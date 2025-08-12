ROSARIO. El líder de "Los Monos", Ariel 'Guille' Cantero, sigue sumando años en la cárcel. El jefe de una de las bandas narcos más pesadas de la ciudad, fue condenado por extorsiones. En ese marco, también fueron penados su esposa y varios allegados. Un aspecto que renueva el debate sobre el control en el Servicio Penitenciario.
¿QUIÉN CONTROLA?
Narcotráfico: El rol del jefe de "Los Monos" demuestra que no hay seguridad en las cárceles
El líder de "Los Monos", Ariel 'Guille' Cantero, sigue acumulando años en prisión por extorsiones detrás de las rejas.
'Guille' volvió a sentarse, de manera virtual, frente a un juez. Este lunes (11/08), desde su celda en la cárcel federal de Marcos Paz, aceptó un acuerdo abreviado por el que sumó siete años más de prisión. Las dos causas que lo llevaron nuevamente al banquillo reflejan, una vez más, cómo el poder criminal del territorio rosarino se sigue manejando detrás de las rejas.
Extorsiones detrás de las rejas
La primera causa tiene que ver con una campaña de extorsiones contra el dueño de una cadena de quinielas (El Califa). Para recordar, entre 2021 y 2023, este empresario fue víctima de amenazas, atentados y presiones constantes para entregar un millón y medio de dólares a cambio de "protección".
Según la investigación, estos ataques fueron ordenados desde la cárcel por el propio Cantero, con la colaboración de Mariana Ortigala y su pareja, Rodolfo Felipe.
Por su parte, la segunda causa muestra una trama diferente pero con el mismo grado de violencia: la apropiación de bienes a Matías Herrera, un narco condenado que fue engañado por promesas falsas para beneficiar judicialmente a Vanesa Barrios, esposa del cabecilla de "Los Monos".
El trato fallido llevó a una serie de atentados, tras los cuales Herrera se vio forzado a ceder propiedades y vehículos que terminaron en manos del círculo íntimo de dicho clan.
De esta forma, se cerró una de las últimas causas penales que recopiló Cantero que, en bruto, reúne 140 años en prisión, monto que debe ser objeto de una unificación global (en ambos fueros penales) una vez que todas las sentencias se encuentren firmes.
En ese sentido, la condena fue homologada por el juez, Nicolás Vico Gimena, y alcanza también a Barrios, quien acordó cinco años y tres meses de prisión, que se unificaron en 17 años y tres meses, por el expediente federal de drogas. Además, a Rodolfo Felipe (condenado a 4 años y medio) y otros actores menores como Kevin Moreno y Brian Díaz, partícipes en los atentados y en las comunicaciones.
¿Realmente hay seguridad en las cárceles?
Esta situación deja al descubierto que las cárceles siguen sin frenar el accionar de las bandas narcocriminales. Detrás de las rejas las comunicaciones siguen siendo un punto de inflexión digitalizando amenazas, incendios, presiones y demás que traen consecuencias en las calles rosarinas.
Si bien la Justicia parece avanzar, lo cierto es que el tejido del crimen organizado sigue siendo denso y activo.
