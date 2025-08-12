Atento Peter Lamelas: Para China, Brasil es la puerta de Sudamérica

En ese sentido, la distancia política entre la administración de Trump y la de Lula da Silva habría catalizado la dirección del interés brasileño a los acuerdos con China. Si bien el país sudamericano no tendría intenciones de despegarse de sus relaciones con Estados Unidos, la turbulencia arancelaria propuesta por la Casa Blanca acentuará la presencia china en Brasil y viceversa.

Un ejemplo de ello serían las inversiones industriales que China se mostró dispuesta a hacer en el país de Lula da Silva. Sobre todo aquellas referidas al sector automotriz, donde el avance chino puso bajo amenaza la hegemonía de las marcas tradicionales de Occidente, incluyendo las estadounidenses.

En el mismo orden, habría negociaciones avanzadas para el intercambio de otras tecnologías, como inteligencia artificial, fabricaciones aeroespaciales y otras aplicaciones destinadas a la defensa.

Por el momento, Brasil mantiene el multilateralismo como política de estado. Algo que podría cambiar con el paso del tiempo y en caso de que se sostengan las tensiones con Estados Unidos.

BYD Lula P Brasil y su relación con China.

Argentina y un segundo plano

Con China intentando hacer pie en Brasil, el papel de Argentina como influencia en la región toma un segundo plano. Si bien el país asiático dio varias muestras de interés de alcanzar un nivel de cooperación más alto con el Gobierno argentino, la política diplomática de la administración de Javier Milei se mostró más alineada con Estados Unidos.

Al respecto, el embajador designado para Buenos Aires por la Casa Blanca, Peter Lamelas, aseguró públicamente que una de sus misiones será disuadir la penetración de China en Argentina. Algo que podría ser una tarea complicada teniendo en cuenta que el principal socio comercial y diplomático a nivel global no es Estados Unidos, sino el propio Brasil.

Otras noticias de Urgente24

Juicio por YPF: A la espera de una decisión clave del tribunal de USA

Derribando el relato oficial: Los 3 'trucos' de Milei / Caputo

A 4 semanas de la elección en Buenos Aires, cumbre urgente en Casa Rosada por malos augurios

Singapur destronó a Silicon Valley: Lo locura asiática por la inteligencia artificial