Díaz, partícipes en los atentados y en las comunicaciones.

¿Realmente hay seguridad en las cárceles?

Esta situación deja al descubierto que las cárceles siguen sin frenar el accionar de las bandas narcocriminales. Detrás de las rejas las comunicaciones siguen siendo un punto de inflexión digitalizando amenazas, incendios, presiones y demás que traen consecuencias en las calles rosarinas.

Si bien la Justicia parece avanzar, lo cierto es que el tejido del crimen organizado sigue siendo denso y activo.

image ¿Quién lo controla a 'Guille' Cantero?

Más contenidos en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes